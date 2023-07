Murió el crítico de música clásica Jorge Aráoz Badí, a los 94 años

escuchar

En la madrugada del jueves falleció en Buenos Aires Jorge Araoz Badí, uno de los más agudos críticos de música clásica que ha tenido LA NACIÓN, en las últimas décadas. Tenía 94 años.

Fue agudo y didáctico, porque una de las cualidades de Jorge, al momento de hacer entrevistas, artículos de divulgación y críticas musicales, era su capacidad para lograr que el amplio conocimiento y la erudición nunca fueran un obstáculo para llegar a los ojos y oídos del más abarcativo espectro de público de lectores y oyentes. Cada vez que Araoz Badí analizaba una obra, una grabación o un concierto, enseñaba. Lo hacía tanto con quienes seguían semanalmente sus columnas como con los colegas (jóvenes y no tanto) que compartieron con él distintas redacciones de diarios y revistas.

Tan claro como didáctico en su gramática, podía referirse a una pieza central del repertorio mozarteano como Così fan tutte, en estos términos: “El contenido de una ópera, siempre es otra ópera que no ha sido escrita, aunque estaba en el aire. El contenido de Così fan tutte, es una ópera de la vida real. Aún no había sido escrita antes de Mozart. Las óperas estaban pobladas únicamente de seres irreales, o dioses de distintas mitologías, imposibilitados para vestir ropas humanas. Mozart los dejó en su rol decorativo e instaló un cable a tierra. La ópera abrió su puerta e ingresaron las pequeñas cosas de la vida, pasiones, apetitos, manías, erotismo, entusiasmo, violencia, celos, falsedades y virtudes. Y por si algo le faltaba a Così fan tutte, ese gran fresco de psicología amorosa, inventó una genuina y notoria música descriptiva del amor”.

También podía hurgar en los aspectos más diversos de los compositores. Si el foco de una de sus columnas era el francés Leo Delibes (el de los ballets Sylvia y Coppélia), escribía: “Mientras todos vivían obsesionados por la muerte, a Leo Delibes lo obsesionaba la vida. Su tema de conversación predilecto era el alargamiento vital. Cada vez que encontraba un interlocutor tolerante, le decía que su pretensión mínima era vivir hasta los 100 años y, si era posible, bastante más. No se trataba del paladino miedo a la muerte, que, por cierto, no le quitaba el sueño. Como lo explicaba repetidamente, él quería vivir más para no perderse el futuro de los nacientes adelantos mecánicos, que lo fascinaban”.

Jorge Aráoz Badí Fundación KONEX

Aráoz Badí había nacido el 30 de octubre de 1928 en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia bien musical, los Goloboff. Su madre era pianista y musicalizaba películas mudas en el cine teatro Verdi de Casares; su padre y varios de sus tíos tocaban el violín e incluso organizaban conciertos de música de cámara.

El clima familiar fue el mejor marco para que Aráoz Badí pasara el resto de su vida ligado a la música. Luego de cursar el colegio secundario en una localidad vecina, Pehuajó, viajó a Buenos Aires para estudiar Musicología. Pero su especialización, con el paso de los años, fue en el periodismo de música clásica. Escribió durante varias décadas en LA NACIÓN. También en la revista del Teatro Colón. Además, fue jefe de prensa del Teatro, a mediados de la década del noventa. También se desempeñó como Director de las revistas Clásica y Música & CD y fue Jefe de redacción de las revistas Confirmado y Análisis. Tiempo después trabajó como Secretario de redacción de Buenos Aires Musical y colaboró como comentarista en Radio Mitre, en el programa Espectáculo al día. Su trabajo en radio y televisión se extendió a Radio Continental, Radio Municipal y ATC (Canal 7). Fue el Coordinador editorial del libro Teatro Colón: A Telón Abierto (1999), del cual también participó como redactor. Además, recibió el Premio Konex de Música Clásica en 1997.

En 2001 se instaló en Madrid, donde dio clases y conferencias sobre historia de la música. A su regreso a la Argentina, en 2012, continúo escribiendo en las páginas de LA NACIÓN (tarea que nunca abandonó durante su estadía en España) y retornó a la radio. La voz agradable y pausada de Jorge también se escuchó hasta 2017 en el programa El jardín de las delicias, que cada domingo por la mañana se emitía por Radio Nacional Clásica.

