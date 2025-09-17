LA NACION

Latin Grammy 2025: la lista completa de los nominados

Los famosos premios a producciones en español y en portugués ya tienen el listado de artistas que participarán de la competencia

  • icono tiempo de lectura7 minutos de lectura'
LA NACION
Todos los nominados para los Latin Grammy 2025
Todos los nominados para los Latin Grammy 2025Julio Cortez - AP

Los Latin Grammy 2025 se celebran el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Esta edición premiará las mejores producciones musicales en español y portugués publicadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Muchos se preguntan quiénes son los nominados.

Latin Grammy 2025: la lista completa de los nominados

Álbum del Año

  • Alejandro Sanz - “¿Y Ahora Qué?”
  • Bad Bunny - “Debí Tirar Más Fotos”
  • Carín León - “Palabra de To’s (Seca)”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”
  • Elena Rose - “En las Nubes - Con Mis Panas”
  • Gloria Estefan - “Raíces”
  • Joaquina - “Al Romper la Burbuja”
  • Liniker - “Caju”
  • Natalia Lafourcade - “Cancionera”
  • Rauw Alejandro - “Cosa Nuestra”
  • Vicente García - “Puñito de Yocahú”
CA7RIEL & Paco Amoroso - #TETAS (Video Oficial)
CA7RIEL & Paco Amoroso - #TETAS (Video Oficial)

Canción del Año

  • Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”
  • Andrés Cepeda - “Bogotá”
  • Bad Bunny - “Baile Inolvidable”
  • Bad Bunny - “DTMF”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
  • Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”
  • Liniker - “Veludo Marrom”
  • Mon Laferte - “Otra Noche de Llorar”
  • Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Grabación del año

  • Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”
  • Bad Bunny - “Baile Inolvidable”
  • Bad Bunny - “DTMF”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “l Día del Amigo”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”
  • Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”
  • Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao Teu Lado”
  • Natalia Lafourcade - “Cancionera”
  • Zoe Gotusso - “Lara”

Mejor Nuevo Artista

  • Alex Luna
  • Alleh
  • Annasofia
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Juliane Gamboa
  • Paloma Morphy
  • Ruzzi
  • Sued Nunes
  • Yerai Cortés

Mejor Canción Pop

  • Andrés Cepeda - “Bogotá”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”
  • Nicole Zignago - “Te Quiero”
  • Shakira - “Soltera”
  • Yami Safdie & Camilo - “Querida Yo”

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Fariana - Underwater
  • Nicki Nicole - Naiki
  • Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)
  • Yandel - Elyte

Mejor Interpretación de Reggaetón

  • Bad Bunny - “Voy a Llevarte Pa’ PR”
  • Lenny Tavárez - “Brillar”
  • Nicky Jam - “Dile a Él”
  • Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja Pa’ Acá”
  • Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton Malandro”

Mejor Álbum de Salsa

  • Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
  • Issac Delgado - Mira Como Vengo
  • José Alberto El Canario - Big Swing
  • Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo
  • Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

  • Checo Acosta - Son 30
  • Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere
  • Los Cumbia Stars - Baila Kolombia
  • Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía
  • Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

  • Alex Bueno - El Más Completo
  • Eddy Herrera - Novato Apostador
  • Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

  • Christian Nodal – ¿Quién + Como Yo?
  • Mariachi Reyna de Los Ángeles – Alma de Reyna 30 Aniversario
  • Pepe Aguilar – Mi Suerte Es Ser Mexicano

Mejor Álbum de Banda

  • Banda MS de Sergio Lizárraga – Edición Limitada
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda – 42 18
  • Luis Angel “El Flaco” – 25 Aniversario (Deluxe)

Mejor Álbum de Música Texana

  • Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)
  • El Plan – Imperfecto, Vol. 2
  • Gabriella – Yo No Te Perdí
  • Grupo Cultura – Reflexiones
  • Juan Treviño – Juan Treviño
  • Marian y Mariel – El Siguiente Paso (Live Session)

Mejor Álbum de Música Norteña

  • Alfredo Olivas - V1V0
  • El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro
  • La Energía Norteña – Pasado, Presente, Futuro
  • Los Tigres del Norte – La Lotería
  • Pesado – Frente a Frente

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

  • Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”
  • Ela Minus - “QQQQ”
  • Imanbek & Taichu - “Ella Quiere Techno”
  • Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”
  • Rawayana & Akapellah - “Veneka”

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • Carín León – Palabra de To’s (Seca)
  • DannyLux – Leyenda
  • Grupo Firme – Evolución
  • Ivan Cornejo – Mirada
  • Tito Double P – Incómodo

