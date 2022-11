Ricardo y Marlene Montaner: por qué accedieron a exponer de su intimidad, el modo en que conviven con las críticas y el recuerdo de Gerardo Rozín

escuchar

Son una de las familias más queridas del ambiente. Tanto arriba como debajo del escenario, los Montaner contagian alegría y humor. Y si bien conocemos mucho de sus vidas a través de sus carreras y de las redes sociales, ahora invitan al público a ser testigos de su intimidad.

A lo largo de diez capítulos, de 45 minutos cada uno, este docureality de Disney+ sigue las andanzas de esta icónica familia de artistas con Ricardo Montaner a la cabeza; uno de los máximos referentes de la música latina. Él, junto a su mujer Marlene Rodríguez, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna y sus respectivas parejas Sara Escobar, Stefi Roitman y Camilo Echeverry, abren las puertas de su casa para que sus seguidores sean testigos de los desafíos que atraviesan a la hora de mantener un equilibrio entre su vida privada y su carrera profesional; así como los hitos de su vida musical, sus retos, conflictos personales y las emociones que genera la expansión del grupo familiar con la llegada de nuevos integrantes.

“Veníamos hablándolo mucho y sentimos que la familia estaba lista para dejar entrar a la gente a nuestra casa y permitir que vieran el adentro, el cómo somos”, le confiesa Ricardo Montaner a LA NACION sobre los motivos por los cuales decidieron llevar sus vidas al mundo del streaming. Sin embargo, hubo un hecho particular que los terminó de convencer por completo: “ También sentíamos que la gente estaba necesitada de ciertos mensajes o programas que puedan ver en familia. Hoy en día, la televisión y el entretenimiento está dividido para los más chicos, para los más grandes pero hay pocas cosas que se puedan ver en familia. Y la intención de todo lo que hacemos nosotros, ya sea en tele con los programas de canto (en referencia a La Voz Argentina) o con esta serie, es unificar a la familia, sentarla frente al televisor para que puedan disfrutar de algo bien bonito ”, cuenta quien oficia de productor de este reality junto a su mujer, sus hijos Mau y Ricky y los empresarios Lex Borrero, Tommy Mottola, e Ivanni Rodríguez.

La propuesta es sumamente tentadora: seguir los momentos más íntimos de este clan como bodas, nacimientos, celebraciones y el detrás de escena de sus carreras artísticas. Con un estilo narrativo no lineal, una mirada intimista y algunos recursos cinematográficos, los episodios se servirán de entrevistas confesionales a cámara, actuaciones musicales en vivo y videos caseros tomados con teléfonos celulares o de su archivo privado para que el público pueda divertirse, emocionarse y conocer a fondo a cada uno de los integrantes de los Montaner.

Luz, cámara… ¡acción!

Si bien la primera temporada cuenta con un total de diez capítulos, sólo están disponibles en la plataforma de Disney+ los primeros cinco. Para el resto, habrá que esperar hasta diciembre. “ Creo que lo que van a descubrir son cosas que se dan en la cotidianeidad, que son cosas que no se presentan en las redes sociales porque en las redes sólo se captura un momento, una foto fija o un video cortito . Con esto van a ver como realmente nosotros nos desenvolvemos desde la mañanita y como se va tejiendo la vida de cada uno de nosotros en una gran trenza que somos los Montaner”, dice entusiasmada Marlene Rodríguez, sin dudas el pilar y la gran contención de esta familia.

Los Montaner Prensa Disney+

En el mismo sentido, el cantante de hits como “Tan enamorados” explica que si bien en el último tiempo los artistas tienen más llegada a su público a través de la tecnología, esta “no permite ver más allá de lo que se publica”. “ No hay un momento de intimidad, no hay un adentro. En las redes la gente no entra a tu casa, no escucha un diálogo familiar ”, advierte mientras reconoce que, en un primer momento, fue un poco raro convivir con las cámaras 24/7.

“Estamos acostumbrados a convivir con cámaras por nuestra profesión, pero reconozco que al principio fue un poquito extraño. Luego, nos fuimos amoldando porque cuando tienes un equipo de producción tan buena gente y tan respetuoso, todo es más fácil”, revela la cabeza de este proyecto en referencia a la gente de NTERTAIN Studios. Y fueron tantos meses de rodaje que hubo un momento en el que se olvidaron que no estaban solos. “ El equipo que nos tocó fue siempre el mismo. Fueron tan prudentes y cero invasivos que llego un momento en que nos olvidamos que estaban ahí ”, revela sorprendida la madre de “los pollitos”, como se define a sí misma en la presentación de la serie.

Los Montaner Prensa Disney+

Una de las características de la familia Montaner es la unidad por lo tanto, era primordial que estén todos de acuerdo a la hora de encarar este proyecto. Para sorpresa de todos, los protagonistas confiesan que hubo que convencer a una persona, que se negaba rotundamente a abrir las puertas de su intimidad. “Creo que esa soy yo”, dice Marlene, entre risas, ante la mirada delatora de su marido. “La que se negó fui yo, pero evidentemente mucho caso no me hicieron porque acá estoy”, bromea. Eso sí, hay límites a la hora de qué mostrar y que no y en eso la productora no cedió ni un milímetro: “El baño no se muestra”, dice mientras lanza una leve sonrisa .

