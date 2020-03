El macrofestival se celebrará a finales de noviembre en el Hipódromo de San Isidro Fuente: Archivo

13 de marzo de 2020 • 17:54

El Festival Lollapalooza 2020 ha sido reprogramado para finales de noviembre y se celebrará los días 27, 28 y 29 de ese mes en el Hipódromo de San Isidro . El macroevento musical que iba a desarrollarse del 27 al 29 de marzo en el mismo recinto fue cancelado esta semana acatando la suspensión de eventos culturales y deportivos masivos decretada por la provincia de Buenos Aires, ante la situación de emergencia desencadenada por la pandemia del coronavirus .

Con el anuncio de la nueva fecha para la celebración del multitudinario encuentro se pretende garantizar la seguridad en materia sanitaria con la esperanza de que para ese entonces la propagación del virus haya sido controlada.

"La salud y la seguridad de nuestra comunidad fue y sigue siendo primordial, y estamos felices de poder compartir otra gran edición del festival en conformidad con las disposiciones de las autoridades públicas. Les agradecemos la confianza y el apoyo constante para que todos podamos seguir disfrutando la experiencia Lollapalooza", señalan los organizadores del evento.

Los headliners Guns N' Roses , Travis Scott y The Strokes ya han sido confirmados para tocar en las nuevas fechas, y en los días sucesivos se informará acerca de la totalidad del lineup.

Todas las entradas adquiridas son válidas para la reprogramación del evento. Por otro lado, dentro de los próximos 15 días se informará a quienes hayan adquirido tickets para concurrir a los recitales las instrucciones a seguir para aquellos casos que excepcionalmente no puedan asistir al festival y soliciten el reembolso.

Queda aún por confirmarse si el resto de los grupos pautados inicialmente se mantendrán en la nueva cita, entre ellos Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs , Brockhampton, Duki, Madeon, Rita Ora, A Day to Remember, King Princess, LP, Wos, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Ratones Paranoicos, Illenium, Kacey Musgraves, Litto Nebbia, Charli XCX, Jaden Smith, Lana del Rey, Cage the Elephant, James Blake, Alan Walker, Rezz, The Lumineers, Rex Orange County, Mika, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Airbag, Lauv, Ysy A y otros.