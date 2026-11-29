Esta noche, tras siete años de ausencia, el músico británico Ed Sheeran se presentará en Buenos Aires, pero antes de subirse al escenario de la cancha de Huracán el artista pasó un ocupado fin de semana en la ciudad.

Instalado en un hotel de Recoleta, ayer, el artista que está en plena etapa sudamericana de su gira Loop salió a saludar a los fans que lo esperaban en la vereda y luego partió con rumbo desconocido.

Ed Sheeran invitado sorpresa en el show de Paulo Londra en el Movistar arena pic.twitter.com/6GAO5hvY2l — 𝐄𝐝 𝐒𝐡𝐞𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 (@EdsheeranARG) November 29, 2026

Sin embargo, el misterio duró poco y culminó en un encuentro más que esperado por los seguidores de Sheeran y del cordobés Paulo Londra, quien anoche llegó al Movistar Arena con su último recital de 2026 para presentar por primera vez en vivo entre CIELOS, su nuevo álbum de estudio. La coincidencia en la agenda de ambos artistas en Buenos Aires permitió que el inglés apareciera como artista invitado de Londra en el Movistar y que juntos interpretaran una versión acústica de “Nothing on You”, la canción en la que colaboraron para el disco NO.6 Collaborations Project, de Sheeran, editado en 2019 y “Noche de Novela”, el tema del disco Back to the Game, del argentino, en el que participó Sheeran en 2022.

Aunque nunca habían tocado juntos en vivo en la Argentina, el vínculo y la admiración entre ambos ya era tan conocida por sus seguidores que muchos esperaban que pudieran cruzarse sobre el escenario dada la coincidencia de sus recitales locales el mismo fin de semana.

Ed Sheeran fue el invitado sorpresa del show de Paulo Londra ocurrido este sábado en el Movistar Arena

“Qué decir, volver a grabar con Ed es un privilegio. ¡Yo lo admiro un montón! Durante toda la grabación estuve muy emocionado y agradecido y siempre que puedo trato de decirle lo mucho que lo admiro. Siento que Dios me puso a Ed en el camino para aprender mucho de él. Siempre me gustaron sus melodías, sus palabras y sus frases, es muy fino, es un ejemplo a seguir para mí”, contó Londra en 2022 cuando repitió colaboración con el músico inglés, quien en ese momento posteó en sus redes su admiración por el argentino: “Estoy muy contento de colaborar con Paulo y su proyecto, es una persona muy dulce”.

Una gira con vueltas

La llegada de Sheeran a la Argentina tras siete años de ausencia-en 2015 se presentó en el Luna Park, en 2017 en el Estadio Único de La Plata y en 2019 en el Campo de Polo y luego regresó con bajo perfil y como turista para pasar unos días en Buenos Aires y en Ushuaia-, fue anticipada hace una semana con el video que publicó en sus redes en el que, vestido con una camiseta de la Selección Argentina de fútbol, el exitoso cantautor le habló directamente a sus fans locales.

“Argentina, vuelvo a Buenos Aires en una semana. No puedo esperar, no he estado allí en mucho tiempo. Estoy muy emocionado de volver. Los veo allí. Mucho amor”, dijo el músico en el mensaje en un alto del tour mundial que emprendió este año durante el que debió enfrentar inesperadas polémicas.

De bajo perfil en su vida personal y una popularidad enorme gracias al suceso de canciones como “Photograph”, “Shape of You” y “Thinking Out Loud”, que acumulan millones de reproducciones, durante unos días en septiembre el músico de 35 años que prefiere no usar teléfonos celulares, se transformó en uno de los personajes más virales de las redes sociales. Y no precisamente debido a su música.

Macklemore y la inesperada polémica que puso en cuestión la reputación de Ed Sheeran en el mundo AP

El escándalo comenzó en el recital que Sheeran estaba a punto de dar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Minutos antes de que el inglés saliera al escenario su telonero, el rapero estadounidense Macklemore, gritó “¡Palestina libre!”. Antes, durante el mismo show, había aclarado que sus cuestionamientos a Israel y sus denuncias sobre la situación en Gaza no estaban dirigidos contra la comunidad judía. Pocos días después se anunció que Macklemore había sido excluido de la gira. Según su versión, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium de Massachusetts, había sumado a otros dueños de estadios a un ultimátum: si Macklemore continuaba en el tour, Sheeran no podría utilizarlos.

La polémica escaló al punto de que el inglés debió aclarar que la exclusión había sido una decisión de los promotores de la gira y no suya. En un comunicado, el artista aseguró que había intentado evitarla, pero señaló que tampoco abandonaría los conciertos, al equipo del tour ni a las personas que dependen laboralmente de ella. Claro que lejos de apaciguar las aguas, la postura de Sheeran provocó que otros artistas que lo acompañaban en su gira anunciaran su salida en solidaridad con Macklemore. Entre ellos estuvieron Finneas -hermano y colaborador de Billie Eilish-, la banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe.

De todos modos, el tour de Sheeran siguió su marcha y recaló hace pocos días en Sudamérica con recitales en Santiago de Chile y Asunción de Paraguay. Luego de su pasó por Buenos Aires hoy y de los dos shows que llevará a cabo en San Pablo el 5 y 6 de diciembre, el músico concluirá sus presentaciones de 2026 con un recital en Ciudad de México.

Para el show de esta noche en Huracán fueron anunciados como teloneros Isaac Slade, el pianista norteamericano y cantante de The Fray y la argentina Ambik, nombre artístico de Ámbar Morena Pacheco Lezcano, hermana de Tiago PZK.