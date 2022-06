Tres grandes actrices para disfrutar en formato miniserie: pocos capítulos y, por ahora, sin ningún “continuará”

Renée Zellweger en The Thing About Pam. La actriz dos veces ganadora del Oscar parece especialmente interesada en desaparecer en cada personaje que interpreta. Ya se trate de la heroína de la guerra de Secesión norteamericana de Regreso a Cold Mountain, la simpática Bridget Jones o la atormentada Judy Garland en Judy, en el cine Zellweger ya demostró sobradamente su camaleónico estilo de interpretación.

Algo que ahora pone al servicio de esta comedia negra que reconstruye un crimen real tan increíble que parece de ficción. En la miniserie de seis episodios la actriz interpreta a Pam Hupp, una aparentemente buena samaritana de pueblo chico que esconde su sociopatía tras su espíritu solidario. Con ayuda de kilos de maquillaje y prótesis, Zellweger encarna a Pam con delirante exageración pero la construcción del personaje va más allá de la transformación física. En cada uno de sus gestos, cuando frunce la boca, levanta las cejas o resopla apenas si algo no sale como quiere, la malévola vecina cobra vida gracias a la talentosa actriz. Una temporada. Disponible en Star+

Indira Varma en Obi-Wan Kenobi. En esta nueva aventura del universo Star Wars la trama gira en torno al esperado enfrentamiento entre el maestro jedi del título y su antiguo discípulo, Anakin Skywalker, volcado ya, como Darth Vader, al lado oscuro de la fuerza . Pero el relato que protagonizan Ewan McGregor y Hayden Christiansen se sostiene en gran medida por la presencia de un elenco secundario en el que brilla la actriz británica Indira Varma que algunos reconocerán por su papel de la vengativa Ellaria Sand en Game of Thrones o sus trabajos en series inglesas como Luther y la comedia This Way Up, entre muchas otras.

En la miniserie de Disney+, que es muy probable tenga una segunda temporada, Varma encarna a la doble agente Tala, siempre lista para hacer lo necesario para frenar el inexorable avance del imperio . Más allá de ayudar a Obi Wan, Tala es la mejor adversaria de Reva, la inquisidora que interpreta Moses Ingram, una villana hecha a la medida de Star Wars, inescrupulosa, resentida y algo infantil, el extremo opuesto del personaje de Varma. Una temporada. Disponible en Disney+

Indira Varma como la doble agente Tala en Obi Wan Kenobi Disney Plus

Claire Danes en The Essex Serpent. Para el público acostumbrado a las muestras de inteligencia, valentía y temeridad de Carrie Mathison en Homeland, el nuevo personaje de Claire Danes en esta miniserie británica les generará curiosidad. Acá, la actriz norteamericana no solo intenta un acento inglés sino que además se transforma en Cora Seaborn, una reprimida y temerosa mujer de finales del siglo XIX decidida a cambiar su suerte cuando queda viuda.

Después de una vida sometida a las órdenes y los malos tratos, Cora empieza a descubrir el mundo más allá de los confines de su tormentoso matrimonio. Víctima de su tiempo, la mujer ya no está obligada a pedir permiso ni ocultar su interés por la ciencia y por eso cuando lee sobre la posible aparición de una serpiente prehistórica en las afueras de Londres, decide viajar a investigar el fenómeno.

Claro que lo que se encuentra cuando llega a Essex, además de la constante neblina, el frío y los parajes desolados, es un pueblo repleto de supersticiones, temeroso del progreso que amenaza con dejar sus viejas costumbres en el camino. Así, sin quererlo, Cora se transforma entonces en la encarnación de todos sus miedos, especialmente por el vínculo que establece con el párroco del lugar, interpretado por Tom Hiddleston. Una temporada. Disponible en Apple TV+