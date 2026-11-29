Dos hermanos gemelos —Siegmund y Sieglinde— son separados de niños por el violento ataque de una tribu enemiga. Pasado el tiempo se reencuentran. Se enamoran y huyen juntos, ignorando el lazo que los une. A partir de esa huida, Siegmund debe enfrentar en un duelo al raptor de Sieglinde, jefe del clan que los separó, llamado Hunding. Mientras, los dioses en el Walhalla —Wotan y su esposa Fricka— deciden el resultado de quién vive y quién muere, e imparten las órdenes que Brünnhilde, la valquiria favorita de Wotan, debe cumplir como encargada de recoger a los héroes caídos y conducirlos al paraíso de los ídolos mortales. Pero Brünnhilde, conmovida por el amor de los hermanos, desobedece.

De esta legendaria trama mitológica de la cual Richard Wagner se inspiró para componer letra y música de la más monumental creación operística de todos los tiempos —la Tetralogía de El Anillo del Nibelungo—, trata la segunda de sus jornadas: La Valquiria.

En una nueva producción basada en el concepto original que Davide Livermore realizó para la Ópera de Montecarlo (una puesta cuya idea principal interpreta la historia, entre la fantasía y la realidad, a modo de un sueño o un juego de niños), con escenografía perfeccionada de Eleonora Peronetti y diseño de vestuario de Mariana Fracasso proyectado y confeccionado especialmente para las funciones en Buenos Aires, esta noche en el Teatro Colón estrena el gran título wagneriano. Se verá a lo largo de seis funciones bajo la dirección musical del titular de la Orquesta Estable, el maestro Alejo Pérez.

La Valquiria, una nueva producción basada en el concepto original que Davide Livermore realizó para la Ópera de Montecarlo Gentileza

En su primera entrevista con LA NACION como flamante titular del organismo a comienzos de la actual temporada, el director hacía foco en una preocupación musical específica: la búsqueda de transparencia. “Un caleidoscopio —explicaba— que busca en el movimiento permanente, destacar lo particular de cada instante (una armonía, una pausa, un cambio de articulación, una voz intermedia o un bajo). Siempre la búsqueda de transparencia aún en las texturas más complejas.”

−¿Cómo se aplica esta búsqueda en la partitura wagneriana y en sus texturas, de las más complejas si las hay?

−Además del obvio balance entre escenario y foso, hay toda una red de interacciones y motivos, muchas veces en simultáneo, que más allá de las primeras capas obvias de la música, me interesa que estén presentes. Y como un ingeniero de sonido, el director de orquesta debe ir calibrando hasta qué grado y con qué matices dosifica cada uno de esos estratos. Para eso es necesario relativizar las indicaciones dinámicas. Y sobre todo evitar las dinámicas generalizadas, esto es: evitar que, si hay un forte, por contagio todos toquen forte, y generen una especie de efecto de brocha gorda. Una orquesta inteligente como la Estable tiene el instinto para reconocer dónde está el elemento más importante y poder tocar hasta con cinco matices de dinámica diferenciadas. Por otra parte, no necesariamente un elemento principal —leitmotiv — debe estar saturado en un forte para ocupar un primer plano. A eso me refiero cuando hablo de la transparencia. No es una cosa mística. Es simplemente dejar que, a través de una sonoridad, atraviesen otros motivos. Ninguna sonoridad se anula. Al contrario, permite que ciertos motivos, voces, elementos o frases completas, traspasen por sobre la orquesta sin forzar el sonido.

−Mucho más que con otros compositores, se considera el “sonido wagneriano” una identidad, ¿qué rasgos son los que mejor la definen?

−Una concepción agógica del sonido. Wagner era una especie de alquimista en la búsqueda de la melodía infinita, una horizontalidad que nunca se detiene. Esa idea de construcción, que explota en el Tristán, consiste en evitar el tan italiano battere, el ancla italiana del pulso. Wagner, en cambio, está llevando el impulso siempre hacia adelante y en lugar de aterrizar, vuelve a levantar vuelo, como en cámara súper lenta. Nunca termina de aterrizar y entonces se da como una suerte de “engaño” en el impulso y el deseo de llevar las fuerzas hacia adelante, empujando de manera continua hacia un nuevo horizonte. Cuando esa horizontalidad está presente en la orquesta, que como protagonista sostiene toda la velada, hablamos de un “sonido wagneriano”. Después hay otros elementos técnicos como el amor de Wagner por una súper población en el registro intermedio: cellos y violas divididos en una especie de cuarteto de voces. Un recurso que usa mucho desde Rienzi y marca una característica propia de Wagner.

