María Becerra ofreció esta tarde una conferencia de prensa, de cara a los shows que dará este viernes y sábado en el estadio de River Plate. Ante una sala colmada de medios, en uno de los salones del Monumental, la cantante conversó con periodistas durante media hora. La “Nena de Argentina” comenzó diciendo: “Gracias a todas y a todos por estar acá; para mí significa un montón de cosas. A nivel personal, un montón de miedos superados; a nivel profesional, la maduración. De todo el equipo, los que estamos acá estamos desde el minuto uno. Y todos crecimos. Es increíble vernos acá. Además, hay muchos que son de River y para ellos tiene otro significado. Cuesta creer. Hasta que no suceda no voy a terminar de caer. Recién estaba probando los ascensores de la estructura. Estoy muy contenta”, comentó, con su habitual simpatía.

La conferencia se retrasó media hora debido a que, según la producción, la cantante se había demorado en detalles del escenario. “Estamos muy a las corridas y mañana es el primer show”, dijeron y agradecieron la espera de la prensa. También se aclaró que solo habría media hora para esa charla porque Becerra tenía que volver al escenario para seguir trabajando.

María Becerra, posando para las cámaras de los fotógrafos, en su conferencia de prensa NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Apenas comenzada la conferencia, sobre la pregunta de LA NACIÓN acerca de cómo ve estos logros en el contexto de la complicada situación económica argentina, se refirió a que valora el esfuerzo de los que irán a ver sus recitales. “Lo analizo de este modo: me parece copado que suceda este show y que la gente se lleve una linda experiencia. En algunos casos, las entradas fueron regalos de cumpleaños. Sé lo que conlleva comprar una entrada. Es un momento difícil del país, y valoro mucho eso. Va a valer la pena todo lo que invirtieron en esta entrada ”, aseguró.

En cuanto a su rol en redes sociales y a soportar los comentarios hirientes que recibe, también agregó que, dada su popularidad, todo lo que ella pueda hacer por aquello que le parece injusto, lo hará. Además, dijo que no se olvida de las cosas que le faltaron cuando era chica, y que por eso no se priva de opinar cuando le preguntan por temas relacionados con la realidad del país. “Soy consciente de lo que está pasando y está completamente bien expresarme al respecto. Hay muchas minorías, muchas personas que no se sienten escuchadas y están viviendo cosas completamente injustas . Tener a alguien de esas voces grandes, por así decirlo, que esté bancando y apoyando me parece piola. En cualquier causa por la que esté viendo una injusticia y yo pueda ayudar, aportar, informar o visibilizar me parece que es lo correcto (...), y la responsabilidad la tuve desde siempre. Yo sé lo que es que se te inunde la casa, que no anden bien las cloacas, que no te puedan comprar el juguete que querés . También sé lo que es haberme mandado a un montón de castings y que nadie me diera pelota”.

Más tarde, Becerra habló de los hitos de su carrera, en la comparación con otros shows, como el que dio en GEBA. “En tan poco tiempo y donde estamos ahora... Regalamos muchas entradas para el GEBA, pero llegar a River con un sold out enseguida, me flashea un montón”.

Risas y reflexiones. María Becerra, en la conferencia de prensa que dio en River, antes de los dos shows que ofrecerá este fin de semana en el Monumental de Núñez NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Y sobre su futuro, aseguró que le queda mucho por recorrer todavía: “Ahora estoy en un momento de extrema felicidad, después de haber pisado la cancha. Re entiendo lo que le pasó a Duki al preguntarse: ‘Después de esto, ¿qué viene?’. Me da ganas de seguir peleándola y de poder llegar, el día de mañana, a un estadio en España o el Azteca de México. Queda mucho por recorrer todavía. Soy muy chiquita, tengo vitalidad, energía y salud, gracias a Dios ”. Y aseguró que no se le van a caer los anillos cuando vaya a los Estados Unidos y tenga que cantar para 400 personas. “¡No soy tan famosa!”, completó.

También habló de sus colaboraciones con otros artistas: “Hace poco lancé la canción con Enrique Iglesias. No lo podía creer. Mi prima, mayor que yo, treinta y pico de años, era fanática de Enrique y lo sigue siendo. Muerta de amor por él. De repente, verme trabajar con él y que él me haya elegido, es tremendo. Se me rompe la Matrix, no lo puedo entender. Igualmente, quedan muchas cosas. Voy a México y no me conocen como acá. Voy a Estados Unidos y no me conoce nadie. Hay un montón de lugares a donde voy y digo: no soy tan famosa. Tengo que trabajar más acá, digo. Es una realidad, soy conocida en Argentina, Bolivia y Chile, pero en otros tengo que laburar”.

Becerra es la primera cantante argentina que hará un show solista en River. Además, recientemente ha sido nombrada una de las siete homenajeadas por Billboard Women in Music Global Force. En cuanto a la responsabilidad de mujer empoderada, y el reciente reconocimiento que recibió, dijo: “ Es un gran compromiso. Trato de crecer como persona y como artista. De hacer las cosas bien; eso es lo primordial. A pesar de que uno tiene sus actos impulsivos y errores ”.

Por último, hizo referencia el dilema de su tío, que se convirtió en un fenómeno viral en los últimos días porque dijo que no iría a verla a River: “Claro que el tío viene. Si no viene, lo mato. Lo desheredo” bromeó. “Van a venir todos mis seres queridos a verme. Van a estar acompañándome en camarines o en el VIP. Eso me da paz. Y cuando se le preguntó cómo vería la María “chiquita” a la que es hoy, respondió: “Creo que esa María chiquita admiraría muchas cosas. Era completamente distinta, llena de miedos e inseguridades. No sabía poner límites. No sabía hacerse respetar. Tenía muchos defectos; muchas cosas por arreglar. Hoy en día soy una persona completamente distinta. Creo que estaría orgullosa de la persona en la que me convertí. Me hago respetar, sé poner mis límites, amo lo que hago sin ningún tipo de vergüenza. Antes, eso me mataba”.

Y es que la familia es algo esencial para la joven intérprete: “Mis padres están más nerviosos que yo. Mi mamá me cuida por demás. Está expectante y preocupada. No quise que viniera a ningún ensayo. Que lo viva ahí por primera vez. No pueden creer todo el impacto que esto ha tenido. ‘Desafiando al destino’ es una canción que le escribí a mi papá y a mi mamá. Ahora la voy a estar cantando frente a miles de personas. Es algo que no lo puedo creer. Voy a llorar todo el tiempo en el show de mañana y en el de pasado. Agradezco que estén para acompañarme. A pesar de todo, siguen teniendo una vida tranquila. La gente no los jode, no los molesta. Son amados en el barrio. Todo muy de amor alrededor de lo que está sucediendo”.

