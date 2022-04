A 35 años de Hola Susana, Ovidio García, su creador, acusó de traición a la diva: “Era cantante de bailanta”

El aniversario por los 35 años del programa Hola Susana reavivó un viejo escándalo. Ovidio García -el padre del formato- reapareció públicamente y habló sobre la diva de los teléfonos. Tras confesar que, por aquel entonces, los dueños de los canales no la querían como conductora (ya que consideraban que era “una tontita que no sabe ni levantar el teléfono”), el productor advirtió que Susana Giménez se hizo millonaria y lo traicionó.

“El 1 de abril se cumplieron 35 años de Hola Susana. Ovidio García, el que trajo el formato a la Argentina, que era Pronto, Raffaella? (ciclo que hacía Raffaella Carrá en Italia) se despachó contra Susana Giménez con verdades inéditas”, comentó Rodrigo Lussich este mediodía en Socios del espectáculo, por la pantalla de eltrece. Y enseguida, mostró lo que el creador de este legendario programa dijo en comunicación con Somos Mayoría, el programa de Radio Cooperativa (AM 770).

“Yo conozco a Susana Giménez en el año ‘83. Susana en ese año hacía bailanta. Era cantante de bailanta. Tenía un cuarteto de bailarines y ella cantaba temas de bailanta”, comenzó el productor, que enseguida contó cómo conoció a la diva. “Me llaman de Viña del Mar y me dicen que querían contratarla. Yo no la conocía personalmente. Arreglé con su manager, Norberto Dragi, que en ese momento era su pareja, y viajamos a Chile. Trabajó, hubo algunos inconvenientes con el sonido pero ella lo sobrellevó con mucha simpatía y humor. Fue un descubrimiento muy grande para mí porque era una persona con mucho carisma ”, recordó el productor.

“A los dos meses, ella me llama y me dice que quería trabajar conmigo. Vino a mi oficina, charlamos y se empezaron a proyectar algunas cosas. Surgió la posibilidad de hacer La Mujer del Año y luego, Hola Susana, que fue un éxito no creído por muchos”, dijo García dando a entender que los empresarios de los canales no confiaban en Giménez como conductora.

“Me senté con dos productores (no quiero dar los nombres) y Jorge Torres, gerente de programación del 7, es testigo esto. Me dijeron: ‘No, si es una tontita, no sabe levantar el teléfono, ¿cómo va a decir hola? ’”, reveló y agregó que tuvo que enfrentarse a mucha gente para que Susana pudiese conducir el ciclo que la hizo tan famosa.

El testimonio de Luis Ventura

Quién fue testigo de todo este escándalo mediático fue Luis Ventura, que contó con lujo de detalles el conflicto entre la conductora y el productor de TV. “Su popularidad le llega de la mano de lo que fue Hola Susana, una creación de Ovidio García. En realidad, es una creación que él generó con Raffaella Carrá en Italia y luego surgió la idea de traerlo a la Argentina. Tenía varias candidatas para la conducción pero el quedó obnubilado con Susana, a diferencia de lo que opinaban algunos jerarcas de la televisión”, relató el periodista esta mañana en el ciclo de eltrece.

Tras confirmar que fue Ovidio García quien llevó a Giménez a la fama, recordó: “Susana estaba haciendo sus primeros ‘approaches’ en discotecas, bailantas. Finalmente logra hacer el programa en canal 7 y empieza a tomar cuerpo. Él la viste de diva, ella responde y se arma una dupla fantástica ”.

“Al poco tiempo se lleva el programa a Canal 9, el canal de Alejandro Romay y ahí sigue creciendo. Y se hace un negocio redondo”, agregó Ventura quién inmediatamente explicó porque el productor sigue tan enojado con la diva de los teléfonos. “Dice que Susana se hizo millonaria y lo traicionó. Eran una dupla inseparable que termina rompiéndose por el negocio multimillonario que Telefe le ofrece a Susana”, aclaró.