De qué murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss

El mundo del rock despide a Ace Frehley, guitarrista original de Kiss, reconocido por su distintivo estilo y su personaje de “caballero galáctico”, tras sufrir complicaciones derivadas de una caída en su estudio, un accidente que ocurrió semanas atrás.

¿De qué murió Ace Frehley?

En sus últimos tiempos, Ace Frehley enfrentó problemas de salud, debido a que sufrió una caída en su estudio que requirió hospitalización. Semanas más tarde, su productora anunció la cancelación de sus compromisos musicales, debido a indicaciones médicas. Ahí se conoció que el músico se encontraba con soporte vital y pronóstico reservado.

Así las cosas, este miércoles se supo que Ace Frehley murió a los 74 años tras sufrir complicaciones derivadas de la caída en su estudio, ya que la misma le provocó daño cerebral irreversible.

¿Quién fue Ace Frehley?

Paul Daniel Frehley, conocido como Ace Frehley, nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York. Su ascendencia combinaba raíces alemanas y nativas cherokees.

La influencia musical de la década de 1960 lo inspiró a tomar una guitarra eléctrica a los 13 años, donde exploró sonidos de Jeff Beck, Jimi Hendrix y Pete Townshend.

Antes de alcanzar la fama, integró bandas como Exterminators y Cathedral. En 1973, se unió a Kiss, marcando el inicio de su carrera profesional junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss.

Frehley se destacó como guitarrista de Kiss durante una década, dónde participó en grabaciones de estudio, giras y en la película Kiss contra los fantasmas. Su estilo único y sus slides característicos definieron el sonido de la banda en sus inicios. Además de su habilidad con la guitarra, Frehley también contribuyó como vocalista principal en éxitos como “Shock Me”. Participó en la composición de temas como “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin’ You” y “Detroit Rock City”.

Kiss interpretando "Skock Me"

La trayectoria de Ace Frehley fuera de la banda

Tras una década con la banda, Ace Frehley exploró su faceta como solista y durante la segunda mitad de los ochenta, lideró su propio proyecto, Frehley’s Comet. En 1996, se reunió con la formación original de Kiss hasta 2002. Las diferencias creativas y personales con Gene Simmons y Paul Stanley llevaron a Frehley a alejarse del grupo en dos ocasiones.

Paul Stanley (a la derecha) junto al mítico Ace Frehley (AP Foto/Paul Warner) PAUL WARNER - AP

La ‘smoking guitar’

Uno de los elementos distintivos de Ace Frehley en el escenario era su famosa “smoking guitar”. Durante sus solos, humo y fuego emanaban de su guitarra Les Paul, creando un efecto visual impactante. El guitarrista reveló que este truco se lograba mediante bombas de humo instaladas dentro de la guitarra y un falso micrófono que no estaba conectado a los potenciómetros.

“Ya en los primeros años se me ocurrió poner bombas de humo dentro de la Les Paul. Un ingeniero colocó un falso micrófono que no estaba conectado a los potenciómetros”, contó Ace Frehley sobre su truco de la “smoking guitar”, un momento en el escenario que los fanáticos de la banda disfrutaban.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a aprtir de un artículo firmado por Mauro Apicella.