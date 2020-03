Everybodys Everything, documental sobre Lil Peep

Del jazz al pop y del heavy metal a la música electrónica, con escala en el hip hop. El aislamiento forzado por la pandemia bien puede servir para profundizar en la música que se ama y también para adentrarse en otras que se desconoce. Si la historia está bien contada, a veces los protagonistas y el género musical son lo de menos. Por eso, a continuación, una lista de siete documentales musicales que merecen ser mirados más allá de lo que suene en nuestros auriculares.

El trompetista Lee Morgan y su esposa Helen Moore

I Called Him Morgan

Al lado del reciente Birth of the Cool, el documental sobre Miles Davis , la batea virtual de Netflix dedicada al jazz ofrece I Called Him Morgan . Lo que se cuenta aquí es tanto la historia del trompetista Lee Morgan como la de su esposa y asesina Helen Moore. Construido a partir del propio relato de Moore, el documental mantiene la tensión de un thriller, el pintoresquismo de una Nueva York mayormente nevada, el valor de los testimonios de las leyendas del jazz y la redención de una mujer que mató a quien era su expareja, sí, pero también le salvó la vida mucho antes.

What We Started

David Guetta, Tiesto, Steve Angello . Todos esos nombres suenan hoy familiares para casi cualquier persona mínimamente actualizada en el mundo de la música en general y de la electrónica en particular. Pero toda escena tiene un inicio caótico y un devenir incierto: What We Started narra lo comienzos de la EDM ( electronic dance music ), el subgénero de la música electrónica que la devolvió al centro del mundo pop y se apoderó de los oídos de millones de jóvenes en todo el mundo. Desde una cabina en Ibiza, donde los DJs cocinan los sonidos del futuro, comienza la historia centrada aquí en las figuras de Carl Cox y Martin Garrix (próximo headliner del postergado Lollapalooza Argentina 2020 ).

Who The Fuck Is That Guy

Ser un puertorriqueño abiertamente homosexual en la Nueva York de los 80. Ser también el responsable de que Metallica tenga el contrato discográfico que luego los convertiría en la banda de heavy metal más grande de todos los tiempos. La vida de Michael Alago bien vale un documental, y sobre todo cuando todos los aspectos de su vida (personal y profesional) están expuestos casi en el mismo plano. De patear la escena punk de Manhattan con obvio paso por el CBGB, a jugar en las grandes ligas con la responsabilidad de reclutar nuevos talentos.

Who the Fuck is That Guy? se centra en la figura de Michael Alago, responsable de convertir a Metallica en la banda de heavy metal más grande del planeta

Look Mom, I Can Fly

Travis Scott es el nombre que Duki y gran parte del trap argentino repiten como gran influencia al hablar de artistas estadounidenses. En este documental, repasa su vida artística hasta la concepción de Astroworld , su tercer disco de estudio, considerado uno de los mejores trabajos en la historia del trap . Look Mom I Can Fly! (¡ Mirá, mamá, puedo volar! ) muestra el recorrido de un chico que no tenía nada y ahora lo tiene todo: éxito, fama, reconocimiento, millones de dólares y crisis existenciales por no tener bien claro cómo lidiar con ello.

Soy parte de la banda: Nasty Cherry

Desde que era adolescente, Charli XCX, hoy una estrella de pop global, soñaba con ser el cerebro detrás de una banda de chicas. Y Soy parte de la banda: Nasty Cherry , una docuserie en seis capítulos, no es otra cosa que la demostración de que ese sueño puede tener tintes pesadillescos. Construir un grupo desde cero, compuesto por integrantes que no se conocen y vienen de diferentes contextos, puede ser más utópico de lo que parece. Si a eso se le suma la psicosis, la exposición de las redes sociales y la presión por ganarse un lugar en la industria desde la primera canción, el drama está asegurado.

Miss Americana

De un tiempo a esta parte, Taylor Swift se hizo consciente de su poder y responsabilidad como una de las cantantes más populares de la última década. Dispuesta a jugar en el mundo pop según sus propias reglas, Miss Americana muestra no sólo sus dotes artísticas como compositora e intérprete, sino también cómo fue que decidió hacer públicas sus opiniones políticas y también mostrar sus problemas personales y familiares. Hay material de archivo, entrevistas y detrás de escenas de shows y grabaciones. Todo fue gestado entre los lanzamientos de Reputation (2017) y Lover (2019).

Lil Peep: Everybody's Everything

"Quiero ser todas las cosas para todas las personas", escribió Lil Peep en el último posteo de Instagram antes de su muerte. Y en cierto punto lo fue, aunque por un tiempo demasiado corto. Lil Peep, que murió a los 21 años en 2017 por una sobredosis accidental de fentanilo, fue una de las estrellas meteóricas del rap estadounidense. Cabeza visible de una escena underground que de la noche a la mañana se convirtió en la banda de sonido de adolescentes conflictuados en todo el país, no pudo lidiar con sus propios demonios y los excesos de la fama. El documental muestra la historia de una estrella prematura en tiempos de redes sociales.