Música en vacaciones: desde un trío que es furor en YouTube a una ópera en versión infantil y una fiesta para la familia

Para los chicos (y por fortuna para los padres) las vacaciones de invierno duran 15 días. Pero para aquellos que suben a los escenarios con espectáculos infantiles se extienden por tres o cuatro semanas. Desde que el calendario del receso escolar no es el mismo para todas las provincias, la circulación de niños por ciudades como Buenos Aires alterna locales y visitantes. Es por esto que desde principio de julio ya se pueden ver los estrenos de obras para chicos en la cartelera porteña, especialmente destinada a las familias que llegan del interior. El resto (porteños y bonaerenses) tendrán que esperar su turno, que será a partir del 21 de julio. Vayan aquí algunas propuestas destacadas para tener en cuenta dentro de ese radar que se enciende cada invierno, para tener a los chichos entretenidos.

Canticuénticos

Un grupo musical de calidad probada. En estas vacaciones, Canticuénticos estará girando por varias ciudades argentinas como San Francisco, Rosario, Junín, Paraná, Santa Fe (cuna del grupo) antes de llegar a Buenos Aires, donde ofrecerá una serie de shows diarios.

Canticuénticos nació en 2007 cuando Daniela Ranallo y Ruth Hillar compartieron un taller de música popular que ofreció Jorge Fandermole. Comenzaron a darle forma a un proyecto que, en principio, tuvo sonoridad pero le faltaba llegar al escenario. Fue así que crearon el grupo, actualmente integrado por Hillar (voz, flauta y acordeón), Laura Ibáñez (voz), Cintia Bertolino (voz), Gonzalo Carmelé (bajo y coros), Daniel Bianchi (guitarra, cuatro y coros) y Nahuel Ramayo (batería, percusión y coros). Desde 2009 publicaron cinco álbumes y realizaron presentaciones en diversas ciudades de la Argentina, España y América Latina. “La cumbia del monstruo de la laguna” es uno de sus mayores hits, con millones de reproducciones en YouTube y en plataformas de música.

Hace unos años, en diálogo con LA NACIÓN, Hillar destacaba el perfil estético del proyecto, enfocado a la divulgación de las músicas populares de América latina y los contenidos que, con el paso de los años y los discos, los Canticuénticos fueron abordando. “El arte se puede poner al servicio de ciertas necesidades sociales. Nosotros decidimos intentar estar atentos a cuestiones del momento. [...] Intentamos visibilizarlas, continuar con la discusión, tomamos partido por la diversidad, la inclusión, el respeto por lo diferente . Así uno va dejando una idea de mundo que es compartida con una gran parte del público“.

Pim Pau

Quienes anden perdidos en la marea infantil de la Avenida Corrientes, también tienen dentro de la oferta invernal al ascendente Pim Pau.

El trío que integran Lucho Milocco, Eva Harvez y Cassio Carvalho cumplió una década el último año. Sus inicios estuvieron marcados por un elemento común: la docencia. “Buscamos que las canciones nos vinculen desde la sensibilidad y la ternura. Qué esté presente el juego, la poesía, el cuerpo y el baile sin subestimar a la infancia y tomándonos con mucha responsabilidad la crianza”, aseguran a modo de resumen de principios.

El trío Pim Pau se presentará en una sala de la Avenida Corrientes

UPA es su última producción discográfica: “Nos interesaba que este disco pensara en las infancias desde una mirada federal y latinoamericana, por eso la presencia de Raly [Barrionuevo] realza esa búsqueda ya que le aporta su identidad folclórica y la dulzura de su canto; y en el caso Ismael y Jimena, nos pareció interesante que haya una pareja argento/española, porque representan la historia de un niño o niña, que hace una receta con su abuela cada vez que está en Argentina de visitas”.

En el balance, el trío destaca: “Fueron 10 años de mucho movimiento y crecimiento que vivimos de manera intensa. Fundamos la editorial Umacapiruá, giramos por México, Cuba, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y España”.

