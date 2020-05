Madonna aseguró haber tenido coronavirus y haber superado la enfermedad Fuente: Archivo - Crédito: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Madonna superó el coronavirus . Así lo anunció ella misma a través de sus redes sociales, en las cuales además dio a entender que se hizo el test y que demostró que tiene anticuerpos del virus, es decir, que lo ha pasado.

" Me siento muy agradecida de poder formar parte del grupo de investigación para encontrar una cura cotra la Covid-19 ", se lee en el perfil de Instagram de la cantante, en un epígrafe que acompaña una imagen de un diario que anuncia que Madonna donó 1,1 millones de dólares durante una conferencia de donantes organizada por la Unión Europea que ha recaudado más de 7.400 millones de euros. Y luego agrega: "Para aclarar las cosas a los que prefieren creerse los titulares sensacionalistas antes que buscar por sí mismos la naturaleza de este virus", defiende. "Ahora mismo no estoy enferma. Cuando en la prueba sale positivo en anticuerpos significa que ya has tenido el virus, como fue mi caso cuando estuve enferma en la última etapa de mi gira en París, hace siete semanas, con muchos otros artistas del show. Pero todos pensamos que había sido una gripe muy mala. Gracias a Dios ahora todos estamos sanos y bien. Espero que esto aclare las cosas, ¡el conocimiento es poder!".

En marzo, Madonna se vio obligada a cancelar varios de sus shows europeos por dolores, cansancio y molestias. A mediados de febrero tuvo que dejar el Grand Palladium de Londres apoyada en un bastón y agarrada del brazo de uno de sus ayudantes; en marzo, ella misma contó que se sentía muy cansada y que tenía graves dolencias físicas que le obligaban a someterse a hasta seis horas de rehabilitación al día.

Sin embargo, ahora la rehabilitación de la reina del pop parece total. Tanto que hace unos días no dudó en abandonar su residencia de Londres -donde pasa la cuarentena junto a sus hijos menores- para tomar un avión privado a Nueva York para acudir a una fiesta. La cantante cogió un vuelo transoceánico para acudir a la fiesta de cumpleaños del fotógrafo Steven Klein, especializado en moda y retratos de famosos.

Madonna, de fiesta

Como el propio Klein -que el 30 de abril cumplió 55 años- mostró en una retransmisión en directo a través de Zoom (donde se concentraron más de 130 invitados) y de sus redes sociales, celebró una fiesta a la que acudieron Madonna y otros amigos. Hubo torta, música, luces de discoteca y hasta una bailarina de pole dance, pero ni guantes, ni barbijos ni distancia social. La fiesta se celebró en una granja de cría de caballos que Klein posee a las afueras de la ciudad.

Madonna no ha mostrado esas imágenes en sus redes, ni tampoco ha dado cuenta de la fiesta en los diarios que narra a través de sus redes, pero sí se la ha podido ver en imágenes de la fiesta publicadas por el resto de invitados. En ellas se la ve cantando, bailando y abrazando cariñosamente a Klein. Cariñoso, pero nada apto en tiempos de coronavirus, como le han criticado una multitud de seguidores , que se mostraron indignados por su actitud.