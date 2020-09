Michael Bublé: se reprogramó su show en Buenos Aires

An Evening with Michael Bublé, el tour que llegará a Buenos Aires en octubre Crédito: shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 12:33

El 17 de octubre se iba a presentar Michael Bublé en Movistar Arena. El coronavirus, como sucede con la gran mayoría de la actividad artística, modificó los planes de todos los shows previstos y el tour An Evenign With... no fue la excepción. La productora anunció que el cantante y compositor canadiense recién se presentará en la ciudad el 31 de octubre de 2021. Por lo pronto, las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha.

La gira comenzará en Santiago de Chile, luego pasará por Buenos Aires y de allí se trasladará a varias ciudades de Brasil. El concierto se transforma un una recorrida por sus grandes éxitos que incluye desde sus hits navideños como "White Christmas", "All I Want For Christmas is You" y "Christmas (Baby Please Come Home)"; hasta canciones emblemáticas de su repertorio, como "Haven't Met You Yet". A lo largo de su carrera, Bublé ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo, obtuvo 4 premios Grammy y Love, su álbum más reciente, fue número uno en el Billboard Top 200.

Apenas se inició la pandemia, el famoso cantante junto a su pareja, Luisana Lopilato, desde su casa en Canadá empezaron a subir videos compartiendo momentos con sus fanáticos y remarcar la importancia de la prevención. "No soy muy fan de las redes sociales pero sirven para esto. Necesitamos tu ayuda. Tratamos de escuchar a los que más saben, los superhéroes que están trabajando por nosotros en los hospitales, bomberos, policía. Necesitamos que la gente no se preocupe, que no entre en pánico. Compremos lo que necesitemos, cuando acumulamos no hay suficiente para todos. Llevemos un poco para nosotros, y dejemos un poco para el que sigue atrás nuestro", apuntaba en marzo, cuando aún eran inciertos el alcance y los efectos de la pandemia.

Conforme a los criterios de Más información