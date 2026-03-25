Las inesperadas confesiones amorosas de Andrea Del Boca en Gran Hermano: “Tengo los mejores recuerdos”

En algún momento Andrea Del Boca dijo que había entrado a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada para sanar. Y quizá sea así, porque la diva de las telenovelas estuvo contando en el reality cosas de las que nunca habló. Entre las varias revelaciones que hizo dio detalles sobre dos amores secretos y señaló al gran amor de su vida. Estas confidencias revolucionaron a todos los habitantes de la casa y también a los televidentes; es que la actriz siempre mantuvo un perfil bajo sobre su vida privada, y aunque estuvo envuelta en varios escándalos mediáticos, siempre evitó hacer declaraciones.

La que sucede en Mónaco queda en Mónaco

En medio de una consigna del programa en la que los participantes tenían que elegir una canción importante en sus vidas y compartir la historia, Andrea tarareó “Sueña”, uno de los clásicos de Luis Miguel. Grande fue la sorpresa cuando contó los motivos de la elección de esa canción que la remontaba a su pasado.

“Cuando estaba embarazada le pedí al médico si podía escuchar música en el parto. Elegí esta canción y justo nació mi hija en ese momento. Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí. Y además la letra… ‘El amor renacerá’. Apuesto a eso", dijo Andrea pícara. Y también contó que tuvo un vínculo muy personal con Luismi. “A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Tengo los mejores recuerdos. Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”, sugirió, enigmática.

💋🔥 Andrea contó que tuvo un picoteo con Luis Miguel,pero Zilli no se quedó atrás 😱



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La protagonista de Estrellita mía y el Sol de México se conocieron en mayo de 1990, en el marco de la entrega de los World Music Awards, en Mónaco. Los dos estaban contratados por la misma compañía discográfica, que la convocó a Andrea para que le entregara un premio Luis Miguel. Por entonces ella era una de las actrices más exitosas de la televisión argentina y él atravesaba una etapa de éxito internacional con una carrera que lo posicionaba como una de las voces más importantes de la música latina, con millones de discos vendidos y giras por todo el mundo.

Se sabe que compartieron tres días juntos y que se frecuentaron en almuerzos, cenas y paseos. Ella estaba acompañada por su mamá, Ana María, y otro de los testigos del encuentro fue Juan Alberto Mateyko. Hace unos años la actriz posteó una foto de ese momento en sus redes sociales y poco más dijo sobre el tema, apenas que Luismi era todo “un caballero” y habló de “una semana inolvidable” en Mónaco.

Lucía Miranda salió a desmentir a Andrea Del Boca: "Miente" Alejandro Guyot

Tras esa confesión, Lucía Miranda que fue esposa de Hugo López, manager de Luis Miguel, dijo que Andrea mentía. “Yo estuve en Mónaco con ellos. Estuvimos en una cena en donde ella también participó y estaba la mamá. Pero también estaba Brigitte Nielsen y él quedó fascinado con ella que medía 1,85, le llevaba dos cabezas a Micky que era muy joven… Estuvieron toda la noche y hasta nos robaron el auto. Nos dejaron sin auto y tuvimos que volver al hotel solos… Sé muy bien lo que pasó en Mónaco, estuvieron dos días. Andrea Del Boca miente, otra vez miente y no sé por qué”.

El gran amor de su vida

Andrea Del Boca confesó más de una vez que el empresario estadounidense Jeffrey Sachs fue su gran amor. Se animó a hablar de él en el reality de Telefe y contó que siguen en contacto.

“Fue como un romance de telenovela. Yo venía de una relación intensa de siete años, porque teníamos mucha diferencia de edad [con el director de cine Raúl de la Torre]. Con Jeffrey nos conocimos en un recital de un trío de cuerdas, en los Estados Unidos. No le entendí nada esa noche porque hablaba muy cerrado y era muy buen mozo, del estilo de Richard Gere… Salimos varias veces, nos contamos nuestras vidas hasta que tuve que volver a Buenos Aires para grabar una novela, le di mi teléfono y me llamaba todos los días", relató.

