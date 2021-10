Mientras Adele anuncia que vuelve a los escenarios y la preventa colapsa, Katy Perry versiona a los Beatles

Volvió la Adelemanía. Desde que se anunció la salida de su próximo disco, previsto para el 19 de noviembre y se adelantó el primer tema, “Easy On Me”, con su respectivo video, todas las miradas volvieron a posarse sobre Adele. Tanto es así que el anuncio siguiente, referido a los conciertos que dará el año que viene en el Hyde Park londinense hicieron que los fans de la cantante se volcaran masivamente a las web de preventa de tickets y la colapsaran.

Al menos por ahora, los conciertos que dará en el marco del British Summer Time - el 1° y el 2 de julio de 2022, en el Hyde Park- serán los primeros de Adele desde que en 2017 decidió ponerle pausa a su vida artística, lo que incluyó un silencio discográfico y la ausencia en los escenarios. La novedad trajo olas. Incluso hubo fans que compararon la inscripción en la preventa de entradas con el juego de azar. “Creo que ganar la lotería es más fácil que conseguir entradas para estos conciertos”, escribió uno de sus seguidores, en Twitter.

Sin embargo, nada hace pensar que si 30, el cuarto disco que se publica seis años después de su antecesor, sale en noviembre de este año, la cantante vaya a esperar hasta 2022 para subir otra vez a los escenarios. Seguramente sus fans tendrán la oportunidad de verla antes, para el estreno en vivo de ese material. Por el momento, hay que conformarse con la espera (en su página apareció una leyenda que pedía a los fans que intentaran “más tarde” y luego los convocaba a suscribirse para poder acceder a la preventa, que recién se reanudará el jueves). La otra es mantenerse entretenido con más novedades de la cantante. Porque en las últimas semanas no fueron pocas. A principios de este mes habló, durante una entrevista con la revista Vogue, de su divorcio en 2019 de Simon Konecki, y de su hijo Angelo. También habló recientemente de su actual relación. Y desde el 15, el lanzamiento del single “Easy On Me” se ha convertido en un verdadero suceso. Y todavía falta para el álbum completo, que llegará en menos de un mes.

Katy Perry versiona a The Beatles

Si bien en los países del hemisferio Norte la pandemia no recapituló como se esperaba y las aperturas no fueron tan generosas como se proyectaban a principios de 2021, hubo grandes avances en el terreno musical durante el verano boreal, tanto por la edición discográfica como por la programación de conciertos, giras y la participación de artistas en festivales. Hasta aumentaron los lanzamientos de singles si se lo compara con el comienzo de la pandemia, el último año. Los músicos vuelven con las propuestas más diversas. Incluso covers, como el que acaba de lanzar Katy Perry. L a artista californiana realizó una versión del clásico beatle “All You Need Is Love”.

Lo que la motivó a realizar esta versión tiene que ver con su primer trabajo. Según contó a la revista People, cuando tenía 16 años trabajaba en su Santa Barbara natal en una tienda de una cadena de comercios de ropa. “Mi sueño entonces era hacer esa lista de reproducción que escuchaba en la tienda. Poco sabía que 20 años después protagonizaría uno de sus anuncios icónicos. Es un rito de iniciación y pude hacer una versión de una canción de los Beatles”, explicó Perry.

Fatboy Slim, remixado

El sello Skint Records comenzó a oficializar un proyecto de remezclas de algunos de los grandes éxitos de Fatboy Slim. El primero de la lista es “Rockafeller Skank”. Cualquiera con edad suficiente podrá recordar el breakbeat machacoso y finisecular, con la repetitiva frase “The funk soul brother, check it out now”, que se conoció en 1998. La nueva versión (más lisérgica) es de Todd Edwards.