Mejor Canción Regional

  • Carín León & Maluma – “Si Tú Me Vieras”
  • Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me Jalo”
  • Grupo Frontera – “Hecha Pa’ Mí”
  • Kakalo & Carín León – “Tierra Trágame”
  • Los Tigres del Norte – “La Lotería”
  • Lupita Infante – “¿Seguimos o No?”
Bad Bunny podría ser uno de los grandes ganadores
Bad Bunny podría ser uno de los grandes ganadoresEvan Agostini - Invision

Mejor Álbum de pop contemporáneo

  • Aitana - Cuarto Azul
  • Alejandro Sanz - Y Ahora Qué?
  • Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
  • Elsa y Elmar - Palacio
  • Joaquina - Al Romper la Burbuja

Mejor Álbum de pop tradicional

  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
  • Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
  • Raquel Sofía - Después de los 30
  • Zoe Gotusso - Cursi

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • Akapellah con Trueno - “Parriba”
  • Arcángel - “THC”
  • Big Soto & Eladio Carrión - “El Favorite de Mami”
  • J Noa & Vakero - “Sudor y Tinta”
  • Trueno - “Fresh”

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

  • Alleh & Yorghaki - “Capaz (Merengueton)”
  • Bad Bunny - “DTM”
  • FJay Wheeler- “Roma”
  • Tokischa & Nathy Peluso - “De Maravisha”
  • W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La Plena (W Sound 05)”

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

  • Alain Pérez – Bingo
  • Mike Bahía – Calidosa
  • Pedrito Martínez – Ilusión Óptica
  • Puerto Candelaria – Fiesta Candelaria
  • Vicente García – Puñito de Yocahú

Mejor Canción Tropical

  • Fonseca & Rawayana – “Venga Lo Que Venga”
  • Fonseca & Rubén Blades – “Nunca Me Fui”
  • Gilberto Santa Rosa – “Ahora o Nunca”
  • Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”
  • Luis Enrique – “La Foto”
  • Techy Fatule – “Cariñito”
  • Víctor Manuelle – “Si Volviera Jesús”

Mejor Álbum de Rock

  • A.N.I.M.A.L. - Legado
  • Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra
  • Fito Páez - Novela
  • Leiva - Gigante
  • Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)

Mejor Canción de Rock

  • A.N.I.M.A.L. - “Legado”
  • Ali Stone - “TRNA”
  • Eruca Sativa - “Volarte”
  • Fito Páez - “Sale el Sol”
  • Renee - “La Torre”

Mejor Álbum de Pop/Rock

  • Bandalos Chinos - Vándalos
  • Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas
  • Diamante Eléctrico - Malhablado
  • Lasso - Malcriado
  • Morat - Ya Es Mañana
  • Renee - R

Mejor Canción de Pop/Rock

  • Debi Nova - “Tu Manera de Amar”
  • Joaquín Sabina - “Un Último Vals”
  • Joaquina - “No Llames Lo Mío Nuestro”
  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”
  • Lasso - “Lucifer”
  • Leiva - “Ángulo Muerto”

Mejor canción de raíces

  • Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”
  • Bad Bunny - “Lo Que Le Pasó a Hawaii”
  • Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero”
  • Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del Paraíso”
  • Natalia Lafourcade - “El Palomo y la Negra”
  • Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Mejor Canción Urbana

  • Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ Eres Así”
  • Bad Bunny - “DTMF”
  • Bad Bunny - “La Mudanza”
  • Maluma - “Cosas Pendientes”
  • Trueno & Young Miko - “En la City”
Fito Páez está nominado por su LP Novela
Fito Páez está nominado por su LP NovelaCaptura / Tiny Desk / NPR

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
  • Judeline - Bodhiria
  • Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
  • Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
  • Rusowsky - Daisy

Mejor Canción de Música Alternativa

  • Bandalos Chinos - “El Ritmo”
  • Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”
  • Judeline - “Joropo”
  • Latin Mafia - “Siento Que Merezco Más”
  • Paloma Morphy - “(Sola)”

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

  • Julia Mestre - “Maravilhosamente”
  • BemLiniker - “Veludo Marrom”
  • Marina Sena - “Ouro de Tolo”
  • Milton Nascimento & Esperanza Spalding con Paul Simon - “Um Vento Passou (Para Paul Simon)”
  • Zé Ibarra - “Transe”
LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. El mal momento de Wanda por una lesión de su hijo Valentino
    1

    El mal momento de Wanda Nara por una lesión de Valentino López: “Toda tu familia está con vos”

  2. El adiós de Meryl Streep a Robert Redford: “Uno de los leones ha fallecido”
    2

    El adiós de Meryl Streep a Robert Redford: “Uno de los leones ha fallecido”

  3. Cuándo es el recital en el Campo de Polo y cómo comprar las entradas
    3

    Alejandro Sanz vuelve a la Argentina: cuándo es el recital en el Campo de Polo y cómo comprar las entradas

  4. Cuántos hijos tenía Robert Redford
    4

    Cuántos hijos tenía Robert Redford

Cargando banners ...