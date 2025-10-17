El tema que grabó Ace Frehley y Soda Stereo usó para uno de sus hits: ¿plagio o arte transformador?

El año 1995 marcó un hito en la historia del rock latinoamericano con la publicación de Sueño Stereo, el séptimo y último álbum de estudio de Soda Stereo, que incluye canciones icónicas como “Ella usó mi cabeza como un revolver”, “Disco Eterno”, “Pasos” y “Paseando por Roma”. En una época de transición para la música, donde los ecos del grunge empezaban a desvanecerse y la música electrónica comenzaba a perfilarse como la nueva frontera sonora, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti demostraron su inagotable capacidad de adaptación y vanguardia.

En este contexto de efervescencia creativa y búsqueda de nuevos lenguajes, publicaron “Zoom”, un sencillo que encapsula la sensualidad, la ironía y el ingenio musical característicos de la banda, al mismo tiempo que se convierte en un paradigma del uso del sample en el rock hispano.

“Zoom” no es solo una canción pegadiza, sino una pieza de relojería sonora que opera como una sofisticada metáfora sobre la seducción y el voyeurismo, la tensión entre lo explícito y lo sugerente. Cerati juega con el concepto fotográfico y cinematográfico del “zoom” para hablar del acercamiento, del enfoque en los detalles íntimos. Frases como “Quiero un zoom anatómico, quiero el fin del secreto / entre tus labios de plata y mi acero inolvidable” o “voy a hacerte un macro porno intenso”, son guiños exploran el deseo y la fascinación por lo prohibido o lo oculto, aquella máxima de que “lo que seduce nunca suele estar donde se piensa”.

Soda Stereo en los estudios de MTV, marzo de 1996 Gentileza Soda Stereo / Sony Music

La verdadera clave de la canción, sin embargo, reside en su base musical: un loop rítmico y melódico constante que es el motor, el latido que confiere a “Zoom” su identidad bailable. Este elemento fundamental no es de creación original, sino el resultado de una técnica de producción adoptada por Soda Stereo directamente asociada a la música moderna: el sampling.

La historia es que el sample en cuestión proviene de un clásico del glam rock de los años 70: “New York Groove”. Aunque se hace imprescindible una precisión histórica. Si bien en la cultura popular la versión más conocida en Estados Unidos es la que grabó Ace Frehley, el guitarrista de Kiss (fallecido el último jueves), para su álbum solista homónimo de 1978, la banda argentina tomó su fuente del registro original.

El tema “New York Groove” fue escrito por el músico inglés Russ Ballard y grabado originalmente en 1975 por la banda británica de glam rock Hello. Fue justamente el riff inconfundible de armónica, guitarras y el marcado ritmo de la batería de aquel tema de Hello el que Soda Stereo eligió para insertar en el ADN de “Zoom”, un homenaje a una fuente más cruda y glam que la versión más pulida de Frehley.

Pero el ingenio de Soda no se detiene allí. La canción también incorpora, de forma más sutil, una referencia a los Sparks, pioneros del art pop y glam rock estadounidense. La banda de los hermanos Ron y Russell Mael surgida en los años a principios de los ´70 es célebre por su enfoque disruptivo en su composición, sus letras sofisticadas y, particularmente en el caso de Ron Mael, por el uso de teclados en loop que creaban atmósferas repetitivas e hipnóticas, una técnica que influyó a innumerables artistas.

En “Zoom”, el sample del riff de armónica y el patrón rítmico se complementa con un pequeño loop instrumental extraído de alguna pieza de Sparks, específicamente “This Town Ain’t Big Enough for Both of Us”, aunque de forma mucho más subliminal que el de Hello. Esta inclusión no solo añade textura, sino que sitúa a Soda Stereo en una línea de continuidad con el art rock y la experimentación sonora. El “quiero un loop protagónico” de la letra es una declaración de principios: el loop, la repetición musical, es el protagonista de la seducción y de la propia composición.

El videoclip, dirigido por Eduardo Capilla y Mariano Galperín, se convirtió en un hito de la última etapa de la banda. Fue rodado en los alrededores del Planetario Galileo Galilei, que con su arquitectura futurista y el entorno verde, fue el set elegido para inmortalizar esta canción sobre la exploración y la fascinación. Lejos de tratarse de una simple performance de la banda, el clip es una celebración del encuentro físico y el voyeurismo colectivo. Si bien Soda aparece tocando, el foco narrativo se centra en una multitud de jóvenes convocados para la filmación y una invitación explícita a besarse. Entonces la audiencia se entrega sin dudarlo a los besos capturados por una cámara que realiza un “zoom” constante. El juego de la seducción.

¿Plagio o arte transformador?

Básicamente, los samples son extractos pequeños de un tema musical o de sonidos, que se usan dentro de un tema como si se tratara de un instrumento más. Se trata de tomar algo grabado anteriormente para crear una nueva pieza musical. Como el caso de “Zoom”, donde a partir de grabaciones tomadas de su contexto original –los temas de Hello y Sparks, incluidos en los créditos de la canción-, Soda Stereo las recrea al injertarlas en un nuevo paisaje sonoro.

Al incorporar el riff glam de Hello y las reminiscencias synth de Sparks en el entramado de la canción, demostró su habilidad para navegar entre géneros y legitimó el sampling como una herramienta de composición de alta factura en el rock en español con su loop hipnótico y seductor de la modernidad de los 90.