Respecto a si esta será la oportunidad para conocer a Indigo (la hija de Evaluna y Camilo) y a Apolo (el bebé que acaban de tener Mau y su mujer Sara), los abuelos no quisieron anticipar nada. “¿Tu crees que yo te lo voy a decir? Yo no te puedo contar lo que se viene, vas a tener que sufrir el castigo de ver los otros cinco capítulos”, bromea Ricardo mientras su esposa asiente con la cabeza.

La unidad familiar: fortín y motivo de críticas

“El valor de la fama no es tan importante como el valor de la familia” , dice Ricardo Montaner en uno de los capítulos a modo de enseñanza para sus hijos. Esos hijos que están en la cresta de la ola y, al igual que él en su momento, deben ingeniárselas para lograr un equilibrio entre su vida personal y su ascendente carrera musical. Y es en la búsqueda de esa armonía, que hay cosas que en el clan Montaner no se resignan por nada del mundo. “Hay fechas que no son negociables, la Navidad es una de ellas, por ejemplo. Navidad tenemos que estar juntos”, repite Marlene, como si fuera una regla irrompible.

Lo mismo ocurre para los cumpleaños, aunque a medida que la familia crece se complican cada vez más los encuentros. “Tratamos de estar siempre juntos, pero somos tantos que no trabajaríamos casi nunca sino, porque son como 365 cumpleaños”, bromea Rodríguez mientras aclara que si no pueden estar por algún compromiso laboral, se corre el festejo “para estar todos juntos en otro momento”.

Montaner junto a sus hijos, Mau y Ricky Gentileza

“Cuando alguien cumple años, nosotros nos las ingeniamos para estar todos juntos. El cumpleañero es el que dice dónde va a estar, así que si yo digo que voy a estar en la Argentina, se la rebuscan todos para poder viajar y estar en la Argentina. Si el que cumple está en Sinaloa o Tijuana, tratamos de estar en ese lugar pero, como dice Marlene, cuando la familia crece como ha crecido la nuestra ya se nos empieza a complicar la cosa porque llegaría un punto en que nadie estaría trabajando por ir a cumplir con los cumpleañeros ”, reflexiona el cantante de “Cachita”.

Esa misma unión que es el gran fuerte de esta familia es la que a veces se transforma en objeto de crítica para algunos. De hecho, en varias oportunidades los han tildado de ser “una secta”, algo que todos toman con humor menos Marlene. “ A mí me parece fastidiosísimo la cantidad de tiempo libre que tiene la gente, fastidiosísimo el ocio, me molesta muchísimo. No me da lo mismo lo que dicen, entonces no leo nada porque me da rabia ”, explica la productora musical mientras su marido la interrumpe risueño: “Entonces resulta que uno no los lee pero vienen tus amigos y te dicen: ‘viste lo que están diciendo’. Así que uno no lo puede evitar, te lo mandan por chat y no tienes más remedio que leer”.

Sin embargo, el artista -que ya cuenta con casi cinco décadas sobre los escenarios- ha aprendido a convivir con ello: “ Sabemos que es el precio que uno paga por estar tan expuesto. A veces la gente no perdona la felicidad del otro y hay que convivir con eso, aguantarte que digan lo que les dé la gana, pero no hacer de eso el pan de cada día con el cual comes amargura ”, reflexiona el coach de La Voz Argentina. “Por eso, no hay que leerlos”, repite su mujer contundente.

El recuerdo de Gerardo Rozín

Gerardo Rozín era un íntimo amigo de los Montaner. Más que amigo era “el tío de Mau, Ricky y Evaluna”. Por eso, no es extraño que el fallecido conductor sea parte de algún episodio de esta serie o tenga un capítulo dedicado en su memoria. “ Gerardo formaba parte de nuestra vida diaria. Yo hablaba con él por trabajo, y por amistad, mínimo dos o tres veces al día, entonces conocía todo lo que estaba sucediendo durante el rodaje. Más allá de su cabeza y sus consejos de productor, era su corazón el que estaba metido en el nuestro ”, recuerda Marlene con la voz entrecortada.

“A Gerardo todavía lo sentimos en el día a día porque era el tío Rozín para los muchachos, fue el Cupido de Stef y Ricky, era nuestro guía gastronómico cada vez que viajábamos a algún lugar, porque lo llamábamos a él y el tipo nos decía a que restaurante teníamos que ir, qué plato teníamos que comer e incluso nos hacía hasta las reservas. Nos queríamos tanto, tanto, que no se ha hecho fácil la vida desde que partió”, concluye Montaner, visiblemente emocionado.

Los Montaner está disponible en Disney+.