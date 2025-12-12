Pity Álvarez: cómo es la canción que estrenó antes de su show multitudinario en Córdoba

Tras el fallido anuncio de un regreso triunfal a un estadio porteño, Pity Álvarez ya tiene casi todas las entradas vendidas para el show que lo devolverá a los escenarios. Y eso será el 20 de diciembre, en el Kempes de Córdoba.

Como aperitivo de esa previa, su productora anunció que ya está en marcha (también) su regreso a las bateas virtuales con un nuevo álbum y para eso anticipó una canción, que fue bautizada “No sé cuánto”.

"No sé cuanto", la nueva canción de Pity Álvarez

El estreno del tema tema vino acompañado por un video en el que se ve a Pity más delgado que en los últimos tiempos. “Pity presenta su nueva canción, un punk rock fresco y desfachatado que celebra la vuelta de este emblema del rock barrial”, dicen desde su productora.

Y lo cierto que es que el pulso de su canción, con una letra muy breve, no va por el lado del rock barrial sino en la línea de ese punk rock setentista, con cierto halo “clashero”. En el video se lo ve, simplemente, frente a la cámara, en medio de una edificación abandonada (parece la torre de una iglesia), rodeado por los integrantes de su banda. Esas secuencias se mezclan con imágenes de archivo; convulsión social de principios de siglo. Seguramente también llamará la atención la voz de Pity, fuera del registro que habitualmente se tiene de su garganta, en los discos que grabó con Intoxicados y Viejas Locas, entre 1993 y 2011.

Pity Alvarez, con nueva canción y un show que dará la próxima semana en Córdoba Captura

La canción fue grabada por Gabriel Prajnar (bajo y coros), Hernán Salas (guitarra y coros), Juan Manuel Colonna (batería y coros), Matías Mango (teclado y coros), además de Pity en guitarra y voz. Fue registrada por el ingeniero Esteban Kahayan y mezclada por Eduardo Bergallo. Natalia Marinelli se encargó del arte de tapa y la dirección del videclip estuvo a cargo de Dr. Álvarez.

En el video, quizá no sea casual que uno de los outfits para este video sea una remera que luce Pity y que dice: “La gente manda”. Sin duda sus fans lo esperan con ansias, en plataformas digitales y en vivo. Además, no hubo condena social tras el asesinado que cometió hace el 12 de julio de 2018; y si bien hubo un procesamiento por el crimen, debido a su salud mental no hubo juicio. Eso le permite embarcarse en proyectos como un disco o el recital que tiene por delante.

Pity Alvarez ajusta su regreso a la música Captura

Más allá de algunas apariciones informales, su vida sobre los escenarios quedó interrumpida hace casi siete años y medio, cuando le disparó a su vecino Cristian Díaz, en el barrio porteño Cardenal Samoré. La de Córdoba será la primera ficha importante que se juega.

A propósito de este regreso, en un informe para LA NACION de Daniel Barjarlía, publicado en octubre pasado, el tecladista Matías Mago, que es integrante del actual grupo de Pity, dio detalles de los preparativos: “Él está bárbaro, con muchas pilas, ensayando mucho y sin dejar nada librado al azar. Es muy profesional y se encarga personalmente de todo”, contó.

Pity Álvarez, junto a la banda que lo acompaña threads.com/@matiasrmango

Además, el padre César (conocido como el cura rockero) hizo una puesta al día de la salud de Pity y de su situación general: “Lo importante es que se está recuperando de una gran infección que tuvo en la cadera tras una operación y que prácticamente se está yendo”.

En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 que integran los jueces Juan Martín Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro decidió, tras analizar las pericias forenses y siguiendo la recomendación de la fiscalía, que Cristian Álvarez carece de la capacidad de enfrentar un juicio oral y público porque presenta, entre otros cuadros, “trastorno cognitivo mayor, trastorno depresivo, trastorno adictivo de consumo de sustancias crónico y diversos factores de riesgo”. Así, bajo determinadas condiciones, el proceso quedó suspendido y él fue excarcelado, tras dos años y medio detenido. Sin embargo, una junta médica debe evaluar cada tres meses si esa situación cambia y si es posible retomarlo. “Está ajustado a derecho todo el tiempo y hace cada cosa que se le pide. Nosotros lo acompañamos para que no esté solo”, contó el sacerdote.