Murió Raffaella Carrá

La cantante, actriz y conductora italiana Raffaella Carrá murió a los 78 años. La noticia fue confirmada a agencia de noticias Ansa por Sergio Iapino, quien fuera su compañero de vida durante años.

“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, expresó Iapino, quien no reveló el motivo exacto del fallecimiento de la diva, pero aseguró que Carrá - cuyo verdadero nombre era Raffaella María Roberta Pelloni - sufría una enfermedad. Y expresó: “Durante algún tiempo [esa enfermedad] había atacado ese cuerpo suyo tan pequeño y, sin embargo, tan lleno de energía desbordante. Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. El enésimo gesto de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo”.

Nacida en Bolonia el 18 de junio de 1943, hasta el año pasado Carrá seguía con las grabaciones de su más reciente programa televisivo, La mía casa è la tua, en el que la conductora, cantante y actriz entrevistaba a figuras como Sofia Loren, el director de cine Paolo Sorrentino y el director de orquesta Riccardo Muti. Con el ciclo en pausa a causa de la pandemia, la diva conversó con el diario El País sobre su vida y su carrera de la que no tenía ninguna intención de jubilarse. En esa nota contaba que su sueño de infancia había sido ser bailarina y coreógrafa, pero que su maestra le sacó esa fantasía al considerar que sus tobillos eran demasiado finos. Lo que no le impidió poner a cantar y a bailar a generaciones con canciones como “Fiesta”, “Para hacer bien el amor hay que venir al sur”, “En el amor todo es empezar”, “Rumores” y “0303456″, entre otras. Temas que todo el mundo parece conocer aun hoy cuando pasaron más de cuarenta años desde que ella los empezó a cantar en los setenta. “Es culpa de los padres, le gustaba a la mamá que era niña, a la abuela que era una mujer de una edad justa y entonces les cantaban mis canciones”, bromeaba el año pasado la conductora en una charla radial en Cadena Ser de España. “YouTube e Internet han sido la clave. Fui a España hace tres años a hacer un programa a Sevilla, con niños que me hacían preguntas y ya les tuve que preguntar cómo conocían mis canciones con ocho o siete años. La tecnología, que yo utilizo muy poco, ha sido un puente entre generaciones”, añadía la diva fallecida hoy.

Raffaella Carrà, una diva diferente Télam

Aunque debutó en cine a los nueve años en el film Tormentos del pasado, fueron la música y la televisión las que la hicieron inmensamente popular. El mundo del cine y especialmente Hollywood, contó en la entrevista del año pasado, no eran para ella. “Cuando termina el trabajo a las cinco de la tarde todo el mundo sale de fiesta y yo ni me drogo ni bebo”, admitió sobre su fallido traslado a la meca del cine industrial y su contrato roto con los estudios Fox. “Allí todo el mundo te dice “I love you” enseguida. Para querer a alguien primero tenés que conocerlo, ¿no?”, recordaba la diva que durante la pandemia se había refugiado en su casa de la que apenas salía en los últimos tiempos pero siempre con la idea de retornar a la televisión, el medio que le permitió tener programas más allá de Italia y que durante los años setenta se convirtió en símbolo de la libertad para Europa y el mundo. “No solo era mostrar mi cuerpo, era hacer entender que el cuerpo de una mujer siempre está unido a su cabeza. La sensualidad no está reñida con la inteligencia, la simpatía, la ironía...”, explicaba en la nota de El País publicada en octubre pasado sobre aquellos años en los que hasta el mismo Vaticano censuró el estilo de su histórica coreografía en la RAI del baile “Tuca Tuca”.

“Lo bailaban las monjas en los colegios con los niños, pero el Vaticano dijo no. Cuando salían las listas de los más vendidos, siempre dejaban de dar los títulos cuando llegaba el mío y cuando fui número uno, eliminaron la lista. Yo lo veía como una tontería porque solo es un baile sexy si lo mirás con malos ojos. Es sexy, pero irónico, divertido, no tenía nada de malo. Y lo quitaron y no lo pude bailar hasta el sexto programa que vino un actor muy conocido, Alberto Sordi, y era una condición suya la de bailar el Tuca Tuca. Le dijeron que sí y ya explotó para siempre”, recordaba Carrá en la charla radial el año pasado.

Rafaella Carrá canta en La Noche del 10

Su recorrido televisivo la llevó a tener programa en España como Hola Raffaela o En casa con Raffaella, en los años 90 y hasta incluyó un especial grabado en la Argentina durante su visita en 2005 cuando también pasó por La noche del 10. Grabado en el teatro Broadway, en el especial Raffaella hoy, emitido por eltrece, fue entrevistada por Jorge Guinzburg y luego cantó y bailó sus grandes éxitos para una platea de fanáticos que disfrutaron cada una de sus ocurrencias, anécdotas y coreografías como aquella de la melena centrífuga que fue también su marca registrada.

Según informó la agencia Ansa aún no se sabe cuándo ni dónde se llevará a cabo el funeral de la diva. Pero Iapino aseguró que en sus últimas disposiciones Raffaella pidió un simple ataúd de madera y una urna para contener sus cenizas. “En la hora más triste, siempre única e inimitable, como su risa arrolladora. Y así todos queremos recordarla”, explicó.

LA NACION