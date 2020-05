Mick Jagger hace ejercicios y tareas hogareñas con un fin solidario

El cantante de los Rolling Stones se sumó a una campaña para ayudar a las víctimas del Covid-19 Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 09:56

Desde su finca francesa, Mick Jagger se divirtió mostrando todas las cosas que se pueden hacer en casa. El cantante de Los Rolling Stones está pasando la cuarentena en una de sus residencias y se sumó a la iniciativa de Save the Children en medio de la crisis sanitaria que trajo la pandemia del coronavirus a nivel mundial . A través de un divertido sketch, titulado "How to Quarantine" e inspirado en antiguos informes de la BBC , el músico mostró qué actividades se pueden hacer: desde pastar ovejas hasta hacer ejercicio.

Son varios los países que están viviendo puertas para adentro para evitar el colapso de los hospitales por la rápida propagación del covid-19. Mientras que en algunos puntos del planeta las medidas se están flexibilizando, en otras aún siguen vigentes. Los casos de coronavirus ascienden y casi llegan al millón, es por eso que muchas celebridades participan de campañas y hacen donaciones; ya que además de ser un virus muy contagioso está afectando la economía de las naciones que han parado casi en su totalidad las actividades.

Así es como Mick se convirtió en una suerte de cowboy con sombrero sentado en un paisaje rural tocando la guitarra. La escena, que parodia los informes de noticias de la década del 40, es interrumpida por una voz que lo interpela. "En tiempos de crisis internacional, todos los hombres, mujeres y chicos deben hacer algo, pero miren a este tipo: no le importa nada en el mundo. Ey, vos, sí, vos. ¿Qué te creés que estás haciendo? Dejá eso ahí y hacé algo útil".

La guitarra queda junto a la silla y es así como el cantante de 76 años hace un paseo por las diferentes instalaciones de su residencia, en donde encuentra tareas para hacer. Empieza arreglando una puerta, a fuerza de martillazos; sigue con el motor de su auto. Pero no es suficiente: Jagger corta verduras, se convierte en pastor de sus ovejas, las alimenta y hasta trabaja en su huerta y poda rosas. Cuando finalmente parece haber terminado, la voz lo vuelve a interpelar, lo saca de su momento de ocio y cigarrillo para ponerlo a hacer ejercicios. Y todo este paso de comedia en video forma parte de una campaña de Save the Children para sumar donaciones para las víctimas del Covid-19.

Esta no es la primera muestra de preocupación y buena voluntad que da el líder de la banda británica por la situación que está viviendo el mundo a raíz de la pandemia. Ya participó de una transmisión, junto a Will Smith, a beneficio de la India.