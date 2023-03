Natalia Lafourcade: dónde y cómo conseguir las entradas del próximo show de la cantante mexicana en la Argentina

escuchar

Natalia Lafourcade regresará a la Argentina para presentar su más reciente producción discográfica, De todas las flores. Su show está previsto para el Movistar Arena, el 10 de agosto próximo. Desde este viernes, hay disponible una preventa y a partir del lunes estarán a la venta los tickets, a través de EntradaUno.

Luego de cuatro álbumes recorriendo el folklore de América Latina, Natalia Lafourcade vuelve al terreno de lo personal para cosechar De todas las flores, su primer álbum completamente inédito en siete años. “Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos”, explica. “Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación” .

El llamado pronto se convirtió en la canción que da título al álbum, lo que implicó un viaje interior de tres años de composición. En este tiempo, desde su casa en Veracruz, Natalia fue madurando las 12 canciones del disco. La vida y la muerte, el amor y el desamor, como los grandes ejes que rigen al mundo, son protagónicos en este álbum de celebración de la naturaleza, aceptación, inclusión, feminidad, lo ancestral, el misticismo y la sanación.

Acompañada por una banda de músicos de varios territorios, muchos provenientes de su tierra veracruzana, este nuevo concierto invita al público a sumergirse en el universo de la artista mexicana: desde la presentación de su nuevo álbum hasta esas canciones que ya son parte de la identidad del continente.

La última visita de la cantante y compositora fue en 2018, cuando presentó Musas, disco en el que destaca a grandes artistas de la música latinoamericana, como Violeta Parra, Agustín Lara, María Grever y Margarita Lecuona, entre otros. En vistas anteriores se presentó en La Trastienda y en el Teatro Vorterix. En 2015, su single “Hasta la raíz”, que luego le dio título a una producción, tuvo una gran recepción por parte del público, logrando casi quinientos millones de reproducciones en Spotify. A lo largo de su carrera recibió 28 nominaciones a los Latin Grammys, de las cuales se impuso en 15. Además, recibió ocho nominaciones a los Grammy Awards; de estas ganó tres, entre ellas, Mejor Álbum Regional Mexicano, con Un Canto Por México: El Musical. Otro de los momentos que ha marcado la carrera musical de la cantante fue cuando, en 2018, se presentó en los premios Oscar para cantar el single principal de la película Coco, elegida ese año por la Academia como Mejor Canción Original.

Natalia Lafourcade, durante su concierto en el Carnegie Hall de Nueva York Lawrence Sumulong - Sony Music

A principios de noviembre de 2022, Natalia Lafourcade presentó su más reciente álbum en el Carnegie Hall de Nueva York. Allí conversó con LA NACIÓN sobre su regreso al disco como cantautora, entre otros detalles del álbum De todas las flores, y del proceso previo que, si hubiera que ponerle un punto de partida, fue cuando sintió que debía tomar distancia, al menos por un tiempo, de los escenarios. “Ya lo pensaba desde el 2015. Tengo una postal que le hice a mi marido. No sé dónde estaba de viaje yo, pero le decía que sentía que necesitaba parar, que mi alma estaba cansada. Cuando uno está muy cansado y es pequeño, está madurando y entendiendo las cosas, puede llegar a tener pensamientos muy radicales: ‘Tengo que parar mi carrera’, pensaba y después me di cuenta de que no podía hacerlo”, decía.

“Y qué bueno que no paré, porque era el momento de todo lo contrario, de hacer todo menos de parar. Y qué bueno que pude entrar en el ritmo, eso nos llevó meterle mucha velocidad al tren hasta 2019, cuando logramos diseñar ese momento de que yo pudiera retirarme de los escenarios, porque no dejé de hacer música ni de hacer proyectos, pero sí de subirme a los escenarios. No es que no me gusten, los amo. El escenario es mi casa, pero yo necesitaba ir a mi otra casa, a Veracruz. Sentía que me hacía falta y después la pandemia vino a rematar todo, y ahí empezó el trabajito que yo sentía no muy consciente, que era una cuestión de intuición. Yo sentía que tenía que volver a mi jardín . Me gusta usar esa metáfora, ahora lo veo así. Yo tenía que volver a reconectar conmigo desde otro lugar, no solo de los escenarios, de la música de la vida pública, tenía que hacerme cargo de mi vida personal y eso fue lo que me empujé a hacer y me hizo mucho bien”, reflexionaba la artista.

