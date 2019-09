Murió Ric Ocasek, el vocalista de The Cars

Ric Ocasek tenía 75 años cuando fue hallado muerto este domingo en Manhattan Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 08:00

Ric Ocasek, el cantante de la banda The Cars, fue hallado muerto ayer domingo en un departamento en la ciudad de Manhattan, según informó AP. La Policía de la ciudad de Nueva York dijo que alrededor de las 16 los agentes acudieron a un llamado al número de emergencias 911 y encontraron sin vida al vocalista de 75 años.

Según fuentes policiales, no había indicios de algún crimen y aún se debe esperar a los resultados del informe del médico forense que analizará la causa de la muerte.

Ocasek estaba casado con la modelo y actriz Paulina Porizkova, quien en mayo de 2018 anunció en las redes sociales que ella y el artista se habían separado tras 28 años de matrimonio. La pareja se conoció cuando la banda grabó el video musical del tema " Drive".

The Cars fue una banda exitosa que se originó a mediados de los 70 y marcó su paso en la década del 80. Cosechó hits como " Just what I needed", " Shake It Up" y "Drive". Este último tema, grabado en 1983, es hoy por hoy un clásico del New Wave. Ocasek tocaba la guitarra y los teclados, y el puesto de vocalista del grupo lo compartía con el bajista Benjamin Orr (fallecido en 2000).

El grupo estadounidénse ingresó el año pasado al Salón de la Fama del Rock and Roll. " You might think", del disco Heartbeat City, el quinto de The Cars, fue el primero en ganar los MTV Video Music Awards como Video del Año en 1984, en la primer entrega de los galardones. La canción, compuesta y cantada por Ric Ocasek llegó al puesto número 7 en el ranking de Billboard en ese año, y es una de las más recordados en la trayectoria del grupo.