Andrea del Boca sorprendió en Gran Hermano al hablar de su pasado con Luis Miguel: “Los mejores recuerdos”

La presencia de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) aún da de qué hablar tanto dentro de la casa como en el afuera. En las últimas horas, la actriz volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una inesperada revelación sobre su pasado amoroso. En medio de una dinámica del reality, evocó una historia que la vincula con Luis Miguel, un recuerdo que sorprendió a sus compañeros y rápidamente encendió el interés del público.

Todo se dio en medio de una consigna del programa en la que los participantes tenían que elegir una canción importante en sus vidas y compartir la historia detrás. En ese marco, empezó a sonar “Sueña”, uno de los clásicos más recordados de Luis Miguel. Fue entonces cuando Andrea del Boca se levantó y explicó el motivo por el que ese tema ocupa un lugar tan especial en su historia personal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, además, se animó a profundizar en los detalles de su vínculo con el cantante, algo que generó sorpresa tanto dentro de la casa como fuera de ella.

Andrea del Boca recordó cuando conoció a Luis Miguel

“Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí”, expresó Andrea del Boca frente a sus compañeros. En ese momento, dejó entrever que en el pasado habría tenido un vínculo con Luis Miguel, algo que despertó la curiosidad del resto de los hermanitos.

Luis Miguel y Andrea del Boca se conocieron en abril de 1990 en Mónaco, durante la entrega de los World Music Awards

Sin entrar en demasiados detalles, la actriz contó: “A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... tengo los mejores recuerdos”. Pero fue la frase que dijo a continuación la que desató sorpresa dentro de la casa: “Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”. De esta manerja dejó entrever que exitió un romance con el cantante tiempo atrás.