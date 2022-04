Luis Miguel y la historia del tema que puso de moda a las canciones de verano

“Cuando calienta el sol, aquí en la playa / Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí /Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo / Son tus besos, me estremezco, oh, oh, oh /Cuando calienta el sol, aquí en la playa /Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí / Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura / Mi delirio, me estremezco, oh oh oh / Cuando calienta el sol”, cantaba Luis Miguel en pleno verano de 1987, con el pelo revuelto y el cuerpo dorado por el sol, tal como se lo puede ver en el video oficial filmado en las playas de Acapulco. La canción era el tercer sencillo del álbum Soy como quiero ser, editado ese mismo año por Warner Music, su noveno álbum de estudio, y enseguida trepó a la cima del Hot Latin Songs en los Estados Unidos.

Paradójicamente, apenas unos meses antes, en pleno auge de su carrera, la madre de “El Rey Sol”, Marcela Basteri, había desaparecido sin dejar rastro, después de separarse de su marido y viajar con destino a España.

Difícil de olvidar aquel videoclip ochentoso, dirigido por Pedro Torres. Todo comienza con el amanecer, entre palmeras, el rumor del mar y el trino de los pájaros. Un grupo de adolescentes duerme a pierna suelta en una casa de veraneo y poco a poco empieza a espabilarse con los primeros rayos de sol que se filtran por la ventana. Entonces arranca la banda de sonido bien arriba, seguida de una batalla de almohadas, y por fin aparece el “Rey Sol”, un joven Luis Miguel de apenas 17 años, con su sonrisa resplandeciente y su cabellera leonina toda despeinada . Lleva una musculosa blanca que deja ver sus músculos torneados y le siguen las primeras imágenes en la playa, con el torso desnudo, las chicas en trajes de baños insinuantes, recostadas sobre la arena, tomando un baño de sol. El rostro de Luismi en primer plano deja traslucir los reflejos del agua en una piscina cristalina, prístina como esa juventud dorada por el sol, con las hormonas a punto de ebullición, como un espejo de sus seguidoras incondicionales que lo miran por TV.

Jóvenes, bronceados, sonrientes, con el erotismo a flor de piel, los chicos y las chicas se menean, juegan con el agua, hacen esquí acuático, ensayan pequeñas coreografías; se divierten, se tocan, disfrutan de la belleza de su juventud imbuidos en ese paisaje resplandeciente de las playas de Acapulco.

Imagen del videoclip de "Cuando calienta el sol" Captura de Video

Si bien por aquellos años muchas de las composiciones del cantante eran firmadas por el español Juan Carlos Calderón, que desde que se conocieron en México en 1986 con Luis Miguel produjo e instrumentó muchas de sus baladas en español, “Cuando Calienta el sol” es una canción popular originalmente conocida como “Cuando calienta el sol en Masachapa”. El título alude a una caleta de pescadores en la costa oriental de Nicaragua con un extenso arenal que se extiende sobre el mar, escrita por el compositor nicaragüense Rafael Gastón Pérez, autor de grandes boleros como Sinceridad, Romance o Infiel.

La canción salió a la luz en 1961 y se volvió rápidamente popular cuando la grabaron tres mulatos guantanameros, los hermanos Pedro, Carlos y Mario Rigual, que pronto dejarían la isla para radicarse y continuar su carrera en México.

Según dice la leyenda, a finales de los años 50 Los Hermanos Rigual habían conocido a Rafael Gastón Pérez, que en confianza les habría mostrado varias de sus canciones. La historia es que cuando los integrantes del trío escucharon “Cuando calienta el sol en Masachapa” tuvieron la certeza de que sería un éxito inmediato, al punto que, entre copa y copa, convencieron a su autor de que firmara la cesión de derechos por una cifra insignificante . Luego, registraron la canción con algunas modificaciones, cuidando de no referirse a una playa en particular que los delatara.

Sabían lo que hacían. En poco tiempo aquella balada mayormente desconocida se convirtió en un gran éxito en muchos países europeos, especialmente en Portugal, España y en Italia, donde trepó hasta el número 1 en los rankings de música por varias semanas consecutivas, iniciando así la moda de las “canciones de verano”. Eran tiempos donde las tierras aztecas daban a luz otros éxitos que alcanzaron gran popularidad, como “Corazón de melón” o “La del vestido rojo”, y “Cuando calienta el sol” tampoco pasaría inadvertida.

Desde entonces, la canción ha sido interpretada por muchos cantantes latinoamericanos y europeos como Luis Alberto del Paraná, Javier Solís, Alberto Vázquez, Connie Francis, Antonio Prieto, Los Marcellos Ferial o Pablo Montero, incluso hasta la gran Rafaella Carrá. La cantante húngara Inés Taddio versionó la canción en su álbum Club Együttes3, en 1963. Curiosamente, en la versión grabada por Luis Miguel se le quitó el proemio o viñeta que antecede la balada original, que decía: Amor, estoy solo aquí en la playa / es el sol que me acompaña, y me quema, y me quema...

Mientras tanto, en el mercado de la música internacional, Michael Jackson lanzaba su séptimo disco, Bad, convirtiéndose en el primer y único artista en tener cinco singles en el número uno de la lista Billboard, mientras el británico George Michael lanzaba Faith, su álbum debut de estudio en solitario.

Luis Miguel, a punto de cumplir 18 años y en días de "Cuando calienta el sol" Captura de Video

A su vez, en Argentina entraba en vigencia la Ley del Punto Final durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el Papa Juan Pablo II visitaba el país durante seis días y poco después en Semana Santa se producía la sublevación liderada por el coronel Aldo Rico en Campo de Mayo, conocida como el alzamiento de los “carapintada”. Ese mismo año, al cumplir la mayoría de edad, Luis Miguel se alejaría definitivamente de su padre, al que vería recién cuatro años después, poco antes de su fallecimiento. Y así, en medio de todas las dificultades que el cantante mexicano debió afrontar en su vida familiar, alzaba cinco discos de platino y ocho de oro. Al año siguiente lanzaría otro gran éxito: “La incondicional”, número uno en las listas Billboard Hot Latin Tracks durante varios meses. Pero esa ya es otra historia.