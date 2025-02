Milo J, el artista de 18 años que acumula millones de reproducciones en canciones que “linkean” con el pasado

De manera informal, con el teléfono en su mano que enfocaba su cara y el cielo plomizo que la contorneaba, Milo J pensó que un posteo sería la mejor vía para que los que ya estaban afuera del predio de la exEsma, desde temprano, a la espera del ingreso, se enteraran de que la “escucha” de su flamante lanzamiento, 166 (Deluxe), había sido cancelada.

La Justicia dio lugar este miércoles a una cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. Por su parte, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona publicó en X que el recital no tenía las autorizaciones necesarias ni cumplía con las medidas de seguridad. “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley ”, escribió.

“Gente les quiero informar que lo que hoy iba a ser la pre-escucha del Deluxe en la exEsma, en Buenos Aires, no se va a poder dar”, dijo el cantante, teléfono en mano. “Nos suspendieron el evento, ya sabemos cómo funciona todo esto. Les quería informar que no voy a poder darles el show que les iba a dar hoy. Estoy muy triste por esto. Si están afuera y ven esto, por favor váyanse a sus casas. Y tranquilos, en orden, por favor. No quiero que hagan quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien. Supongo que juntar 20 mil personas en un espacio de memoria al gobierno de ahora no le gusta ”.

El cantante también dijo que el estreno sería este miércoles 12 de febrero, en plataformas, a las 21. Días antes, circularon ocho títulos de esta especie de “extended play” de su álbum de 2024, en este caso con el nombre 166 (Deluxe). Las canciones de la lista fueron: “Retirada”, “La tortura” (con Cerounno), “Buen día portación de rostro”, “Daña”, “No No” (con Munic HB), “Olimpo”, “Ojalá” (con Bhavi) y “Lo que me causa” (con Tini).

Además, el cantante aclaró que no se cobró entrada y que no quiso recibir ningún pago por esta escucha anticipada de las canciones que ampliaban el repertorio de 166. “No sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos estas cuestiones. Supongo que no le gusta la música de ahora. (…) Tengo ganas de llorar pero no voy a llorar, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa ”, Después se despidió: “Se me cuidan, los amo mucho y les pido perdón. Me hago responsable de esto”.

Los gestos de solidaridad no se hicieron esperar. Desde la agrupación H.I.J.O.S se manifestaron en redes: “Esta tarde Milo J iba a dar un recital gratuito en la ex ESMA, donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más emblemático de la última dictadura cívico-militar. Es la primera vez en más de 20 años desde la apertura del Espacio Memoria (ex ESMA) que ocurre un hecho así. Esto no es ni más ni menos que censura previa . El Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, hizo un pedido de cautelar para suspender el recital. La jueza María Alejandra Biotti se la concedió. Los organismos de derechos humanos señalamos que el gobierno de Milei censuró a un artista comprometido con la Memoria, la Verdad y la Justicia, y dejó sin su música a 20 mil jóvenes que se anotaron para concurrir".

Milo J es, según su DNI, Camilo Joaquín Villarruel, un muchacho de apenas 18 años que nació en Morón, el 25 de octubre de 2006. Con su voz grave y su prédica ha logrado llamar la atención tanto de los de su generación como de las de otras, mayores, que empatizan con una parte de su discurso y con su avidez por una creación que excede a los cánones actuales de producción.

Veamos algunas claves. Una carrera meteórica con un EP y dos álbumes publicados (111 y el más reciente, 166). Millones de vistas y reproducciones de su música en plataformas digitales. Convocatorias para hacer feat que le llegan de diversas latitudes. Una “Bizarrap Music Session” multiplicada por cinco, que es un premio en sí mismo, para estos días que corren en la industria de la música. Y un hype entre sus seguidores que no decae. Para una generación que no quiere ser estrella de rock ni astronauta sino youtuber de fama mundial, Camilo puede ser uno de esos grandes ejemplos. Pero, además, tiene otra cualidad que excede a los suyos: su capacidad de hacer un link con el pasado.

Si bien la música urbana actual toma como uno de sus pilares al rap -una expresión ya añeja, que el año pasado cumplió medio siglo desde que se conoció en el Bronx, en su estado más germinal-, el ámbito centennial (y, en parte millennial) en que se produce y se consume no suele trazar mayores conexiones en línea de tiempo. Milo tiene algunos links que abrieron su espectro lo suficiente como para poder colar algo de aquello en su música.

Si 111 fue un disco de conexiones con otras épocas y con formas musicales atemporales, 166 está atravesado por dos signos claramente legibles de la industria de la música de estos tiempos. Por un lado, el egotrip que aparece como algo incondicional en la producción de la música urbana. Por otro, habiendo formatos musicales tan estandarizados, la necesidad de marcar la diferencia con algunos rasgos de identidad.

Sin duda, la versión Deluxe que se conocerá en unas horas será una vuelta de tuerca en todo lo que viene produciendo . Además, hay muchas otras cosas que pasan por su cabeza. La inclusión de un remixado del tema “Dinosaurios” de Charly García (en su canción “Hippie”), homenajes a Abuelas de Plaza de Mayo en su show del Movistar Arena y en Montevideo (con la murga Agarrate Catalina), o su visita a la ex Mansión Seré (centro de detención y tortura durante la última dictadura militar) no fueron, en absoluto, poses ni hechos aislados, sino un link a su historia y con una convicción que también tienen que ver con cuestiones heredadas. Todo esto va en línea con la (frustrada) idea de anticipar las canciones de Deluxe en un espacio dedicado a la Memoria.

