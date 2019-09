Ariel Ramírez y Mercedes Sosa una dupla que transformó la música popular argentina con el disco Mujeres Argentinas, que será recreado en un tributo en el festival Cultura Campo

Gabriel Plaza SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 20:07

Hace cincuenta años, la edición del disco Mujeres Argentinas fue una revolución para el ambiente de la música popular argentina. El pianista Ariel Ramírez, el historiador Felix Luna y la cantora Mercedes Sosa crearon una obra vanguardista que se anticipó a su tiempo. El álbum sucesor de obras como La Misa Criolla, Navidad Nuestra y Los Caudillos era una pieza conceptual de ocho canciones, que recreaba la historia de mujeres reales y de ficción como la Gringa Chaqueña, Juana Azurduy, Manuela Pedraza, Rosario Vera, Dorotea la cautiva, Alfonsina Storni, Guadalupe Cuenca y la China del Alto.

" Mujeres Argentinas se adelantó a su época musicalmente y a su contexto histórico. El sonido que hoy aceptamos con naturalidad fue toda una novedad. La fusión de instrumentos de origen europeo con instrumentos que devuelven la atmósfera de nuestra América, mezclado con el sonido del órgano y clavecino, fue para aquel momento de una visión moderna", cuenta Facundo Ramírez, pianista, arreglador y heredero de la música de su padre.

Jaime Torres, Mercedes Sosa, Ariel Ramírez y Felix Luna, referentes de la música popular argentina a fines de los sesenta

El disco se presentó en el Teatro Alvear durante cinco meses, a sala llena. Para Mercedes Sosa, fue un momento canónico de su carrera gracias a la eternización de sus versiones de "Alfonsina y el mar" y "Juana Azurduy" que se convirtieron en clásicos de la música folclórica. " Mujeres Argentinas es una obra que logró ser popular cuando curiosamente sus canciones son muy complejas y con una voz vanguardista como la de Mercedes", agrega Ramírez.

A medio siglo de ese hito cultural dentro de la música popular, Facundo Ramírez toma ese legado para celebrar el aniversario del disco con un grupo de cuatro cantantes: La Bruja Salguero, La Charo, Carolina Peleritti y Paula Maffia. El tributo forma parte de una de las producciones del Festival Cultura Campo en Junín, organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se realiza hasta el domingo, con entrada libre y gratuita en el predio Rural de esa localidad. "Esta celebración tiene un componente emocional fuerte porque se trata de la obra de mi viejo, pero también hay otro significado que cobra la obra hoy, que es un tiempo donde el colectivo de mujeres se ha instalado en nuestra sociedad para quedarse definitivamente", indica el músico.

Facundo Ramírez viene desarrollando este proyecto desde el verano con la Bruja Salguero como cantante principal. Con ella realizará una grabación en directo el 8 de diciembre en el CCK, al que sumarán tres canciones de Cantata Sudamericana, otro disco emblemático de Ariel Ramírez con Mercedes Sosa. "Desde el día uno fue la fuente de inspiración para los nuevos arreglos y los festejos de esta obra fundamental", cuenta.

Para esta oportunidad, el pianista y director musical se apoyará en un cuarteto integrado por Rodolfo Ruiz (charango), Leonardo Andersen (guitarra), Lucas Rosenwaser (bajo) y Ulises Lescano (percusión), y estas voces que le dan su propio carácter a la obra. "Es muy diferente la experiencia de hacer esta obra con cuatro solistas porque afortunadamente cada una tiene un mundo propio en su voz y enriquece este material", señala.

Charo Bogarín, integrante de Tonolec, parece alineada a la voz de Mercedes Sosa. Recientemente acaba de editar un disco en homenaje a su figura. Esta nueva participación completa un círculo cósmico con ese trabajo. En vivo recreará los temas "Gringa chaqueña" y "Alfosina y el mar". "Me emocionó conocer a Facundo Ramírez, porque a través de él estamos recibiendo el legado de su padre y de esta gran obra que habla de mujeres fuertes y poderosas. Por otra parte hay que destacar la visión vanguardista de Ariel Ramírez y Felix Luna que, en 1969, le dieron este lugar de importancia a la mujer en nuestra sociedad, anunciando los tiempos que se iban a venir. Mujeres Argentinas viene a ser la voz de muchas mujeres que no tienen voz y que representa a muchas mujeres que hoy siguen luchando día a día", dice la cantante.

Carolina Peleritti, que canta "Las cartas de Guadalupe" y "Manuela, la tucumana", cuenta que todavía tiene el disco de vinilo original de Mujeres Argentinas: "Es casi un sueño participar de este homenaje con otras mujeres argentinas, y una emoción poder abordar la historia contada por estas mujeres revolucionarias. Cuando uno tiene la posibilidad de profundizar, leer y escuchar la instrumentación, te das cuenta que es una obra sublime. Será muy emocionante".

Paula Maffía, de cuna rockera y una de las referentes de la escena indie actual, dice que cantar "Rosarito Vera, maestra" y "En casa de Mariquita", es un regalo. "Si bien ponerme en las botas del folklore no es frecuente para mí, lo tomo como un desafío muy interesante. La dimensión de esta enorme épica de Ariel Ramírez encarnada en la generosa voz de Mercedes Sosa no creo que se vea en absoluto disminuida hoy. Las batallas conquistadas, agregan a estas grandes mujeres la dimensión de nosotras y de quienes vendrán, el motor del cambio ya no está vinculado a heroínas patrióticas (y para el caso cada vez menos a la patria, que proviene de la palabra latina para pater, padre). El disco, como tuve la suerte de hablarlo con Facundo, a mi parecer, aparte de ser una pieza exquisita y delicada, contiene mucho humor, y por otro lado creo que para la época era de una modernidad asombrosa. La voz de Mercedes es un capítulo aparte, está en el pico de su poder vocal", reflexiona.

La Bruja Salguero, una de las puntales del proyecto con Facundo Ramírez, abordará "Dorotea, la cautiva" y "Juana Azurduy", y reconoce que Mujeres Argentinas es un disco feminista: "Fue muy importante que Mercedes lo haya grabado porque quizás no hubiera tenido la misma repercusión sin ella. Fue por ella que la interpretó y que se convirtió en un ícono de la cultura nacional, que se adelantaba a la lucha concreta por la igualdad de la mujer. Compartir esta versión con Charo, Carolina y Paula, que son grandes guerreras de la música popular, es de alguna manera trabajar con esta obra por esa misma igualdad".

Para agendar

Festival Cultura Campo. Desde mañana y hasta el domingo, con entrada libre y gratuita en predio Rural de Junín, Provincia de Buenos Aires. Con la participación de artistas como Soledad, Nahuel Pennisi, Micaela Chauque, Lorena Astudillo, La Bruja Salguero, Tomás Lipán, Jairo, Yamila Cafrune, Dúo Coplanacu, Mariana Baraj, Los Tipitos, Pedro Aznar, Homenaje a Mujeres Argentinas, entre otros.