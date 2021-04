Netflix busca cerrar un acuerdo para realizar una biopic sobre Kiss

Netflix estaría cerca de un acuerdo comercial para realizar Shout It Out Loud, una biopic basada en la banda Kiss . Según informó el portal Deadline, el responsable de la dirección será el cineasta noruego Joachim Rønning (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Maléfica: dueña del mal) y trabajará sobre un guion que comenzó William Blake Herron y que adaptará Ole Sanders. La idea que llevarían adelante es la de un trabajo centrado no solo en la historia de la banda desde sus comienzos sino en la amistad de sus dos personajes centrales: Gene Simmons y Paul Stanley.

De hecho, la colaboración del bajista Simmons y el cantante Stanley podría ser un punto fundamental para la realización, porque el peso de estos personales es esencial para evitar cualquier relato que quede atrapado solo en las cuestiones artísticas de la banda. O en los mitos, que ya son conocidos. Coproducida por Atmosphere Entertainment y Universal Music Group, el título se suma a una batea que ya cuenta con trabajos del estilo de Bohemian Rhapspody, referida a Queen. Claro que el nacimiento de Kiss no se le debe a la banda inglesa Queen sino a la localidad neoyorquina de Queens. Allí se conocieron los líderes del mayor ícono del glam rock. Simmons era un joven israelí nacido como Chaim Witz, que llegó con su madre a los Estados Unidos a los 8 años. Formó varias bandas hasta que conoció a Stanley Bert Eisen (Paul Stanley) y junto a otros socios crearon Wicked Lester pero como no vieron los resultados esperados, volvieron a barajar las posibilidades, convocaron a un baterista y a otro guitarrista. Al llamado acudieron Peter Criscuola (Peter Criss) y Paul Daniel Frehley (Ace Frehley). Así nació Kiss, una de las mayores maquinarias del entretenimiento musical mundial.

Se espera que este trabajo al que ahora se anima Netflix pasee por esa vidriera glamorosa de escenografía, pirotecnia vestuarios ostentoso, casi surrealistas, y cuatro rostros maquillados que pocos desconocen. Si bien tanto Gene como Paul confesaron en distintas biografías su pasión por los Beatles, por el tiempo que llevan en la ruta del rock y las giras alrededor del planeta probablemente Kiss sea mucho más conocido a nivel global que The Beatles (aunque la música del cuarteto de Liverpool haya tenido más trascendencia por la fuerza gravitatoria que ejerció en el mundo de la música pop, desde la década del 60).

Kiss aportó canciones, por supuesto, pero también entretenimiento. El show ha sido una parte esencial en el éxito de la banda. Es por eso que puede ser un interesante proyecto conocer no solo el detrás de escena de ese fenómeno sino la vida de quienes lo gestaron, la niñez y la adolescencia de Stanley y Simmons.

Además, la biopic en la que se empezó a trabajar es la figura que falta dentro del gran catálogo de productos del universo Kiss. Desde el típico merchandising hasta las películas de los setenta, o desde las historietas del grupo creadas por Marvel a un flipper dedicado al grupo, la presencia del cuarteto excede, casi desde el principio de su carrera, a las dos horas de concierto sobre un escenario.

