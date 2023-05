Luis Miguel: sus diez shows agotados y los interrogantes de cara a la gira que lo traerá a la Argentina

escuchar

Habían pasado apenas unas horas desde que el décimo show de Luis Miguel se puso a la venta cuando se emitió un comunicado para informar que la función estaba agotada. De este modo, para felicidad de los que sí consiguieron localidades, el astro mexicano llegará a nuestro país con esta agenda de actuaciones: 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto, en el Movistar Arena.

La semana pasada, para los tickets de los nueve shows anteriores hubo momentos en que la lista de espera para acceder a la compra podía superar las 20.000 personas. Lo cierto es que la demanda fue altísima, tanto que, hasta esta tarde, se vendieron más de 110 mil tickets de las diez funciones que el Sol de México dará en el Movistar Arena, a partir del 3 de agosto .

Argentina no habrá sido el único caso de alta demanda ya que la gira, que comenzará justamente en Buenos Aires, tiene agendados, hasta finales de diciembre, más de cincuenta conciertos en ciudades de Chile, México y los Estados Unidos. A pocos días de que se pusieran a la venta, cerca del sesenta por ciento de esas localidades ya estaban agotadas. Hubo más de 400.000 tickets vendidos en menos de un día, 19 conciertos agotados en Estados Unidos, los nueve de la Argentina, que ahora son diez y seis de Chile.

Luis Miguel, durante la primera fecha del recital que ofreció en el Campo Argentino de Polo, en 2019

Será que no sale de gira desde 2019, en la era prepandémica, o será, simplemente, porque se trata de Luis Miguel, con todo lo que eso significa: voz privilegiada, carisma, éxito precoz, una vida privada llena de claroscuros que despiertan las más variadas teorías sobre su familia, capacidad para reinventarse en la medianía de su carrera y, actualmente, una cualidad de clásico que ya no necesita apelar demasiado a la novedad para poner a la venta uno de sus shows y que se agote en pocas horas. Luis Miguel es el gran crooner latino del pop melódico que sube a los escenarios de traje y corbata .

Hay dos productoras detrás de este proyecto, Fenix Entertainment y CMN, que le ofrecen una propuesta de conciertos que termina siendo ampliada con un recorrido minucioso, que no tiene tanto que ver con kilometraje a través de los más diversos países sino con una amplia variedad de ciudades. “Hicimos una alianza estratégica con Cardenas Marketing Network (CMN), que es un promotor muy importante en Estados Unidos –explican desde la productora local Fenix-. Incluye las ciudades claves e importantes que no pueden faltar en un tour por Estados Unidos. Aún faltan algunas por hacer, pero no nos ha dado el tiempo de cuadrarlas para este tramo. Esperamos que sea para el próximo”.

Por otro lado, no deja de llamar la atención que no se hubiera apuntado, en el caso de la Argentina, a estadios abiertos, como Vélez, donde el astro ya cantó varias veces, o el Campo Argentino de Polo, donde se presentó por última vez. Las respuestas podrían ser diversas. Una de ellas, estética: elegir para este tour muchos venues cerrados, con las características de los “arenas”. Sin embargo, también entra en juego otra variable: el clima.

“ Agosto suele ser un mes en el que en Argentina aún hace frío, por eso optamos por hacer un show indoor y no un outdoor –explican desde Fenix-. La proximidad y cercanía que hay entre el artista y sus fans en los indoors es inigualable. Además, el Arena tiene todas las comodidades para que los fans puedan disfrutar de un gran show ”.

Las bajas temperaturas no serían lo más recomendable para Luismi. A principios de este año, su amigo, el empresario Rafael Herrerías, contó a la prensa que ya estaba preparándose para volver a los escenarios y que un resfrío lo había hecho suspender algunos ensayos.

De hecho, con 53 abriles y una gira tan extensa por delante, lo mejor es cuidar la gola con la que ha sabido ganarse la vida. Tenía 11 años cuando comenzó su carrera. A los 12 grabó su primer disco y a los 14 ganó su primer Grammy. Hizo bien la tarea en muchas de las materias que impone la industria de la música a gran escala y abandonó otras que no lo hicieron sentir cómodo. Cantó en italiano, hizo discos navideños, interpretó boleros y rancheras. Sin embargo, y con una popularidad tan grande como la suya, si fuera otro cantante no habría evitado armarse de una colección de discos cantados en inglés o de trazar estratégicos feat. con jóvenes talentos de las más nuevas generaciones de la música pop o, especialmente, de la urbana. Pero no, Luis Miguel, con aciertos y errores, fue marcando sus propios tiempos y elecciones estéticas, especialmente en la madurez .

Luis Miguel y su éxito de venta de entradas para su tour 2023

Al no ponerle el cuerpo a la promoción de su carrera artística, las conjeturas en torno al personaje se pueden contar por decenas. El ostracismo en cuanto a su vida privada, por un lado, y la negativa a dar entrevistas, por otro, construyeron el mito. Es por esto que los pasos que está por dar siempre son un misterio. ¿Qué incluirá su repertorio? ¿Habrá estrenos de cara a un nuevo álbum?

La última actuación de Luis Miguel en la Argentina fue en marzo de 2019, en el Campo Argentino de Polo. Venía de un show en Córdoba y con algunos desencuentros con su equipo técnico. En más de una oportunidad se quejó por el retorno de sonido. Pero eso no llegaba a afectar al público. Sus fans lo escuchaban bien.

A pesar de que no se lo ve desde 2019 sobre los escenarios, nunca dejó de estar presente. Las tres temporadas de su biopic fueron un verdadero furor. Y si bien alguna vez aclaró vía Twitter que se trataba de una ficción y que no todo era tomado de la realidad, sino “basado en hechos reales”, lo tuvo dentro del proyecto. La serie, producida por Gato Grande Productions junto con Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., tuvo el aval del cantante. Sus tres temporadas se estrenaron entre 2018 y 2021 en Netflix; estuvo dirigida por Humberto Hinojosa y guionada por Daniel Krauze, con Diego Boneta como protagonista.