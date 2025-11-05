Morrissey canceló su show en la Argentina aduciendo “agotamiento extremo”

El cantante británico Morrissey canceló sus próximos conciertos de noviembre, entre los que se encontraba uno previsto para este sábado en el Movistar Arena de Buenos Aires. La información fue dada a conocer este miércoles por la productora Move Concerts Argentina.

“Informamos al público que, por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires”, reza el comunicado oficial que la producción envío a la prensa.

El comunicado de la productora Move Concerts Argentina sobre el show de Morrissey

Respecto a la devolución del dinero de las entradas, la producción agregó: “Si realizaste tu compra a través de www.movistararena.com.ar, el reembolso se realizará automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus entradas, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu entidad bancaria. Ante cualquier duda o consulta, podés comunicarte a info@movistararena.com.ar".

El exlíder de The Smiths venía de cancelar los dos shows previstos para el inicio de su tramo latinoamericano, programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. En esa ocasión, también adujo la suspensión a un cuadro de “agotamiento extremo”.

Estas no son las primeras cancelaciones que Morrissey realiza durante una gira. De hecho, varias veces debió levantar tramos completos de un tour aduciendo problemas de salud.

A 20 días del show que debía dar en febrero de 2024 en Buenos Aires, llegó un comunicado que decía: “Por motivos de salud del artista, Morrissey tuvo que cancelar sus shows programados para la gira en Latinoamérica. Por este motivo, su show en Buenos Aires, pautado para el 17 de febrero, en el Movistar Arena, no se llevará a cabo. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar”, señalaba un comunicado de la productora de espectáculos que tenía a cargo la realización de ese recital. “Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar y permanecerá en Zúrich”, sumaba. La información fue, también, la que se publicó desde las redes sociales del cantante.

Hubo otras dos situaciones anteriores en la última década. Ambas durante dos tours por América Latina. La última fue en México, donde contrajo dengue y debió cancelar lo que le quedaba de esa gira. Casi una década antes el problema había sido en Perú; allí había sufrido una intoxicación severa: "Estuve oficialmente muerto durante nueve minutos”, explicó Morrissey en esa ocasión.