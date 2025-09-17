Los Latin Grammy 2025 se celebran el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Esta edición premiará las mejores producciones musicales en español y portugués publicadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Muchos se preguntan quiénes son los nominados.

Latin Grammy 2025: la lista completa de los nominados

Álbum del Año

Alejandro Sanz - “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny - “Debí Tirar Más Fotos”

Carín León - “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Elena Rose - “En las Nubes - Con Mis Panas”

Gloria Estefan - “Raíces”

Joaquina - “Al Romper la Burbuja”

Liniker - “Caju”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Rauw Alejandro - “Cosa Nuestra”

Vicente García - “Puñito de Yocahú”

CA7RIEL & Paco Amoroso - #TETAS (Video Oficial)

Canción del Año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker - “Veludo Marrom”

Mon Laferte - “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “l Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Zoe Gotusso - “Lara”

Mejor Nuevo Artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Nicole Zignago - “Te Quiero”

Shakira - “Soltera”

Yami Safdie & Camilo - “Querida Yo”

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Fariana - Underwater

Nicki Nicole - Naiki

Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)

Yandel - Elyte

Mejor Interpretación de Reggaetón

Bad Bunny - “Voy a Llevarte Pa’ PR”

Lenny Tavárez - “Brillar”

Nicky Jam - “Dile a Él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja Pa’ Acá”

Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton Malandro”

Mejor Álbum de Salsa

Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Issac Delgado - Mira Como Vengo

José Alberto El Canario - Big Swing

Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta - Son 30

Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere

Los Cumbia Stars - Baila Kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

Alex Bueno - El Más Completo

Eddy Herrera - Novato Apostador

Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Christian Nodal – ¿Quién + Como Yo?

Mariachi Reyna de Los Ángeles – Alma de Reyna 30 Aniversario

Pepe Aguilar – Mi Suerte Es Ser Mexicano

Mejor Álbum de Banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – Edición Limitada

Julión Álvarez y su Norteño Banda – 42 18

Luis Angel “El Flaco” – 25 Aniversario (Deluxe)

Mejor Álbum de Música Texana

Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)

El Plan – Imperfecto, Vol. 2

Gabriella – Yo No Te Perdí

Grupo Cultura – Reflexiones

Juan Treviño – Juan Treviño

Marian y Mariel – El Siguiente Paso (Live Session)

Mejor Álbum de Música Norteña

Alfredo Olivas - V1V0

El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro

La Energía Norteña – Pasado, Presente, Futuro

Los Tigres del Norte – La Lotería

Pesado – Frente a Frente

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus - “QQQQ”

Imanbek & Taichu - “Ella Quiere Techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah - “Veneka”

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Carín León – Palabra de To’s (Seca)

DannyLux – Leyenda

Grupo Firme – Evolución

Ivan Cornejo – Mirada

Tito Double P – Incómodo

Mejor Canción Regional

Carín León & Maluma – “Si Tú Me Vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me Jalo”

Grupo Frontera – “Hecha Pa’ Mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra Trágame”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Lupita Infante – “¿Seguimos o No?”

Bad Bunny podría ser uno de los grandes ganadores Evan Agostini - Invision

Mejor Álbum de pop contemporáneo

Aitana - Cuarto Azul

Alejandro Sanz - Y Ahora Qué?

Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas

Elsa y Elmar - Palacio

Joaquina - Al Romper la Burbuja

Mejor Álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda - Bogotá

Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir

Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Raquel Sofía - Después de los 30

Zoe Gotusso - Cursi

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah con Trueno - “Parriba”

Arcángel - “THC”

Big Soto & Eladio Carrión - “El Favorite de Mami”

J Noa & Vakero - “Sudor y Tinta”

Trueno - “Fresh”

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh & Yorghaki - “Capaz (Merengueton)”

Bad Bunny - “DTM”

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso - “De Maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La Plena (W Sound 05)”

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Alain Pérez – Bingo

Mike Bahía – Calidosa

Pedrito Martínez – Ilusión Óptica

Puerto Candelaria – Fiesta Candelaria

Vicente García – Puñito de Yocahú

Mejor Canción Tropical

Fonseca & Rawayana – “Venga Lo Que Venga”

Fonseca & Rubén Blades – “Nunca Me Fui”

Gilberto Santa Rosa – “Ahora o Nunca”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Luis Enrique – “La Foto”

Techy Fatule – “Cariñito”

Víctor Manuelle – “Si Volviera Jesús”

Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L. - Legado

Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra

Fito Páez - Novela

Leiva - Gigante

Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)

Mejor Canción de Rock

A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Ali Stone - “TRNA”

Eruca Sativa - “Volarte”

Fito Páez - “Sale el Sol”

Renee - “La Torre”

Mejor Álbum de Pop/Rock

Bandalos Chinos - Vándalos

Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas

Diamante Eléctrico - Malhablado

Lasso - Malcriado

Morat - Ya Es Mañana

Renee - R

Mejor Canción de Pop/Rock

Debi Nova - “Tu Manera de Amar”

Joaquín Sabina - “Un Último Vals”

Joaquina - “No Llames Lo Mío Nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Lasso - “Lucifer”

Leiva - “Ángulo Muerto”

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”

Bad Bunny - “Lo Que Le Pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero”

Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del Paraíso”

Natalia Lafourcade - “El Palomo y la Negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ Eres Así”

Bad Bunny - “DTMF”

Bad Bunny - “La Mudanza”

Maluma - “Cosas Pendientes”

Trueno & Young Miko - “En la City”

Fito Páez está nominado por su LP Novela Captura / Tiny Desk / NPR

Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Judeline - Bodhiria

Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día

Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I

Rusowsky - Daisy

Mejor Canción de Música Alternativa

Bandalos Chinos - “El Ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Judeline - “Joropo”

Latin Mafia - “Siento Que Merezco Más”

Paloma Morphy - “(Sola)”

Mejor Canción en Lengua Portuguesa