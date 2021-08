Murió Una Stubbs, la entrañable “señora Hudson” de la serie Sherlock

La actriz británica Una Stubbs, conocida por haber interpretado a la entrañable y excéntrica Señora Hudson en la serie Sherlock, murió a los 84 años en su casa, en Escocia. Según informó el sitio especializado Vulture, Stubbs falleció a raíz de una enfermedad que no fue detallada públicamente, pero que sí debilitó su salud en los pocos meses que la padeció.

Su trayectoria artística comenzó a mediados de la década del cincuenta, primero como bailarina de Dougie Squires, en el show de música de la televisión británica Cool for Cats (1956) y luego con su debut cinematográfico en Summer Holiday (1963), dirigida por Peter Yates y protagonizada por el cantante Cliff Richard. Años después, Stubbs dio un gran paso en su carrera interpretando a Rita, la hija casada de Alf Garnett en la controvertida comedia de la BBC Hasta Que La Muerte Nos Separe (Till Death Do Us Part) (1966-1975), a la cual le siguió una adaptación fílmica estrenada en 1968 y una continuación televisiva, en 1981.

Entre 1979 y 1981 interpretó a Tía Sally en la serie para niños de la ITV Worzel Gummidge y fue durante varios años capitana de un equipo en un programa de juegos inglés llamado Danos Una Pista (Give Us a Clue) en los ochenta, junto con Lionel Blair, el capitán del otro equipo.

Ha aparecido en series como Midsomer Murders, Heartbeat, Casualty, Keeping Up Appearances, Born and Bred y The Worst Witch. En los últimos años, Stubbs también participó en We’d Quite Like To Apologise, The Catherine Tate Show, Agatha Christie’s Marple, EastEnders y Benidorm. Pese a su extensa trayectoria de casi cinco décadas, la actriz pasó a ser reconocida a nivel internacional gracias a su interpretación como la señora Hudson, la simpática casera de la vivienda en la que reside Sherlock Holmes, en la exitosa serie de la BBC protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.

Simon Callow, Bernard Hill, Virginia McKenna, Una Stubbs en Golden Years (2016)

“Algunas personas me dicen, ‘Oh, ¿te dijeron que interpretaras a la Sra. Hudson así?’ Bueno, no, simplemente se me ocurrió. Me dieron el guion y seguí adelante. Simplemente la vi más como una figura materna para estos dos niños. Hay tanta maldad [en la serie] que tal vez introducir algo un poco más agradable sea algo bueno“, contaba sobre el personaje con el que trascendió las fronteras del Reino Unido, durante una entrevista con The Guardian. En aquella charla, cuanto tenía 75 años, también contó: “Muchas personas me preguntan: ‘¿Todavía podés bailar?’ ¡Sí! Aunque creo que si bailás cuando sos mayor, es mejor hacerlo con un poco de moderación. No puedo soportar esos viejos dando vueltas y diciendo: ‘Yo les mostraré’”.

El West End londinense también la tuvo como una de sus habitués en varios títulos teatrales como Star Quality, de Noël Coward, con Penelope Keith (en 2001) y en la obra Don Carlos, de Fredrich Schiller, con Derek Jacobi (en 2005). En los últimos años apareció en La Cage Aux Folles en el teatro Menier Chocolate Factory; en Pygmalion, en el Teatro Real de Bath y en Old Vic y The Family Reunion de T.S. Elliot, en el teatro Donmar Warehouse.

Una Stubbs actuó en cine, televisión y teatro, durante más de cinco décadas BBC

Stubbs hizo varias obras de Shakespeare dirigidas por Michael Grandage. “Sabía que la gente me consideraba muy liviana y que tendría que hacer algo al respecto -contaba-. Sabía que no podía esperar y decir ‘¡Aquí estoy! Clásicos, por favor’, y eso significaba estar preparada para hacer partes pequeñas. Hay tantas mujeres raras en Shakespeare que cuando eres mayor, definitivamente podés obtener papeles. Hay un período, a finales de los 40 y principios de los 50, en el que quizás estás un poco intermedia, pero me doy cuenta de que he tenido suerte“.

Una Stubbs como Mrs. Hudson en Sherlock BBC

Tras confirmar la noticia de su fallecimiento, su agente dijo que tanto él como los allegados de Stubbs están “desesperadamente tristes por perder no solamente a una actriz maravillosa, sino a una divertida, elegante, agraciada y amable amiga”. ”También era una artista muy respetada y exhibida, vamos a extrañarla enormemente y la recordaremos para siempre”, agregó.

