Qué se celebra hoy 5 de mayo

Este lunes 5 de mayo reúne diferentes celebraciones, aniversarios y efemérides. Entre ellas se puede destacar el Día Internacional del Celíaco, una fecha destinada a difundir los alcances de esta enfermedad y los tratamientos disponibles para tratarla.

Hoy es el Día Internacional del Celíaco Shutterstock

La celiaquía es una afección caracterizada por la intolerancia al gluten, que está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Esta provoca lesiones en la mucosa intestinal que pueden alterar sus vellosidades, por lo que impide la correcta absorción de los nutrientes de los alimentos. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que se incorpora el gluten a la alimentación. Los síntomas de la celiaquía, en ocasiones, suelen ser muy leves, por lo que es más difícil llegar al diagnóstico certero y encaminarse a un tratamiento acorde. Una vez conocido el diagnóstico, lo más eficaz es una dieta sin gluten (DSG), que incluye eliminar todo producto que tenga como ingrediente trigo, cebada, avena y centeno y sus derivados, además de evitar cualquier producto contaminado con estos cereales.

Por otro lado, hoy también es el Día Internacional de la Partera, también conocido como Día Internacional de la Matrona. Es una celebración propuesta por la Confederación Internacional de Matronas y declarada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1991. Destaca la importancia de los profesionales de la salud que se dedican al cuidado y al bienestar de las madres y sus hijos. Su presencia en los partos puede ayudar a disminuir la cantidad de madres y niños que fallecen año tras año debido a complicaciones que se dan en esas etapas y que son evitables.

El cumpleaños de Adele es el 5 de mayo GARETH CATTERMOLE - Getty Images Europe

En tanto, hoy Adele cumple 38 años. La cantante y compositora británica nació en Londres el 5 de mayo de 1988. Alcanzó el estrellato con tan solo 21 años con éxitos como “Rolling In The Deep”, “Someone Like You”, “Hello” y “Easy on Me”. Destaca por su voz emotiva y poderosa que evoca emocionalidad y melancolía en sus baladas. A lo largo de su carrera, recibió varios reconocimientos internacionales, como 16 premios Grammy y el premio Oscar a Mejor canción por “Skyfall”, el tema que creó y cantó para la película de James Bond con ese mismo título en 2012. Tiene un hijo de su primer matrimonio con Simon Konecki y actualmente está comprometida con el agente deportivo Rich Paul, con quien está en pareja desde 2021.

Efemérides del 5 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1813 – Nace, en Copenhague, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Entre sus obras se encuentran Temor y temblor y El concepto de la angustia.

1818 – En Tréveris, Alemania, nace el filósofo y economista Karl Marx. En su obra se encuentran textos como Sobre la cuestión judía, El capital y El manifiesto comunista, este último escrito en colaboración con Friedrich Engels.

1821 – Muere Napoleón Bonaparte a los 51 años en la isla de Santa Elena. Fue emperador de Francia, militar y estadista.

1924 – Nace en Buenos Aires el cineasta Leopoldo Torre Nilsson. Fin de fiesta, La casa del ángel y La mano en la trampa son algunos de los títulos de su filmografía como director.

1943 – Nace Raphael, cantante y actor español. Su obra está compuesta por decenas de discos y participaciones en películas.

1956 – Nace el actor franco-argentino Jean Pierre Noher en París. Algunos de sus trabajos se pueden ver en los films Diarios de motocicleta y El almuerzo.

1959 – En Buenos Aires muere el abogado y diplomático Carlos Saavedra Lamas. Fue el primer argentino y latinoamericano en obtener el Premio Nobel de la Paz, distinción que le fue otorgada en 1936.

1967 – Nace el bailarín y coreógrafo argentino Maximiliano Guerra.

1971 – En la provincia de Córdoba, Argentina, nace la escritora Florencia Bonelli, autora de la trilogía de libros Caballo de fuego.

1976 – En Buenos Aires nace el exfutbolista Juan Pablo Sorín. Con la selección de su país, disputó los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

1988 – Nace en Londres la cantante y compositora Adele. De entre todas las distinciones que obtuvo, se hallan 16 premios Grammy y un Oscar por la canción “Skyfall”.

Adele - Rolling In The Deep - Fuente: YouTube