Andrea del Boca y Jeffrey Sachs

“Volví a viajar porque la novela se atrasó y viajé otra vez en Nueva York, con mi hermana. Un día me invitó a su casa que se había comprado en la playa y me regaló flores. Llegamos, y antes de ir a la casa fuimos a la playa, sacó una manta, una botella de vino y todo era una escena de novela porque el mar estaba planchado, había una luna hermosa. Yo, que soy muy sincera y no tengo filtro, le dije: ‘La verdad es que no te puedo decir que te amo porque te estoy conociendo’. Y él me respondió que nos hiciéramos compañía mutuamente. ‘Vamos conociéndonos y veamos’, me dijo. Y me enamoré… En realidad, los dos nos enamoramos. Él es médico y asesora a empresas y a gobiernos en negocios de salud pública, no solo en Estados Unidos, también en otros países [Sachs, además, es hijo del dueño de la cadena de Dunkin’ Donuts]”.

También contó que Sacks era muy amigo de John Kennedy Jr. Y trabajaba para el gobierno de Bill Clinton en ese momento. “Me contaba que iban juntos a partidos de básquet, y que a John no le gustaba que le dijeran John John”, reveló.

La relación, que estuvo marcada por la distancia, duró dos años, entre 1995 y 1997. Él tenía sus actividades en los Estados Unidos y ella protagonizaba Perla negra y Zíngara en ese entonces. “Había celular y hablábamos todo el tiempo, pero no estaba la cámara”, explicó. Y empezaron a aparecer los celos. “Yo estaba en una reunión de producción a las nueve de la noche en la casa de mi cuñado, que era el autor, y Jeffrey me llamó, le dije que estaba reunida y escuchó ladrar al perro. No me creyó. ‘¿Estás en una reunión de trabajo y ladra un perro? ¿Cómo es esa reunión?’… Y otra vez estábamos cenando con un actor que le preguntó a Jeffrey si lo ponían celoso las escenas de besos”.

También reveló una anécdota de Sachs cuando un día caminaba con Kennedy por las calles de Nueva York y los paparazzi le sacaban fotos a él. “Entonces John le dijo: ‘¿Por qué te sacan a vos?’ Y Jeffrey le respondió: ‘Ahora soy famoso porque salgo con una actriz muy famosa. Te robé el lugar’“.

La separación fue abrupta y sorprendió a Andrea, que no se la esperaba. “Quedé destruida… Un día estaba por empezar la grabación de una telenovela en Telefe, me llamó por teléfono y me dijo ‘game over’. No puedo más”. Pero esa hermosa historia no podía terminar así y Andrea se tomó un avión para hablar cara a cara. “Siempre me dejaba la llave de su departamento, y esa vez me dijo que prefería que nos encontráramos a desayunar. Y fui a un hotel. Me dijo que me amaba, que no esperaba enamorarse así. Y que era una persona que tenía que tener todo bajo control y no podía estar en una reunión a doce mil kilómetros de distancia y sentir que su mujer se está besando con otro… Le expliqué que no era real, que era mi trabajo… No pudo ser”.

Un romance secreto

Otra inesperada confesión de Andrea Del Boca en Gran hermano fue su relación con Gerardo Sofovich, que mantuvo por algunos meses durante el 2002. Por ahora apenas lo mencionó, sin dar demasiados detalles.

La noche de la cena: Andrea del Boca y Sofovich, a la salida del restaurante en Recoleta. Foto: Revista GENTE

La primera salida romántica fue en una fecha especial, un 18 de octubre, día del cumpleaños de Andrea. Por entonces, el productor tenía 65 años y conducía Hacéte la América y Polémica en el bar, y ella protagonizaba El sodero de mi vida. Después hubo otros encuentros y los paparazzi los siguieron en algunas salidas. Pero en ese momento los dos negaban que existiera ninguna relación.

Ella decía que gerardo era “un tipo bárbaro, un creador increíble, talentoso, siempre ingenioso, sensible, seductor, caballero”, que lo admiraba y lo quería mucho. Siempre dije que estar con personas adultas le aportaba madurez: “No hablo de la diferencia de edad, sino de su sabiduría”. Y él aducía que Andrea era “una mujer que encantaría a cualquier hombre y sin dudas lo enamoraría”. “Siento una gran admiración por Andrea, pero no somos novios… ¿Si estamos enamorados? Ojalá eso ocurriera”, decía por entonces Sofovich.