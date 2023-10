escuchar

A pesar de haber sido uno de los últimos artistas del estrellato pop en volver a salir a la ruta tras la pandemia, Luis Miguel se está poniendo al día con los escenarios. Tras comenzar su tour en Buenos Aires, el Sol de México viene realizando una extensa serie de presentaciones que alcanzará los 68 shows a finales de 2023. En 2024 serán 75 conciertos en más de 20 países, con entradas agotadas, en muchos casos, el mismo día que se pusieron a la venta. Más de 900.000 personas participarán en sus conciertos este año y 1.200.000 el año próximo.

“El imponente tour incluye escenario y rider propio del artista que se traslada de ciudad en ciudad alrededor del mundo, con armado cronometrado para llegar a cada concierto en tiempo y forma. Más de 150 personas de crew viajan con el cantante, entre ellos 15 músicos y 19 mariachis”, informaron las dos productoras que llevan adelante este armado de shows en la mayoría de los países del continente americano.

“Fenix como empresa de entretenimiento líder en la región, tiene el privilegio de realizar el tour mundial de Luis Miguel asociados con CMN, líder en USA y especialista en contenidos latinos. Es un desafío apasionante llevar la música de los artistas más representativos de nuestra cultura a todos los continentes y poder reafirmar el vínculo de ellos con sus fans. Generamos sensaciones, movilizamos emociones y producimos felicidad. Es un camino que continuaremos transitando sin dudas”, explicó Marcelo Fígoli, fundador y CEO de Fenix Entertainment.

El 3 de agosto, Luis Miguel comenzó su primera gira mundial en cinco años titulada “Luis Miguel Tour 2023″ en Buenos Aires, con diez conciertos que estuvieron absolutamente agotados. La gira continuó en Chile, también con diez shows con entradas agotadas. Actualmente se encuentra realizando presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos; luego recorrerá México, donde los esperan conciertos en once ciudades de ese país. Así cerrará el año, el de su retorno a los escenarios.

Debido al éxito del tour 2023, el artista anunció una nueva gira para 2024 que lleva el mismo nombre. En realidad, ya en las primeras semanas se supo que el tour debía ser prolongado al año siguiente, porque había ciudades de América Latina y los Estados Unidos que no habían entrado en la agenda de este año. La gira del 2024 será, en realidad, una prolongación de la actual, ya que Luismi solo se tomaría poco más de un mes de descanso. Incluirá más de 75 shows en ciudades del continente americano y algunas de Europa. Comenzará en Santo Domingo, República Dominicana, el 20 de enero de 2024.

Según la revista Forbes, Luis Miguel se encuentra entre los tres artistas latinos más taquilleros de todos los tiempos, de acuerdo a datos registrados desde la década del ochenta por Billboard Boxscore. Con un total de 567 conciertos, El Sol de México ha recaudado 319 millones de dólares y ha reunido a 4.3 millones de personas en sus shows, dice la información estadística.

El gran cantante latino

El furor por sus recitales tiene transcendencia en el contexto de su propia carrera, que acumula más de cuatro décadas. En paralelo transcurre lo anecdótico, que es usualmente a lo que más importancia se le da: si está más flaco, si hizo un tratamiento capilar, si sus primeros shows en el Movistar Arena fueron mejores o peores que los de otras giras. Si está de buen humor o no, arriba o fuera del escenario. Sus cualidades vocales no son advertidas en igual medida. Luis Miguel se ubicó, hace un par de décadas, cuando su voz llegó a su punto de madurez, muy por encima del promedio de los cantantes de su rubro. Es el gran crooner de la música melódica latina. Siempre abordó sus repertorios desde su puesto de cantante pop, incluso el repertorio bolerístico.

Tiene un rango amplio de tesitura. Si fuera cantante lírico, sería un tenor ligero, pero dentro del canto popular es justamente esa amplitud lo que le da el toque abaritonado con tan buena presencia en la parte grave de su registro. Tiene un arrogante manejo de la mixtura entre la voz de pecho y la de cabeza. Puede. Y es muy consciente de que puede. Más allá de que ha tenido épocas mejores que otras en cuanto a esa virtud canora. También es cierto que muchos de sus conciertos son en estadios grandes. Entre el griterío de la platea femenina y las desfavorables condiciones acústicas de estos espacios, que no son los ideales para escuchar música, no siempre se pueden apreciar los detalles de sus recursos. Luis Miguel no se ha volcado a repertorios más comprometidos vocalmente, pero no se puede negar que en lo suyo es verdaderamente destacable y con un sello personal que se toma o se deja.

Recordemos que Luis Miguel volverá al país en marzo. El 5 de ese mes ofrecerá una exclusiva cena show en La Rural y el 8 y el 9 de marzo se presentará en el Campo de Polo.

LA NACION