Maná, entre la emoción de inaugurar el Mundial, su colaboración con Dua Lipa y la promesa de volver a la Argentina

Con cuatro décadas de carrera, himnos que atravesaron generaciones y una vigencia que no deja de renovarse, Maná vuelve a confirmar que su historia está lejos de quedar anclada en la nostalgia. La banda mexicana integrada por Fher Olvera, Álex González, Juan Calleros y Sergio Vallín atraviesa un presente potente: en unos días será la encargada de musicalizar la apertura de la Copa del Mundo 2026 en México, en lo que será uno de los espectáculos deportivos y mediáticos más importantes del planeta.

“Para nosotros es un sueño. Hace muchos años que no estaba tan ilusionado”, le confiesa a LA NACION Fher, el líder del grupo que, además, se reconoce fanático del fútbol.

Y si hablamos de llegar a cada rincón del mundo y traspasar fronteras, ellos pueden dar cátedra. De hecho, uno de sus clásicos más celebrados -“Oye mi amor”- recientemente fue elegido por Dua Lipa para ser parte de su próximo álbum, Dua Lipa: Live from Mexico. “A mí me parece una artista muy buena, una cantante excelente, una persona muy inteligente, además de que es chulísima (risas). Ya lo escucharán, quedó delicioso”, anticipa Fher sobre esta colaboración que surgió a raíz del dueto que hicieron a finales del año pasado en una de las paradas del tour de la británica en el país azteca.

Mientras preparan nueva música, los dueños de éxitos como “Rayando el sol”, “En el muelle de San Blas” y “Mariposa traicionera” acaban de empezar su Vivir sin aire Tour, una gira que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y que sueña con venir a la Argentina; un país con el que la banda mantiene una conexión especial desde hace años: “Tienen una potencia y una energía espectacular. Nos la pasamos muy bien allí, así que vamos a ir”, afirma el artista que se declara fanático del público local y del asado.

Maná se encuentra de gira por los Estados Unidos Gentileza Dale Play

–Fueron elegidos para tocar en la fiesta inaugural del Mundial en México. ¿Qué significa esto en su carrera?

–De por sí, a mí me gusta el fútbol. Imagínate tú cuando recibí la llamada de los managers diciendo que nos habían elegido para abrir el evento más importante del mundo. Vamos a ser el primer acto que se presente y lo van a ver miles de millones de personas. Para nosotros es un sueño. A mí me da una ilusión tremenda. Hace muchos años que no estaba tan ilusionado. Maná ha tenido muchas evoluciones y muchas cosas bonitas en nuestra vida y que se nos presente esto se me hace alucinante. Aparte de que me encanta el fútbol.

–¿Qué vamos a ver en esa presentación? ¿Se puede anticipar algo?

–Vamos a arrancar el Mundial con una puesta en escena que, vista desde arriba, va a ser algo alucinante. No te puedo decir exactamente qué tema vamos a cantar. Adivinen, hagan encuestas a ver con cuál arrancaría Maná (risas).

–Maná tiene un montón de clásicos. Tienen que hacer un popurrí...

–Esa no es mala idea, ¿eh? Pero bueno, no podemos adelantar nada. Ya lo verán. Lo único que les puedo decir es que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo.

–Decís que sos muy futbolero, ¿Qué expectativas tenés para esta Copa?

–Con México nunca se sabe, a veces da muy buenas sorpresas. Sé que muchos equipos vienen muy fuertes, incluyendo a la Argentina que históricamente es un equipazo. Es latino y nos da mucho gusto que Argentina siempre tenga esos resultados. Ha sido de los más exitosos de la historia del fútbol. Ojalá que México pase varias fases y llegue lo más que pueda. El caso es que va a estar emocionante. Yo espero que si la Copa no se queda en México, se quede de este lado del continente. Aunque los europeos vienen bien fuertes.

