Ricky Martin: su sobrino volvió a denunciarlo por conducta sexual no consensuada

En julio, Ricky Martin fue denunciado por su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martín por presunto abuso sexual intrafamiliar. El propio joven retiró luego las acusaciones, pero esta semana ha vuelto al ruedo en un nuevo cruce judicial contra el cantante puertorriqueño.

El demandante, de 21 años, había afirmado ser víctima de una presunta agresión sexual continuada en el tiempo desde que era niño por parte del artista. Con esa demanda, el joven consiguió una orden de alejamiento en un primer momento, que después fue archivada por propia petición suya. Fue el propio sobrino del artista quien retiró su denuncia alegando que fue una decisión libre y voluntaria.

Sin embargo, eso ocurrió después de que el cantante boricua presentara una denuncia contra el joven por extorsión, solicitando una indemnización. Cabe recordar que Sánchez Martin sufre problemas mentales, según indicó el abogado del cantante.

Dennis Sánchez nuevamente denunció a Ricky Martin frente a la justicia de Puerto Rico La Comay TV/Facebook

La polémica suma ahora un nuevo capítulo. Una contrademanda que salió a la luz este jueves fue presentada por Dennis frente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El sobrino de Ricky Martin, hijo de su media hermana Vanessa Martin, lo acusa de haberlo forzado a mantener supuestos encuentros sexuales no consentidos entre ambos.

Según detalla el documento, del que se hicieron eco varios medios de comunicación, los citados encuentros sexuales se habrían llevado a cabo en el coche del artista cuando éste iba a buscar a su sobrino al colegio Sotero Figueroa, en San Juan de Puerto Rico.

Sánchez Martin también afirma que su tío ejercía acoso sobre él, llevándolo a diferentes lugares solitarios de la capital del país para “sostener relaciones sexuales orales y genitales” desde que tenía 11 años. En consecuencia, el joven reclama a la figura pública una indemnización de 10 millones de dólares por los supuestos daños causados contra su persona.

“Las relaciones sexuales no consentidas continuaron después de la escuela secundaria y durante los años en que el demandante Sánchez Martín tenía menos de 21 años. En los años posteriores, las comunicaciones telefónicas y por redes sociales entre las partes se intensificaron. Sánchez Martín constantemente advertía Ricky Martin que sintió que estaba siendo acosado y le pidió que cesara sus constantes comunicaciones”, recoge el documento.

Y continúa: “Las actuaciones, además de constituir agravios, causaron enormes perjuicios a Sánchez Martín, quien no tenía ni la madurez ni la capacidad legal para consentir actos sexuales iniciados por un adulto, en este caso Ricky Martin. Los daños y perjuicios por esta conducta se estiman en aproximadamente 10 millones de dólares y se encuentran liquidados y exigibles en este momento”.

Por lo pronto, Ricky Martin no se ha pronunciado sobre este nuevo litigio legal en su contra por parte de su sobrino. En cambio, el artista ha publicado hoy en sus redes sociales un video en el que anuncia la celebración de nuevos shows en Puerto Rico y agradece el apoyo del público.

El posteo de Ricky Martin anunciando un nuevo show en su tierra natal, Puerto Rico instagram.com/ricky_martin

Cabe recordar que la batalla legal entre las partes comenzó en julio de 2022, cuando el joven de 21 años afirmó ante la Justicia que había sido víctima de abuso doméstico e incesto por parte de su tío. Sus dichos y una posible condena que rondaba los 50 años de cárcel, armaron un gran revuelo mediático y judicial que puso a Ricky Martin en la primera plana de todos los medios.

Sin embargo, a las semanas, el propio Sánchez terminó pidiendo que se desestimara el caso y el boricua quedó absuelto. “Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación. No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez. Gracias a Dios que estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”, expresó en ese momento el intérprete, muy conmovido, a través de su cuenta de Instagram.

