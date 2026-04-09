Maroon 5 vuelve a la Argentina después de cuatro años: cuándo será el show, dónde se realizará y cuánto salen las entradas

A cuatro años de su última visita al país, Maroon 5, la banda estadounidense liderada por Adam Levine, anunció su regreso a la Argentina para presentar su último disco, Love is like, y repasar sus grandes éxitos. El show tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, con producción de DF Entertainment.

Maroon 5 regresa a la Argentina con un show previsto para el 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro

La preventa de entradas será exclusiva para los clientes de Visa del banco Macro (tendrán el beneficio de 6 cuotas sin interés en ambas instancias de venta) y comenzará el martes 14 de abril a las 10, mientras que la venta general iniciará el jueves 16 a la misma hora. Cabe recordar que la única plataforma habilitada para la compra de entradas es All Access.

Según adelantó la productora encargada del show, los precios de los tickets según las ubicaciones en el Hipódromo de San Isidro serán los siguientes: campo general, $95.000; campo delantero, $190.000; platea 2, $240.000; platea 1, $250.000; pits, $320.000. A todos los valores deberá sumarse el cargo de servicio.

Así serán los precios y los sectores para el show de Maroon 5 en el Hipódromo de San Isidro

Desde que lanzaron su octavo disco, Love is like, en agosto pasado, la banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar se embarcó en un tour internacional con el que ya recorrieron distintas ciudades de los Estados Unidos y Europa.

El álbum marca un retorno a sus inicios con la composición colectiva como eje del proceso creativo. También cuenta con la colaboración de varios artistas del mundo del rap: a la canción que da título al disco se suma Lil Wayne, más conocida como Lisa, la cantante tailandesa de Blackpink, que prestó su voz en “Priceless”, y la estadounidense Sexyy Red en “I like it”.

Con más de dos décadas de carrera, el grupo pop-rock construyó una trayectoria que incluye tres premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos y un repertorio colmado de hits como “This love”, “Sunday morning”, “She will be loved”, “Moves like Jagger”, “Payphone” y “Sugar”, que mantienen su vigencia con más de 30 mil millones de reproducciones en Spotify.

En noviembre de 2008, Maroon 5 pisó suelo argentino por primera vez con una presentación en el Luna Park. Luego, regresó en 2012 (en el estadio de Ferro), 2016 (Hipódromo de Palermo) y 2022 (Campo Argentino de Polo), afianzando su vínculo con el público local.

Ese último show en nuestro país tuvo un sabor especial porque había sido reprogramado en dos oportunidades —2020 y 2021— debido a la pandemia. “Hace 2 años, 27 días y 20 horas el mundo se enteraba de que debía encerrarse. Y nosotros estábamos acá, en Buenos Aires”, dijo en 2022 Adam Levine al pie de la pasarela que se extendía hacia lo profundo del Campo Argentino de Polo. “Reprogramamos para la misma fecha del año siguiente… y se volvió a cancelar ¡Carajo! [dijo en español]. No sabíamos si iban a guardar sus entradas tanto tiempo o si las iban a devolver. Gracias por aguantar”, fueron las palabras con las que el cantante expresó su agradecimiento con el público local.