–En los últimos días se supo que van a estar en el nuevo álbum de Dua Lipa con este dueto que hicieron cuando pasó con su gira por México. ¿Cómo fue compartir escenario con ella y ahora el disco?

–Fue muy curioso. Con ella nos empezamos a conocer y tuvimos un evento en un estadio muy importante en México que fue alucinante. La gente respondió durísimo. Yo le pedí que me dejara improvisar con la gente, ella confió y le gustó mucho mi canto, mi voz y mi approach con el público. A mí me parece una artista muy buena, una cantante excelente, una persona muy inteligente. Le gusta leer, además de que es chulísima. Compone música y es una buena cantante para juntarse y hacer cosas. Ya lo escucharán, quedó delicioso.

–La canción elegida es “Oye mi amor”, ¿Cómo fue la elección?

–Dua la escogió. La tocamos ese día y quedó muy bien. Está muy bien producido el video, ya lo van a ver. Yo quedé muy contento con ella y con su equipo. Es alucinante “La Dua” (risas).

–Acaban de iniciar una gira por Estados Unidos, ¿Planean venir a la Argentina?

–Si, si, vamos a ir. Argentina es un país de los más calientes, de los más receptivos; ustedes lo saben. Los cantos no acaban, la emoción no acaba. En Argentina siempre pretendemos tocar un show de dos horas y acabamos haciendo uno de dos horas y media, porque la gente nos hace salir una y otra vez. A mí me parece algo milagroso porque tienen una potencia y una energía espectacular. nos la pasamos muy bien allí así que vamos a ir. Yo espero que sea este año mismo. Tanto Alex, como Sergio, Juan y yo presionamos mucho a los managers para que se haga, porque nos divertimos mucho allí, se arma un quilombo de puta madre (risas). Así que ¡espérennos chicos que vamos para allá!

–¿Qué es lo que más disfrutan cuando vienen?

-Bueno, en Argentina se disfruta todo. Yo siempre hablo muy bien de los argentinos y los que viven allí son todavía más buena onda (risas). Son de los mejores anfitriones que conozco para hacer asados, para hacer amistad, para hacer cuates [camaradas]; nunca te aburres allí. Además, las mujeres más guapas están allí, así que nos gusta mucho la Argentina a los Maná.

–Hablando de argentinos, días atrás compartieron escenario con Los Fabulosos Cadillacs. ¿Cómo fue la experiencia?

–Sí, tocamos con ellos en San José, California. Los hemos invitado a un festival porque Alex lleva mucha amistad con ellos. Y allá en Argentina vamos a ver quién nos toca cuando vayamos. Sabemos de unos chavos jovencitos que la están rompiendo durísimo, así que vamos a ver a quién invitamos, porque músicos y rockeros hay muchísimos en la Argentina.

–¿Quiénes te gustan de esta nueva generación de artistas?

–Bueno, hay muchos. Prefiero no nombrar para no dejar afuera a nadie, pero hay nuevos emergentes a todísima madre. Así que los vamos a ir platicando para ver quién quiere colaborar con nosotros.

–¿Se viene nueva música?

-Sí, se viene nueva música. Vamos a ir sacando algunas cosas que ya tengo escritas. He hecho muchas canciones que creo que les van a gustar. Las vamos a grabar pronto.

–Este año están cumpliendo cuatro décadas de carrera, ¿Hay una fórmula para mantenerse vigentes?

–Yo creo que el rock and roll te mantiene joven, te mantiene vivo, te mantiene entusiasta. Acabo de ir a ver a los Rolling Stones y es una cosa fantástica. Ver a Mick Jagger corriendo por el escenario a los 82 años es algo que no puedes creer. Nosotros tenemos mucha pila, nos gusta mucho la música, nos mete mucha energía y seguimos amando lo que hacemos. Mis compañeros de banda son gente muy dedicada a su instrumento. Alex a su batería, Sergio a la guitarra, Juan a su bajo, y yo a las composiciones. Somos una banda que ya somos como hermanos y la llevamos muy bien.