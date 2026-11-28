Con una grilla predominantemente femenina transcurrieron las primeras horas de la edición 2026 del Primavera Sound Buenos Aires, que regresó a tierras porteñas tras un par de años de ausencia.

La programación elegida para esta apertura fue con Lisa Scha, Wiranda Johansen, Ambik, el crédito español Metrika, Chechi de Marcos, María Wolf, Juliana Gattas y Marilina Bertoldi.

Cielo sin nubes, sol picante y una sensación térmica que alcanzó los 35°C. En la tarde del sábado nadie “hizo palos” en las canchas de rugby del Club Ciudad, porque estaban copadas por dos enormes escenarios, el Heineken y el Primavera, por donde desfiló la mayoría de los artistas.

Los primeros colores del Primavera Sound y la espera para la actuación de Gorillaz Lucas Ignacio Mangi

Con el sol en caída libre, la mayoría de ese público de las primeras horas trato de encontrar las sombras del club, en las filas de árboles que contornearon cada campo o en los perfiles de las estructuras de los escenarios. Solo cuando fue el turno de Juliana Gattas, las personas más valientes se agruparon frente a su show de casi una hora, que no tuvo pausas ni respiros y llegó hasta “Maquillada en la cama”, con un repertorio construido a fuerza de electropop, como escisión de su nave nodriza, que es el dúo Miranda! Llegó enfundada en una capa negra con redondeles brillantes y luego fue soltando los fulgores ya que la tarde calurosa había decidido poner los suyos.

Juliana Gattas Lucas Ignacio Mangi

Un rato antes, en el escenario contiguo, Chechi de Marcos ponía a su banda en velocidad crucero para atravesar un cancionero que osciló entre el rock y el pop. Y en la entrada del predio, donde se montó el escenario Barcelona (Nobody is normal), una de sus colegas, con las que ya ha compartido canciones, María Wolff, con sus decibeles se ponía a tono con ese momento del festival. Pudo ser más oscura con sus canciones, a las que le puso títulos como, “Rápido mamá” (“Quizá sea muy tarde para morir. Tengo que decirte algo antes de ir. Tanto tiempo buscando algo que decir”). Sin embargo, ese mismo material le permitió acompañar con su sonido súper cool la calidez porteña que solo podía ser cortada por las pequeñas brisas que llegaban desde el río.

Un rato después, Marilina Bertoldi subió al escenario Heineken para rockear su historial discográfico (“Pucho”, “Van a despertar al gordo”, “De caza” “Fumar de día”, “¿O no?“, ”Amanecen ocasos”, “Cosas dulces”) y para desempolvar y reversionar algún viejo hit del rock nacional, como aquel “Me vuelvo cada más loca” (1982), de Celeste Carballo, que interpretó junto a Juliana Gattas.

Marilina Bertoldi Lucas Ignacio Mangi

La performance de Bertoldi estuvo entre lo mejor de estas primeras horas de festival. Afilada con la música y con la palabra, en una pausa lanzó: “Qué ganas de tomar un juguito de naranja. Ah ¿no se puede?“, en clara referencia a las polémicas sobre el accionar policial y del gobierno porteño en sus planes de reordenamiento urbano.

Entre esa mayoritaria presencia femenina, estuvo El Nota. Y como un tropezón no es caída, el poeta de Rafael Castillo ganó el escenario enyesado hasta arriba de la rodilla. A veces apoyado en muletas o simplemente desparramado en su silla de ruedas, desgranó pacientemente sus canciones.

Un rato después, la banda de Brooklyn Model/Actriz, desplegó su histrionismo queer, con la performance de Cole Haden a la cabeza, que hasta salió al medio del campo a bailar entre la gente.

El regreso

Al menos en su versión local, Primavera Sound se trata de un festival itinerante y nómada, que hasta el momento ha transitado por diversas situaciones y predios. Debutó en 2022 con un festival en Costanera Sur y con una grilla que contó con la participación de Jack White, Pixies, Björk, Travis Scott, Arctic Monkeys y Lorde, entre muchos más. Al año siguiente, en el Parque Sarmiento, estuvieron The Cure, Blur y Pet Shop Boys y Beck. Y tras una pausa de dos años, regresó este año con Gorillaz y The Strokes, como headliners.

Para tener en cuenta

Sábado 28 de noviembre: Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota, Wiranda Johansen.

Primavera Sound 2026 Día 1

Domingo 29 de noviembre: The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Babeblade, Fin del Mundo, Pizza, sunlid, Yeyo.

Primavera Sound 2026 Día 2

Horarios y accesos

El festival abrió sus puertas a las 14 y minutos después se pusieron en marchar los escenarios Barcelona y Heineken. El domingo todo comenzará en los mismos horarios. Los accesos generales serán por la avenida del Libertador y la calle Miguel B. Sanchez.

El mapa del Primavera Sound Buenos Aires 2026

Qué traer y qué no

Están permitidos: Protectores solares; carteras, bolsos y mochilas de hasta 31 litros; botellas de agua reutilizables hasta 500cc; mantas, toallas; cámaras no profesionales; desodorantes.

No están permitidos: Termos con líquido caliente y mate; armas de ningún tipo; sustancias ilegales e inflamables; comidas y bebidas ajenas al evento; computadoras; punteros lásers o luces brillantes o grandes; mochilas grandes o valijas; carpas o sillas de cualquier tipo; drones; animales; instrumentos musicales o bocinas; vehículos motorizados, monopatines, bicicletas, skates; publicidad, carteles, lapiceras o pintura en lata.

Como llegar

Colectivos de las líneas 15, 28, 29, 130 y 102. Acercan: Tren Mitre, ramal Mitre estación Nuñez; Tres Belgrano Norte estación Ciudad Universitaria; Subte Línea D, estación Congreso de Tucumán.