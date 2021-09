María Becerra se empodera en Animal, su primer disco

Artista: María Becerra. Álbum: Animal. Canciones: “Animal”, “A solas”, “Cerquita de ti”, “Acaramelao”, “Cazame”, “Mi debilidad”, “Wow Wow”, “Hace rato”, “Hipnotiza”, “No eres tu soy yo” y “Episodios”. Edición: 300 Entertainment. Nuestra opinión: bueno.

Bombardear incesantemente las plataformas digitales con una canción tras otra parece ser la estrategia, y muy eficaz por cierto, adoptada por la gran mayoría de los jóvenes artistas de la música urbana que han tomado por asalto el interés y la atención de las nuevas generaciones. Cuando un tema alcanza millones de reproducciones en apenas días (o inclusive horas), automáticamente irrumpe otro que lo desbanca y así sucesivamente como en una enloquecida carrera que no conoce límites ni barreras. Sin embargo, de un tiempo a esta parte (y como si se tratara de un efecto “freno de mano”) no pocos nombres de este ascendente e imparable fenómeno han comenzado a replantearse sus métodos y su planificación optando por el concepto de obra integral, es decir de acceder al público a través del tradicional y más trabajado formato de álbum que permite a la vez apreciar sus propuestas de un modo más global y completo. Y en ese sentido, María Becerra no es la excepción.

Tras adelantar varios singles de notable repercusión y convertirse en la primera cantante argentina en superar los 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, la ex youtuber oriunda de Quilmes presenta Animal, su flamante álbum debut. Producido por Big One, Subelo Neo y Tatool, este primer trabajo discográfico conjuga pop urbano, reggaetón, R&B, trap y sones latinos, territorios en donde la voz de María Becerra se desempeña con comodidad y soltura mediante una lírica directa, sencilla y sin necesidad de metáforas.

Con la participación de Cazzu, el viaje comienza bien arriba de la mano de “Animal”, un encendido canto al empoderamiento femenino que, sin dudas, emerge como el motor que engloba e impulsa a cada una de las once canciones del disco. Entre otras cuestiones, los temas de Becerra hablan de amor, desamor y de irse de fiesta para olvidar las penas. No obstante, cada una de las mujeres que protagonizan sus historias no se quedan en la tristeza, el lamento o el desconsuelo; más bien toman siempre la iniciativa, adoptando una postura frontal y decidida. A veces, lo hace apelando a los tiempos medios, reposados y melódicos de “Cerquita de ti”, la sentida “Mi debilidad”, “No eres tu soy yo” (a dúo con Danny Ocean) y “Episodios”. Y en otras, deja fluir todo su flow y energía bailable, como lo demuestra en “A solas”, “Cázame” (junto a Tiago PZK) y “Wow Wow”, el más reciente y explosivo corte de difusión en el que, acompañada por Becky G, afirma que no depende ni necesita de un hombre para sentirse bien, arribando al lugar del festejo con una sentencia firme: “Aquí llegó la lady con todas sus babies”.

Aún sin demasiadas innovaciones y conservando tanto las señas particulares como los clichés típicos del género urbano, Animal asoma igualmente como un álbum variado, ecléctico y cuyo as de espadas descansa en “Acaramelao”, una atractiva y lograda combinación de trap y salsa con un guiño cómplice a “Yo no sé mañana”, la popular creación de Luis Enrique. Un aceptable primer escalón discográfico para una María Becerra con mucho camino por recorrer.

Duran Duran festeja sus 40 años con tema nuevo

La banda británica estrenó su single “Anniversary”, con motivo de celebrar sus primeras cuatro décadas en la música y como adelanto de su próximo disco, Future Past, que sale el 22 de octubre. El álbum tiene al mítico Giorgio Moroder entre sus productores y cuenta con invitados como Graham Coxon de Blur, Mark Ronson y Tove Lo, entre otros. Asimismo, el grupo se prepara para presentarse en el evento benéfico internacional Global Citizen Live el 25 de septiembre y para encabezar el festival Austin City Limits el 3 y el 10 de octubre.

Axel Fiks lanza su disco debut

Después de tres singles lanzados a modo de adelanto (“Vengan a casa hoy”, “Goma” y Vereda”), el cantante y compositor publica Amante moderno, su primer larga duración. Con 23 años, Fiks circula desde hace tiempo en la nueva escena musical con canciones como “Chica Acuario” (en colaboración con Goyo de Bándalos Chinos), “Ojitos de MD” y el beat que hizo para la Bzrp Music Session, Vol. 3 con Paco Amoroso. Ahora debuta en formato álbum con este trabajo que recorre “todos los sentimientos que atraviesa cotidianamente el artista”.

Se estrena documental sobre Velvet Underground

El director Todd Haynes, a quienes conocimos en filmes con temática musical como Velvet Goldmine o la particular biopic de Bob Dylan I’m Not There, dio a conocer el primer trailer de su documental The Velvet Underground, sobre el legendario grupo liderado por Lou Reed. La película incluye entrevistas con los miembros sobrevivientes y allegados al grupo, imágenes de shows nunca vistas y material de archivo. También se edita la banda de sonido, un compilado de 16 tracks con rarezas y tomas en vivo.

Tweety González colabora con Lisandro Aristimuño

Tras décadas trabajando en sociedad con otros artistas (fue tecladista de Soda Stereo y produjo varios discos de Fito Páez, entre otros), González inició este año su carrera solista. Hace algunas semanas publicó “Jazzypop”, su single debut, y ahora vuelve con “Una pregunta más”, canción que firma junto a Lisandro Aristimuño y cuyo video se estrena esta semana. El tema combina una base electrónica con la voz cálida del cantautor patagónico.