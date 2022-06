Murió Julee Cruise, la voz que mejor representó el mundo de Twin Peaks y David Lynch

Julee Cruise, la voz que mejor representó desde el canto el mundo visual de David Lynch, murió a los 65 años. Su esposo, el autor y editor Edwrd Grinnan, anunció la triste noticia desde su cuenta de Facebook: “Hoy me despedí de mi esposa. Dejó este reino en sus propios términos. Sin arrepentimientos. Ella está en paz”. El propio Lynch también la despidió con un emocionado video.

Sólo una voz tan etérea, misteriosa, enigmática, sugerente y siempre hermosa como la de Cruise podía estar a la altura de la imaginación de Lynch y acompañar algunas de sus obras a través de algunas canciones maravillosas. La mejor de todas es “Falling”, con letra del propio Lynch y música de Angelo Badalamenti, esencia de la banda sonora de Twin Peaks. La versión instrumental de “Falling” funcionaba como extraordinaria puerta de entrada a cada episodio de una de las más grandes series de la historia de la televisión, estrenada en 1990.

Cuando Cruise le sumó al tema su voz etérea y subyugante supimos que esa canción podía ser tan única como la historia narrada en Twin Peaks. También lo sabía Lynch, que trabajaba junto a ella desde 1990, cuando formó parte de la obra vanguardista de teatro musical Industrial Symphony n° 1, The Dream of the Broken Hearted. Allí podemos verla y escucharla entre vaporosas sombras poniéndole su voz a una de esas bellas ensoñaciones en forma de balada que llevan el sello de Lynch. Y es la voz de Cruise la que se escucha en el final de Terciopelo azul cantando “Mysteries of Love”.

Regresó al mundo de Lynch en Twin Peaks. Allí la veíamos con frecuencia cantando desde el escenario de un bar “The Nightingale” e “Into the Night”, temas que se sumaron a la banda de sonido de la serie y contribuyeron a crear todavía más incógnitas alrededor de la pregunta central de la que partía toda la trama de la serie: ¿quién mató a Laura Palmer ? De ese tiempo también es su álbum debut, Floating into the Night, del que participaron Lynch y Badalamenti e incluyó la versión vocal de “Falling”. De allí a 2011, Cruise grabaría otros tres álbumes como solista.

Cruise se sumó a partir de 1990 a The B-52s y se lució en varias giras ocupando el lugar de una de las estrellas de la banda, la cantante Cindy Wilson . En su carta de despedida en Facebook, Grinnan dijo que Cruise pasó ese tiempo como el mejor de toda su vida artística. “Cuando se acercó al micrófono por primera vez junto a Fred Schneider y Kate Pierson dijo que era como unirse a los Beatles”, señaló.

Cuando Twin Peaks regresó con una nueva temporada en 2017, Cruise aportó una nueva canción, “The World Spins”. La revisión de toda esta larga alianza creativa y musical con Lynch es la mejor manera de reconocer el estilo de una voz de características únicas, que también apareció en conciertos y grabaciones junto a Moby, Pharrell Williams y el grupo de música electrónica Hybrid, pero no volvió a grabar un disco propio.