La puesta de La Valquiria Gentileza

−A esta genialidad de la “melodía infinita” se suman otros distintivos como el timbre de los metales que tiñe su música de un color orquestal particular

En la Tetralogía tenemos las tubas wagnerianas inventadas por él mismo. ¡Y tengo mucha suerte al respecto porque los metales de la Estable son una sección de lujo! En La Valquiria, a diferencia del Tristán donde están bastante tranquilos porque no tienen tanto para tocar, aquí le sacamos el jugo al extremo. ¡Los tenemos absolutamente a todos! Está también la trompeta baja que es una rareza. El corno de caza que suena desde bambalinas. Las tubas wagnerianas cuyos cuatros músicos en un determinado momento tienen que tocar también el quinto, sexto, séptimo y octavo corno. O sea que, por momentos, tenemos hasta un octeto de cornos. Además, el trombón contrabajo, la tuba contrabajo. Todos y en cada uno de los instrumentos, con nivel de solistas. Porque ya no es solamente el solista de trompeta. Es también la segunda, la tercera trompeta, la trompeta baja…etcétera. Cada uno cumple una función muy destacada y en ese sentido no es solo una suerte poder contar con una sección fantástica, sino que el placer que es toda esta orquesta.

−Una vez calibrada en toda esa ampliación tímbrica, está la exigencia de las voces con una demanda muy alta en todos los aspectos, en el volumen para atravesar la masa orquestal y la resistencia para sostener partes extensas y exigidas. ¿Cómo logran ese balance?

−Hay mucho trabajo de música de cámara. Uno tiene una idea preconcebida del sonido, los tempos, los fraseos… pero luego hay que adecuarla a las voces con que se trabaja e incluso con las visiones que cada cantante ha desarrollado respecto de su personaje. Algunas atraviesan muy bien la orquesta, a otras hay que cuidarlas en un determinado registro para que no queden cubiertas, acompañarlas adaptando el tempo por limitaciones del fiato, etc.

−Has trabajado mucho con el repertorio alemán. Con Wagner particularmente, ¿qué producciones destacarías como referencia?

−He dirigido mucho Wagner y es uno de mis compositores favoritos, uno de mis grandes amores musicales, pilar fundamental de mi repertorio. Y como referencia, estando en la Argentina, no puedo dejar de recordar el último Wagner que hicimos en el Colón con Marcelo Lombardero (Parsifal) porque además es el único sabor amargo que me deja esta Valquiria: el hecho de que no sea él, tal como hubiese correspondido, el responsable de la producción.

−¿Cómo invitarías a ese sector del público al que este repertorio les resulta inaccesible por la historia en sí, el idioma, la extensión o la escasa acción en escena?

−Que tomen estas funciones no como una imposición de la temporada, sino como una magnífica oportunidad. Que tengan la inteligencia de llegar al teatro con antelación para bajar los decibeles y el ritmo cardíaco, y predisponerse con tiempo a ese viaje extraordinario que representa esta música. No es lo mismo escuchar la despedida de Wotan como un extracto orquestal en el mejor equipo de sonido de tu casa que compartir esa emoción irrepetible que tiene la ópera en vivo, la posibilidad de levantar vuelo en ese viaje que es la experiencia de la música en el teatro. Una emoción que a nivel existencial te asegura una recompensa incomparable.

Agenda

La Valquiria. Drama musical en tres actos. Primera jornada de la tetralogía El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner (libreto y música). Nueva producción del Teatro Colón realizada según concepto original propiedad de la Ópera de Montecarlo. Orquesta Estable del Teatro Colón. Dirección musical: Alejo Pérez. Director de escena y diseño de escenografía: Davide Livermore. Escenografía: Eleonora Peronetti. Vestuario: Mariana Fracasso. Iluminación: Antonio Castro. Videos: D-WOK. El diseño de los videos, la escenografía y la iluminación de esta puesta. Intérpretes: Siegmund: Samuel Sakker / Gustavo López Manzitti. Sieglinde: Ekaterina Gubanova / Carla Filipcic Holm. Wotan: Nicholas Brownlee / Hernán Iturralde. Brünnhilde: Elena Pankratova / Annemarie Kremer. Fricka: Okka von der Damerau/ Deniz Uzun Hunding: Vitalij Kowaljow/ Tijl Faveyts. Valquirias: Gerhilde: Daniela Tabernig / Mónica Ferracani, Ortlinde: Paulina González / Marina Silva, Waltraute: Mariana Carnovali / Marina Torres, Schwertleite: Alejandra Malvino / Cecilia Díaz, Helmwige: Monserrat Maldonado / Sofía Godoy, Siegrune: Jennifer Feinstein / Cintia Velázquez, Grimgerde: María Luisa Merino Ronda / Rocío Arbizu, Rossweisse: Eugenia Fuente / Victoria Gaeta. Estreno: Domingo 29, a las 17. Próximas funciones: 1, 2, 3, 5 y 6 de diciembre.