Murió Lee Scratch Perry, pionero de la música reggae

Lee Scratch Perry, cantante, productor y una de las grandes figuras del reggae ha muerto este domingo en un hospital en Lucea, Jamaica, a los 85 años. La causa del fallecimiento no ha trascendido. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, confirmó la noticia y envió sus condolencias a la familia y los amigos. “Siempre lo recordaremos por su genuino aporte a la música. Que su alma descanse en paz”, escribió en Twitter.

“Como Jimi Hendrix, como Sun Ra, como George Clinton, como John Coltrane, Lee ‘Scratch’ Perry es uno de esos músicos de piel negra con visiones cósmicas: toda su obra posee ese matiz místico y, como los pares citados, es un innovador en lo suyo, ya que el hombre puede jactarse de haber inventado el dub y de influir tanto en el hip hop como en la electrónica actual. Alguien que, sin dudas, merece el archigastado calificativo de pionero”, aseguraba una crónica de la revista Rolling Stone de 2008, cuando se presentó en e Festival de Cine de Mar del Plata el documental The Upsetter, en el cual se repasa su vida. En esa pieza que fue narrada por Benicio Del Toro entre tantas otras cosas, asegura: “Si Bob Marley fue el Rey, yo soy el Profeta, como lo fue Moisés”.

Lee Scratch Perry nació en la aldea rural de Saint Mary el 20 de marzo de 1936. Fue una figura fundamental del sonido de la isla desde que a finales de los cincuenta empezó a trabajar para el legendario Clement “Coxone” Dodd . En los sesenta se trasladó a Kingston, la capital. A lo largo de su vida fue guardia de seguridad, cazatalentos y autor de muchas canciones en las que no está acreditado como tal. Todo esto hasta que, finalmente, se convirtió en cantante en Studio One, el estudio que Coxone montó en 1963.

Tres años después, hacia la segunda mitad de los años 60, Perry rompió su vínculo con su mentor y grabó “I am the Upsetter” (Yo soy el incordio). “Coxsone nunca le quiso dar una oportunidad a este chico de campo. Ni de casualidad. Tomaba mis canciones y se las daba a otros como Delroy Wilson. Nunca me llegaba ningún reconocimiento y mucho menos dinero”, aseguró Perry en una entrevista con Variety. Dos años después produjo una canción con un nuevo ritmo, no oído antes, “Long shot”, para The Pioneers. Muchos la consideran el primer reggae, antes incluso de que existiera el nombre.

Durante fines de los años sesenta y los setenta Perry produjo a algunos de los artistas más importantes de Jamaica, primero en Amalgamated Records y, luego, con su propio estudio llamado Black Ark. Como cantante, Scratch ganó el Grammy a Mejor álbum en 2003 por Jamaican E T. Además de su mal genio, Perry no se iba con vueltas para explicar su lugar en el mundo de la música. “Soy el mejor productor de Jamaica. Muchos dicen que soy el mejor del mundo”, aseguró en 1984. Produjo a artistas de la talla de Bob Marley & The Wailers y The Congos, además de Beastie Boys, The Clash, Brian Eno y Animal Collective, entre tantos otros.

En 1977, Paul y Linda McCartney viajaron a Black Ark y grabaron dos canciones. En 1980, Perry envió una carta al ministro de Justicia japonés después de que McCartney fuera arrestado por llevar marihuana en su equipaje. La misiva decía: “Por favor, no considere excesiva la cantidad de hierbas involucradas. Las intenciones del maestro Paul McCartney son positivas”.

Cuando empezó a ser reconocido en el Reino Unido se mudó allí, lo cual implicó el abandono de The Black Ark, el estudio que había abierto en el patio de su casa. Se casó dos veces. Primero, con Paulette Perry, de quien se divorció en 1979. Luego, con Mireille Ruegg, a quien conoció en 1989. Más tarde se mudó a Suiza para vivir con Ruegg, con quien tuvo dos hijos. “Soy medio elfo, a veces hace demasiado calor para mí, necesito un lugar frío”, le dijo a The Guardian en una ocasión.

El músico, cantante y productor jamaicano fue un precursor del reggae y del dub Paul Bergen - Redferns

En 2011 estuvo en la Argentina y ofreció una serie de shows en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Entrevistado por Rolling Stone, daba su perspectiva sobre el motivo por el cual la música jamaiquina se impuso en todo el mundo: “Algo tuve que ver con eso, aunque no pienso mucho en el pasado

-decía aquella vez-. Para mí Jamaica es una nave”. Su última visita a Buenos Aires se produjo en 2017, cuando se presentó en Niceto Club con Nairobi como banda de apoyo. A lo largo de su carrera publicó más de 80 discos, de los cuales 6 salieron en los últimos dos años.

En el documental The Upsetter:The Life and Music of Lee Scratch Perry hay un diálogo entre Perry con los hombres de un negocio de indumentaria. Al preguntarte a este excéntrico personaje que tiene un sombrero con espejos que le tapa su cabellera fucsia de dónde viene, é responde: “Vengo del cielo”. Hacia allá está volviendo en este momento.

