Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tendrá esta noche de lunes un nuevo eliminado. El programa capta cada vez más tensión entre los grupos dentro de la casa y las relaciones. En esta gala de eliminación hay tres participantes en la cuerda floja, Martín, Lamaciel y Nazareno, luego de que otros se salvaran en los programas pasados.

Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntados como los menos queridos en las encuestas que circulan en redes sociales.

Vale recordar que el último programa se materializó la sanción por el comentario del exterior que los jugadores no obviaron. En este sentido, se les prohibió el uso de la pileta y los elementos de gimnasia a los participantes, así como se les redujo a una hora en el día el agua caliente.

Estos participantes bajaron de la placa de nominados

Quién se va de Gran Hermano este lunes 20 de abril

Luego de la gala de nominación del pasado miércoles, quedaron en placa los siguientes participantes: Jessica “La Maciel” Maciel, Tamara Paganini, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento, además de los fulminados Franco Zunino y Martín Rodríguez. De igual manera, Brian, Danelik y Yipio bajaron de placa el último jueves y seis se mantienen en carrera para dejar la casa el próximo lunes.

Gran Hermano: Lamaciel es una de las nominadas

A raíz de eso, la audiencia se mostró abiertamente en contra de dos de los nominados: Martín y Zunino. En un primer lugar, la encuesta de votos positivos de Instagram realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores están mayormente en contra de los hombres de la casa: Rodríguez quedó con 889 y Franco apenas 1300.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Martín Captura Instagram (@fedeebongiorn0)

Esta encuesta anticipó que el mano a mano podría ser entre ellos, aunque luego llegó el usuario @TronkOficial en X y sus números dieron una vuelta completa en la definición. En este caso, Rodríguez se mantuvo como favorito a irse con el el 43,3% de los 2419 votos, mientras que Nazareno se llevó el 32,5% y La Maciel obtuvo el 20,5%.

El público de Tronk también quiere que se vaya Martín Captura X (@TronkOficial)

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición por la permanencia entre dos hombres, donde todo parece indicar que Martín terminará por abandonar la casa. Ahora solo queda esperar hasta el lunes para descubrir cuál de estos dos creadores de contenido tienen seguidores más fieles a los resultados reales.

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Santiago del Moro es el conductor de Gran Hermano

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

Cómo votar en Gran Hermano

En este caso, para participar hay que votar al concursante que se quiere dejar en la casa, es decir, darle un voto positivo. Así, se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar para ejercer la elección.