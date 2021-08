Mau y Ricky Montaner: “Estamos plenamente enamorados de este país”

En una entrevista mano a mano, los cantantes anticipan sus shows en el teatro Gran Rex, la anécdota que pocos conocen de sus presentaciones de hace diez años en la misma sala, su rol en La Voz Argentina y su nueva canción con María Becerra

Antonela Minniti PARA LA NACION

La pandemia había dejado a Mau y Ricky Montaner con una “espinita” difícil de sacar: la suspensión del show que tenían programado en el Luna Park para el 20 de septiembre de 2020. Sin embargo, la vida siempre da revancha y los hermanos supieron aprovechar la oportunidad que nacía, casi de imprevisto, frente a sus ojos: gracias a su estadía en el país por su trabajo en La Voz Argentina, les ofrecían realizar cuatro funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, dos en el Quality Espacio de Córdoba y una en el Metropolitano de Rosario.

“La última vez que estuvimos tocado acá fue en unos shows que dimos en Niceto, en el 2019. Fue nuestra primera aproximación en el país y lo recuerdo como algunos de mis días favoritos en la vida”, asegura Ricky en una conversación mano a mano con LA NACION, videollamada mediante desde la casa en la que están viviendo en Nordelta.

“¿Sabes algo súper interesante? Hace casi diez años tocamos en el Gran Rex, abriendo los shows de los Teen Angels . Es hermosísimo que tiempo después se nos de a nosotros la oportunidad de tocar allí”, revela Mau. “ La gente jura que nosotros sacamos una canción hace poco y ya estamos donde estamos, pero no es así, han pasado entre 15 y 16 años de trabajo para estar finalmente acá ”, reflexiona sobre el largo camino que llevan recorrido.

-Ya conocen el escenario y lo imponente que es esa platea ¿Cómo están viviendo los días previos a los shows?

Ricky: -Saber que están agotadas las funciones es una locura. También es loco la seguridad que tenemos en nuestro público, gracias a la relación que construimos ahora, que nos permitió anunciar una cuarta fecha a diez días de que sea. Me acuerdo cuando estábamos decidiendo si hacíamos las dos primeras que mi papá nos dijo: “Wow, ustedes tienen bolas para anunciar un Gran Rex 25 días antes de la función”, y nosotros le decíamos: ‘Bueno pa, es que no nos queremos ir de la Argentina sin tocar. Tenemos la oportunidad y no la queremos perder”. Y él insistía: “Ustedes tienen bolas, yo la verdad esperaría”. Salieron a la venta las entradas y a los dos días estaban ambas fechas agotadas y Montaner dice: “Bueno, vamos a hacer la tercera” [se ríen los dos mientras recuerdan las charlas en familia]. De hecho íbamos a anunciar la cuarta para más adelante, porque solo faltaban diez días y Montaner dice: “Deberían anunciarla para el 6″. O sea ¡hace 20 días nos decía que era una locura y ahora nos incita!

Mau: -Estamos muy contentos la verdad, es una locura lo que está sucediendo.

-¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a verlos en vivo?

Mau: -Se van a encontrar con unos Mau y Ricky que están plenamente enamorados de este país, más que nunca. La Voz Argentina nos ha dado la oportunidad de acercarnos a la gente de acá, y eso ha sido una maravilla porque conocemos más al público, la cultura, la música. Hemos estado durante tres meses en la casa de la gente y eso también hace que nos conozcan mejor a nosotros. Se van a encontrar con un Mau y Ricky que conocen, que los quieren y con un show que prometo que va a ser de los mejores de sus vidas.

Ricky: -Vamos a darlo todo y va a ser más que nada divertido. Si tengo que resumirlo en pocas palabras digo que va a ser una fiesta y la gente la va a pasar de maravilla. Espero que al final se vayan a sus casas más felices y más llenos de lo que entraron. Lo estamos dando todo para que sea uno de los grandes conciertos que hayan visto hasta ahora.

-¿Va a haber sorpresas en el Gran Rex?

Mau: -Si, va a haber sorpresas y también muchos artistas amigos que van a ir a vernos. No sé si todos estarán cantando, no creo, pero nos da emoción que vengan a ver qué es lo que hacemos Ricky y yo en lo que para nosotros es uno de nuestros fuertes más grandes: nuestro show en vivo. Nos emociona que vengan a reírse y la pasen genial.

Ricky: -En la primera fecha va a estar presente Montaner también, pero solo en la del 6 porque después se va a celebrar su cumpleaños a Miami con el resto de la familia.

-Si bien ya han tocado en vivo en este último tiempo, esta es la primera vez que hacen tantos shows seguidos desde que comenzó la pandemia ¿Los entusiasma poder volver al ruedo?

Ricky: -Es un sueño hecho realidad, y además un desafío porque estamos armando todo con un equipo nuevo. Como están cerradas las fronteras se nos ha hecho prácticamente imposible meter a nuestra gente aquí. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que vengan algunas piezas claves, con permisos de trabajo, para de alguna manera tener personas que ya tienen el show como algo familiar. Pero sacando dos personas, el resto del equipo son todos argentinos. Estamos montando un show internacional y al mismo tiempo aprendiendo a conocer a una banda con la que no hemos tocado todavía.

