Mon Laferte vuelve a apuntar contra el presidente de Chile en su nuevo disco

Mon Laferte. Álbum: Seis. Canciones: “Se me va a quemar el corazón”, “Amigos simplemente”, “No lo vi venir”, “Amado mío”, “Canción feliz”, “La mujer” (feat. Gloria Trevi), “Calaveras”, “Aunque te mueras por volver”, “La Democracia”, “Esta morra no se vende”, “Que se sepa nuestro amor” (feat. Alejandro Fernández), “Te vi”, “Se va la vida” (feat. Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido”) y “Se me va a quemar el corazón” (feat. La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho). Productores: Manú Jalil y Sebastián Aracena. Edición: Universal Music México Nuestra opinión: bueno.

Mon Laferte es ante todo valiente. No solo se anima a poner la voz (y el cuerpo) a sus convicciones, sino que con su carrera en auge, pega un volantazo y en su último disco, Seis, deja a un costado su lado más pop para apostar por un sonido tradicional: la música folklórica mexicana. Y lo hace desde las entrañas, con una fortaleza tal que acalla el análisis para enaltecer la emoción.

Como si el espíritu de Chavela Vargas se adueñara de su sentir, Laferte homenajea a esta artista nacida en Costa Rica, ícono de la música mexicana y una de las máximas intérpretes de Latinoamérica. Y lo hace desde los primeros acordes de “Se me va a quemar el corazón”, el track que abre el disco. México se enciende en cada verso. Y a su paso, también lo hace la potencia de que en el videoclip de esta canción (y tal como muestra la imagen del disco) encarna a un toro, en una analogía contra la violencia de género: “Si el torero va perdiendo, todo mundo se espanta, pero todos celebran si le clava las espadas al toro”.

Si bien algunos critican a quienes se adueñan de otras culturas, lo cierto es que la cantante nacida en Viña del Mar sufrió mucho cuando se fue a vivir a México. Necesitaba trabajar para sostener a su familia y, al mismo tiempo, debía luchar contra un cáncer de tiroides. “Les pido que jamás actúen con xenofobia, no saben lo valiente que hay que ser para dejarlo todo”, escribió tiempo atrás en sus redes. Algo de este camino y mucho de su coraje se cuelan en la forma en la que hace música para atravesar a quien esté del otro lado escuchándola, aunque no sepa nada de ella: mucho menos, del dolor detrás de sus letras.

México suena fuerte en el sexto disco de Laferte. Se gestó en pandemia y se grabó “en pijamas”). Entonces, acostumbrada a dejarse llevar por lo que escucha, se inspiró en el sonido de Tepoztlán, el pueblo donde vive desde hace años. A pesar de esto, no todo son rancheras y mariachis, y la versatilidad de esta artista hace de este disco un álbum en fases. Si la primera etapa combina con la historia mexicana, la segunda migra de escenario y plantea un maridaje perfecto: cae la noche y la luz tenue de unas velas invita a alzar unas copas de vino mientras suena “Amado Mío”, una canción abolerada que termina casi en susurros. Pero la paz aquí dura poco.

En “La Mujer”, el disco vuelve a cobrar potencia. Y lo hace en colaboración con Gloria Trevi, la estrella mexicana que tuvo su auge en los 90, pero que -al final de esa década- fue acusada de pertenecer a una red de abuso a menores y de participar en la violación de una persona, por lo que estuvo tres años presa. Sin embargo, en 2004 fue liberada y se determinó su inocencia. Pese al paso del tiempo, invitarla a ser parte es una decisión osada. Al respecto, la chilena ha explicado que Trevi es “un ejemplo de alguien que se levantó de las cenizas” y una de sus mayores influencias: “Casi que por su culpa, yo soy así”. La Justicia ya falló, pero muchos preferirían no involucrarse por miedo a las críticas. Ella hace todo lo contrario. Y juntas cantan: “Yo soy la que te perdonó / Antes de conocerte no sabía de dolor”.

Es que si bien hay mucho romanticismo y desamor, el pulso de este álbum lo marca la lucha. Es evidente que no es solo la capacidad de emocionar lo que la une con Chavela Vargas. Y claro, qué se podía esperar sino de una artista para denunciar al gobierno de su país, conducido por Sebastián Piñera, con una leyenda grabada en su piel: “En Chile torturan, violan y matan”. Por eso, Seis también suena a protesta y tal vez sea el propio presidente chileno el receptor de estos mensajes. En sus versos, Laferte pregunta quién robó “La democracia”; expone la violencia del poder e invita a “la venganza” .

Lo aguerrida no le quita lo sensible, y el último tramo duele. Junto a la cantautora puertorriqueña Kany García compuso “Te vi”, según ha dicho Laferte el tema más importante del disco. Esta canción está dedicada a su madre, a la soledad que atravesó mientras la criaba a ella y a su hermana y a todo lo que tuvo que atravesar cuando “les faltaba el pan”. Le sigue “Se va la vida”, una letra feminista que muestra cómo hasta “el cemento llora por la injusticia”.

Casi una hora de canciones que son armas de lucha, pero que -al mismo tiempo- arrancan lágrimas. El sonido es una vuelta a la raíz. El mensaje: un puente con la herida. La misma que alguna vez cantó Chavela Vargas. La misma que aún hoy sigue latente.

BTS, Billie Eilish y Cardi B, los más nominados en Internet

Desde 1996, los premios Webby reconocen la excelencia en medios digitales, apps, podcasts, shows en streaming, juegos y vida online en general. En los rubros musicales, los más nominados son las estrellas del K-pop BTS, Billie Eilish, Cardi B, John Mayer y Rosalía. Una particularidad es que en el rubro de video animado compiten Dua Lipa y Frank Sinatra. La ceremonia (virtual) será el próximo 18 de mayo, con la conducción de Jamela Jamil.

Weezer anuncia su segundo disco del año

Apenas tres meses después de haber lanzado OK Human, la banda de Rivers Cuomo acaba de anunciar la edición de su próximo disco, Van Weezer, para el 7 de mayo. Esta semana se estrenó la canción “I Need Some of That”, single adelanto del elepé. Recordemos que la publicación de Van Weezer estaba prevista para mayo de 2020 y que se postergó por la pandemia. Debido a ello ya conocemos algunas de las canciones que lo integrarán, como “The End of the Game”, “Hero” y “Beginning of the End”.

Murió Jim Steinman, el autor de “Total Eclipse of the Heart”

A los 73 años murió el compositor del máximo hit de Bonnie Tyler, también responsable de éxitos como “Making Love Out of Nothing at All”, de Air Supply; “It’s All Coming Back to Me Now”, de Celine Dion y los discos más celebrados de Meat Loaf, Bat Out of Hell (1977) y su secuela, Bat Out of Hell: Back Into Hell (1993). Su estilo histriónico era producto de sus inicios como autor de comedias musicales.

Lo nuevo de Chemical Brothers

Este viernes se publica The Darkness That You Fear, el más reciente single del dúo integrado por Tom Rowlands y Ed Simons. La canción se anticipó con un teaser de apenas un par de segundos que la banda subió a sus redes, en el cual se ve una animación colorida y se escucha una voz femenina. Más allá de algunos remixes lanzados por el vigésimo aniversario de No Surrender hace dos años, este tema es el primer material nuevo de estudio que escuchamos del grupo desde su álbum No Geography (2019).