Juventus Lyrica

La asociación Juventus Lyrica nació hace 25 años como un escenario para que muchos intérpretes de ópera hicieran sus primeras horas de vuelo en el mundo de la lírica y el público tuviera más alternativas a las que ofrecen habitualmente los espacios oficiales. Claro que, entre sus objetivos centrales está la generación de nuevos públicos. Y es de ahí que nacen ideas como la de acercar a la ópera a los alumnos de colegios o crear programas especialmente diseñados para niños.

"El barbero de Sevilla" para chicos de Juventus Lyrica.

Desde el 13 de julio se podrá disfrutar en el Teatro Astros, una versión de cámara de El barbero de Sevilla, de Rossini, adaptada para el público infantil y cantada en español. Una semana antes del inicio habrá una función gratuita para escuelas primarias, en el marco del Programa de desarrollo de audiencias, que Juventus realiza con la Asociación Fígaro.

“Desde Figaro, Juventus tiene su propio brazo educativo, haciendo espectáculos para chicos -explica María Jaunarena, directora de estos proyectos-. La idea es que tengan la posibilidad de estar en contacto con los más altos compositores de la música occidental, con propuestas que estén especialmente adaptadas para ellos, que no duren más de una hora y que tengan temas que los interesen. Lo que hace Juventus tiene un impacto muy pequeño porque es una organización sin fines de lucro, pero uno dice: bueno, yo con esto aporto algo, que la ópera sea un arte de todos”.

Fiesta Fa!

No es un espectáculo para niños pero se puede disfrutar en familia. Algo así como un regalo (o auto regalo) que se pueden hacer los grandes y estar acompañados por los niños de la familia. El 14 de julio en C Art Media, Corrientes 6271, habrá una nueva oportunidad para sorprenderse con FA! la propuesta de Mex Urtizberea y su troupe. Comenzó a mediados de 2022 en su propia casa, como una reunión con invitados dispuestos a la charla, el debate y las reflexiones, en torno a la mesa; luego música, en el patio. Cada encuentro mensual estaba dedicado a un tema en particular (los primeros fueron: “Los cuarenta años de la guerra de Malvinas”, “Escritores, escritoras y libros”, “La amistad”, “Viva la radio”, y “La magia”, entre otros, que hoy conforman un catálogo de 14 entregas). Por allí pasaron Palito Ortega, Andrés Ciro Martínez, Hilda Lizarazu, Felipe Pigna, Lalo Mir, Cecilia Roth, León Gieco, Rep y Lito Vitale, entre una lista que supera el centenar de invitados.

FA! salió de la casa de Mex Urtizberea para convertirse en una fiesta Kaloian

Como el crecimiento fue exponencial por su respuesta en redes, cada vez que se estrenaba un nuevo capítulo, FA! tomó una “versión fiesta”, para que también el público que veía por YouTube pudiera llegar de manera presencial. Hubo fiestas en diferentes ámbitos, desde salas de Uruguay hasta el Estadio Obras. “De algún modo, retrata lo que pasa en mi casa -contaba Mex cuando su proyecto salió a la calle-. Trasladamos lo que sucede en casa al rubro ‘fiesta’ por eso lo veo como un varieté. Eso me retrae a mi infancia, también. Me parece que es un rubro que tiene que ver con lo que hacemos. ¡Fa!, nos sorprendemos con algo. Eso nos divierte hacerlo”.

Para agendar

. Canticuénticos. Funciones: entre el 19 de julio y el 3 de agosto, de martes a viernes, a las 15, y sábados y domingos a las 14. Sala: Teatro El Nacional (Corrientes 960).

. Pim Pau. Funciones: 28, 29 y 30 de julio, a las 18. Sala: Teatro Ópera, (Corrientes 860).

. El barbero de Sevilla, para niños. Funciones: domingos, desde el 13 de julio hasta el 3 de agosto, a las 11. Sala: Teatro Astros (Corrientes 746).

. Fiesta Fa! El 14 de julio. Sala: C Art Media (Avenida Corrientes 6271).