Mau: -Pronto empiezan los ensayos y yo no puedo estar más emocionado ¡Estoy que no me aguanto!

-Además de Buenos Aires también van a ir a Rosario y a Córdoba ¿Les divierte la idea de viajar por la Argentina?

Mau: -Conocemos mucho este país porque por muchos años fuimos los músicos de mi padre. Me acuerdo que en solamente una gira, de los siete años en que estuvimos tocando con Montaner, hicimos 52 shows por toda la Argentina ¡Conozco más ciudades de las que se pueden imaginar! Córdoba y Rosario son dos de los lugares en donde más hemos estado, pero esta es la primera vez que vamos a cantar como Mau y Ricky.

Nueva música y un poco de televisión

En los últimos años, la industria musical logró dejar de lado la competencia entre artistas y afianzar la unión en forma de colaboraciones. Mau y Ricky son un fiel reflejo de este cambio en la forma de sacar canciones. El dúo estrenó hace poco “3 de la mañana”, junto a Sebastián Yatra y Mora; “La Boca”, con Melendi y “Besos en cualquier horario”, con Carlos y Lucy Vives . Ahora, y desde Buenos Aires, se preparan para presentar un tema junto a una de las artistas argentinas más exitosas del momento.

-Se viene una colaboración con María Becerra ¿Qué nos pueden contar de “Mal acostumbrao”?

Mau: -Es una canción que nos tiene muy emocionados, porque creo que es muy distinta a lo que la gente se puede imaginar, tiene un sonido diferente. Además es una colaboración que nos conmueve, porque fue muy genuina. Nos juntamos en el estudio a hacerla, y por cuestiones de la vida, solo teníamos tres horas para la sesión ya que ella estaba yéndose para Miami y nosotros llegando a la Argentina. Logramos juntarnos y fue una maravilla. El video también es hermoso, al igual que nuestra amistad, y siento que a la gente le va a gustar demasiado.

Ricky: -La hicimos hace un par de meses aquí en Buenos Aires, cuando estábamos grabando los primeros episodios de La Voz. El videoclip lo grabamos en Miami, en cinco o seis locaciones. Es un video performance muy divertido, en donde puedes ver la personalidad de todos.

-Además de seguir haciendo música este año sorprendieron como jurados de La Voz Argentina ¿Cómo están viviendo esa experiencia?

Mau: -La estamos pasando increíble, llorando y riendo a full. La química que tenemos entre los coaches es hermosa y divertida, y al mismo tiempo lloramos por la emoción de escuchar a nuestro equipo y porque nos pega muy fuerte despedir a los que se van, nos hemos encariñado demasiado. Ha sido una montaña rusa de emociones y creo que a la gente le está gustando mucho. El simple hecho de saber el éxito que tiene el programa y que las personas se sienten felices porque les estamos llevando alegría a sus hogares, para nosotros es todo.

Amor por Argentina

Ricky y Mau Montaner en La Voz Argentina Instagram

-Vivir acá y ser parte del programa los hizo conocer un poco más la música argentina ¿Eso los inspira?

Ricky: -¡Sí! No solamente con La Voz y el talento que hay en los participantes, sino que también hemos tenido la oportunidad de ver la movida musical local y admirarla también. Vivir aquí nos ha abierto las puertas a muchas cosas. Por ejemplo, sentarnos a trabajar con Big One, que es un productor increíble. Amo ver el proceso de cómo se trabaja acá, que es distinto y que en muchos aspectos me sirve para aprender y renovarme. FMK es otro artista increíble, o Lit Killah que es un tipazo y tiene un gran talento. Es bonito ver cómo podemos nutrirnos, porque nosotros venimos de otro lado, con otros comienzos, otro estilo y otra industria. Para uno, que tiene un par de años más, poder ver a estos chicos que están “empezando” y poder aprender y decir “que cool como hacen tal cosa”, es importante. Lo que más me ha gustado de todo este proceso es que he aprendido mucho y que se ha generado una amistad bonita que va a seguir creciendo. Admiro mucho a los muchachos de la movida musical de acá.

-¿Se llevan muchos amigos de Argentina?

Mau: -¡Claro! Y los vamos a invitar a todos al Gran Rex para que nos vayan a ver.

-Además de la música ¿Qué es lo que más les gustó de vivir unos meses en este país?

Mau: -Número uno: la comida. Justo antes de esta entrevista yo estaba preparando la carne para un asado que tenemos esta noche, por los 32 años de casados de mis papás ¡Los asados me tienen adicto! También amo mucho el clima de Argentina. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a conocer Bariloche en invierno y me enamoré más de este país. Cada vez que conozco algo nuevo me sorprendo de la riqueza que tienen, de la cultura y de la gente. Iba haciendo snowboard, todo tapado, y no sé cómo se daban cuenta que era yo; pero el cariño me sorprendía y eso es algo que me encanta de acá.