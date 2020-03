La pareja prometió conectarse todos los días a las 20 de Argentina para acompañar a todos los que se encuentran en sus casas, en medio de la pandemia de coronavirus Crédito: Instagram

En medio de la pandemia de coronavirus , muchos famosos decidieron trabajar activamente, en función de su nivel de convocatoria y de saber que su mensaje en un instante puede llegar a miles de personas. Así se sucedieron videos con consejos, con quejas, o solo mostrando su situación y recomendando acciones desde ese lugar.

Luisana Lopilato y Michael Bublé , actuamente en Canadá, decidieron ir un paso más allá y a partir de una transmisión en vivo a través de Instagram el miércoles último, no solo remarcaron la importancia de la prevención, sino que se ofrecieron para ser cada día la compañía de miles de fans en todo el mundo.

"Vamos a tratar de conectarnos en vivo todos los días, a las 16 de acá y a las 20 de Argentina para entretenernos todos juntos. La idea es ayudar a los que están en casa y no saben qué hacer, incentivarlos para que se queden, y poder entretenernos mutuamente mostrándoles lo que hacemos acá".

La idea de la pareja es hacer diariamente entre 15 y 20 minutos de streaming desde su casa, no solo para mostrar algo de su intimidad, sino también para compartir actividades. Luisana propuso arrancar con recetas de cocina, y en los comentarios comenzaron a pedirle algunas como la torta de tres leches, pero enseguida la actriz aclaró que la consigna incluía "cosas que todos tengamos en casa. Podemos empezar con pastas frescas, que llevan harina, agua y huevos". Su comentario fue apoyado por el estilista italiano e íntimo amigo de la pareja, Samuele "Samu" Miccoli, que compartió con ellos la transmisión y se ofreció a sumarse a la propuesta culinaria. Igualmente, Luisana prometió sumar opciones a su cuenta, y se hará "el plato más votado".

Con las dificultades propias de no hablar español, ante una audiencia mayoritariamente latina, Bublé decidió hacer foco en la prevención y los recaudos: "No soy muy fan de las redes sociales pero sirven para esto. Necesitamos tu ayuda. Tratamos de escuchar a los que más saben, los superhéroes que están trabajando por nosotros en los hospitales, bomberos, policía. Necesitamos que la gente no se preocupe, que no entre en pánico. Compremos lo que necesitemos, cuando acumulamos no hay suficiente para todos. Llevemos un poco para nosotros, y dejemos un poco para el que sigue atrás nuestro".

Mientras el número de seguidores tocaba los 15 mil, y para distender un poco, Michael se animó a cantar el estribillo de "Gracias a la vida", mientras le hacía bromas a su mujer sobre su obsesión por el crossfit ("va todos los días"). Lopilato aprovechó el comentario para sumar: "En esta cuarentena lo importante es estar sano, con nuestra mente, con nuestra salud. Y también comer sano. Sigámosle pidiendo a Dios que esto pase. Espero que pronto quede en nuestras memorias, y empecemos a tomar conciencia de que todo el mundo está conectado y nos tenemos que cuidar".

Con la promesa de volver al día siguiente a la misma hora, la pareja cerró: "Hay que tomar esto un día a la vez. Sin pánico. Tarde o temprano lo vamos a atravesar. Vamos Argentina que juntos podemos. Fuerza".