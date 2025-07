Murió Araceli Julio, la cantante de Satélite Kingston que denunció la falta de medicación oncológica

Araceli Julio, la reconocida cantante y compositora, e integrante de la banda de ska Satélite Kingston, murió este miércoles en el Hospital Central de San isidro, a los 39 años, de un cáncer de mama que le habían diagnosticado en 2021. La artista había denunciado al Gobierno por la falta de medicación oncológica.

Los compañeros de banda Julio fueron los encargados de anunciar su fallecimiento a través de un posteo difundido por redes sociales: “Amigos, con dolor profundo, tenemos que contarles que ayer, miércoles 9/7, por la noche, Araceli Julio nos dejó. Se fue rodeada de seres queridos, que la acompañaron en un proceso que no fue fácil. También se fue acompañada a la distancia por los muchos que expresaron directa o indirectamente su cariño por esta gran artista, gran persona, enorme amiga y tan fuerte mamá de una hija y un hijo”.

En el posteo, sus colegas expresaron que “es imposible transmitirles lo que sentimos en estos momentos, pero quienes compartimos 20 años con ella haciendo música, riendo, creando, viajando, conversando de temas profundos o bromeando sobre trivialidades la vamos a extrañar como quizás aún no sabíamos que se podía extrañar a alguien en esta vida”. Y cerraron: “Solo nos reconforta la noción de que tendremos siempre muy presentes la compañía dulce de los recuerdos y también los registros de su voz, su sonrisa, sus canciones”.

Diagnóstico y el reclamo por medicación

Araceli Julio llevaba veinte años en Satélite Kingston, banda del género ska con la que grabó tres discos. Bajo el alias de La Bicicleta de Saturno era intérprete, además, de sus propias canciones.

A principios de año, Araceli había conmovido a la redes sociales al revelar que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Por medio de video, la cantante además expresó su preocupación al compartir la difícil situación que atravesaba luego que se le suspendiera la entrega una medicación oncológica hasta entonces provista por la Dirección de Asistencia de Situaciones Especiales (Dadse), dependiente del Ministerio de Salud.

La denuncia de Araceli Julio

“Soy una mujer de 38 años, tengo una niña de 6 y un niño de 16, soy artista, trabajadora, amiga, hija y además soy paciente oncología. Me diagnosticaron un cáncer de mama en 2021, que se venía desarrollando desde 2020. Me hicieron una mastectomía radical y luego nos enteramos de que se había diseminado hacia mis huesos”, señaló la cantante en aquel entonces.

“El diagnóstico es un cáncer de mama metastásico, enfermedad que no tiene cura, pero por suerte hay un tratamiento que me da tiempo y calidad de vida. La medicación se llama Trastucumab Etancine. Me tengo que aplicar cada 21 días, de forma crónica, dos ampollas de 100 miligramos, que cuestan $5 millones cada una”, detalló luego.

“Esta medicación podía ser tramitada a través de la Dadse y era comprada por la Nación, pero desde que asumió el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, esta medicación no me la están dando, igual que a 1900 otras personas que tienen sus expedientes esperando a ser procesados y habilitados para ser compradas las medicaciones”, denunció en aquella oportunidad la música, apuntando así contra un recorte en el área de Salud que comanda el ministro Mario Lugones.

Tras ello, varios referentes de la música se solidarizaron con la cantante e iniciaron campañas de difusión en redes, mientras que distintos seguidores de la región colaboraron con donaciones que le permitiera además costear un asesoramiento legal para afrontar su reclamo.