El guitarrista británico Andy Taylor, quien durante la década del ochenta pasó por formaciones como Duran Duran y The Power Station, murió este lunes en su casa, tras una larga pelea contra el cáncer. Tenía 65 años.

Tracey, la esposa del músico, compartió un comunicado en nombre de toda su familia para dar a conocer la triste noticia. “Para el mundo, Andy fue un guitarrista brillante; pero para nosotros, fue el esposo más maravilloso, un padre cariñoso y un abuelo sumamente orgulloso. Era el pilar de nuestra familia. A pesar de todas las experiencias increíbles que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero. Nada le hacía más feliz que tenernos a todos juntos; y, por muy lejos que la música lo llevara, su corazón siempre estaba en casa”.

Andy Taylor, en 1983, como parte de Duran Duran Bill Tompkins - Michael Ochs Archives

A los comunicados de la familia se sumaron los de Duran Duran, grupo con el que Taylor se hizo famoso durante la década del ochenta y al que volvió a recalar, durante el comienzo del nuevo milenio: “Andy estuvo presente desde el comienzo mismo de nuestra historia. Desde el momento en que llegó a Birmingham, procedente del noreste de Inglaterra, con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego y una actitud inconfundibles a nuestra música. Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo; además, gracias a un ingenio mordaz —acompañado de una visión de la vida sumamente pragmática y sin sentimentalismos—, nos mantuvo con los pies en la tierra y dotó a la banda de un carácter audaz durante los extraordinarios años que siguieron”.

Había nacido el 16 de febrero de 1961 como Andrew James Taylor, en Cullercoats, noroeste del Reino Unido. En sus primeros años de juventud se instaló en Birmingham y en 1981 entró como guitarrista de una banda fundada tres años antes, Duran Duran. Su paso por el grupo coincidió con los años de mayor éxito y expansión del grupo. De hecho, y como los propios miembros de la banda lo reconocen, su aporte fue de gran importancia para esa consolidación.

Andy Taylor junto a Simon Le Bon, vocalista de Duran Duran Victor Spinelli - WireImage

Sin embargo, para 1986 Taylor decidió comenzar un camino propio, como solista, que fue alternado por otras formaciones. Incluso antes de dejar Duran Duran incursionó en otros proyectos, como el que se gestó en Nueva York en 1984. Integrado por músicos ingleses participó en los dos discos de estudio que dejó la banda encabezada por Robert Palmer, The Power Station. Andy estuvo en las dos etapas del grupo, cuando se publicaron los discos The Power Station (1985) y Living in Fear (1996).

En 2002 regresó a Duran Duran y permaneció en el grupo hasta 2006, cuando se publicó el álbum Astronaut, que además significó la primera grabación con lo que se considera la formación clásica de esta agrupación: Nick Rhodes, John Taylor, Simon Le bon, Andy Taylor y Roger Taylor.

También se destacó como productor. Trabajó en álbumes y canciones de artistas y bandas como Rod Stewart, Thunder, The Almighty, Mark Shaw, Then Jerico, Gun, Tamara Champlin y Eric Robinson, entre otros. Cuando se mudó a Ibiza, instaló su propio estudio.

Durante la inducción de Duran Duran como miembros del Salón de la Fama del Rock, en 2022, se conoció la noticia de que padecía cáncer. Dos años después se dijo que la enfermedad estaba en remisión, pero volvió a aparecer en el último tiempo meses.