Murió Miguel Zavaleta, el cantante de Suéter y símbolo del rock argentino de los años 80

Un lunes muy triste para el rock nacional. El fundador de Suéter y miembro fundamental del rock argentino de los años 80, Miguel Zavaleta murió hoy a los 71 años. La noticia fue confirmada por Hilda Lizarazu y por el periodista Sergio Marchi, quien dio la información en su cuenta de X (ex Twitter).

“Murió Miguel Zavaleta a los 71 años, tras luchar contra un cáncer cruel. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80. Lo vamos a extrañar muchísimo. Aquí con Tito Losavio, Beno Guelbert, Ale de Silvestre y Miguel. 2024″. Escribió Sergio Marchi

Murió Miguel Zavaleta a los 71 años, tras luchar contra un cáncer cruel. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80.lo vamos a extrañar muchísimo. Aquí con Tito Losavio, Beno Guelbert, Ale de Silvestre y Miguel. 2024 pic.twitter.com/7zhvhokGRU — Sergio Marchi (@marchisergio) August 31, 2026

El nacimiento de Suéter

Miguel Zavaleta fundó Suéter en 1981, en plena dictadura militar y se puso al frente con su voz y sus teclados. La formación la completaron Gustavo Donés(bajo), Juan del Barrio(teclados) y Jorge Minissale (guitarra). Precisamente con Minissale conformó la última reencarnación de la banda, apenas un par de años atrás.

Miguel Zavaleta y Jorge Minissale, entrevistados por LA NACION en 2024 Soledad Aznarez - LA NACION

“Yo venía de vivir en Inglaterra”, recordó dos años atrás en diálogo con LA NACION Zavaleta sobre los inicios de Suéter. En esa misma entrevista, su socio y amigo Minissale sumaba: “Yo era un niño que venía de tocar con un grupo de amigos de Ramos Mejía y estaba tratando de subir un escalón, de pasar del underground al circuito profesional, de llegar a la Capital y conocer a la gente que veía en las revistas. Con Miguel nos conocimos de casualidad, cuando fuimos contratados para acompañar a un cantante del que hoy ni recuerdo el nombre. Luego, los que integrábamos esa banda soporte nos independizamos y creamos Suéter”.

Antes de Suéter, Zavaleta formó Bubu y transitó el under de finales de los años 70 y comienzos de los 80 con diversas propuestas que incluían lo teatral. En 2023, Fabiana Cantilo recordaba aquellos años previos a los inicios de Los Twist, Los Abuelos de la Nada y Suéter, entre otros grupos, con varios de sus integrantes compartiendo diversos y efímeros proyectos. “Yo a Pipo (Cipolatti) lo conocí por Miguel Zavaleta –recordaba Cantilo–, pero no sé cómo lo conocí a Miguel. Un día cayeron Pipo y (Daniel) Melingo. Había un montón de seres raros, era el año 80, más o menos. Hicimos los Ring Club con Vivi Tellas y Víctor Kesselman guionando una situación completamente delirante. Ahí coincidimos los pre Abuelos, los pre Twist y los pre Suéter, todos disfrazados tocando como si fuera un juicio oral. Uno hacía de juez, Zavaleta era el abogado defensor y Kesselman era el fiscal. Todos los temas eran pruebas de no se qué, ya no me acuerdo”.

Miguel Zavaleta formó Bubu antes de Suéter @miguelzavaletamusic

En 1982, el año de la Guerra de Malvinas, Suéter editó su primer álbum, que llevó por título el nombre de la banda. Sin embargo, tuvo un nombre extra oficial, el irónico La reserva moral de Occidente, en reserva al gobierno de facto. “Como un barco lleno de lauchas”, “Atrapado en el hielo”, “El pecarí” y “Sin porteros”, entre otras canciones, integraron la obra que pasó inadvertida.

Su debut en vivo fue atípico y mucho más para la época: se produjo el 25 de diciembre de 1982 como teloneros del que hasta ese momento fue uno de los shows más trascendentes y convocantes del rock nacional: Charly García en Ferro para presentar su disco solista Yendo de la cama al living. La otra banda soporte junto a Suéter fue Los Abuelos de la Nada.

El público, que esperaba por Charly, les arrojó todo tipo de objetos ni bien empezaron a tocar. Lo mismo había sucedido un mes antes con Los Encargados durante la edición de ese año del festival B.A. Rock. Cuando alguien le gritó a Zavaleta que se fueran del escenario, el líder y cantante respondió con un “Si querés que me vaya andate vos, flaco”, lo que encendió aún más la mecha y culminó con el cierre abrupto del set de la banda.

En aquella época se involucró a la banda dentro de la “escena divertida”, suerte de subgénero que incluyó a Cantilo y Punch, a las Viuda e Hijas de Roque Enroll, Los Twist y Los Helicópteros, entre otros.

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