Nuevos discos: Standards con voz de mujer

El songbook norteamericano se amplía según el país donde echa raíces desde el concepto de standard de jazz. En nuestro país se ha hecho tradición en voces femeninas, que nunca dejan de ser escuchadas, con nuevos discos. Veamos algunos lanzamientos.

Stablemates, Julia Moscardini

El debut discográfico como solista de la cantante Julia Moscardini es una de las perlitas que ofrece el jazz vocal este año. No hay que esperar originalidad cuando por esto se entiende a lo raro o novedoso. El sentido de repertorio de "standards" es a lo que Julia apuntó, la particularidad es que en muchos casos no se trata de esas canciones bien famosas de los songbooks sino de un cancionero alternativo, menos transitado y hasta con alguna letra escrita especialmente, que le pertenece. También hay detalles, como la inclusión de una pieza de Don Cherry con letra de la cantante Sheila Jordan. Y para quienes buscan lo más tradicional, no faltan títulos como "I Got The Rhythm" y "Straight No Chaser". Además de cantar muy bien, Julia está magníficamente acompañada por Sebastián Loiácono (saxo y arreglos), Ernesto Jodos (piano), Jeronimo Carmona (contrabajo), Carto Brandán (batería) y, como invitado, Mariano Loiácono (trompeta y flugel).

Blossom In Swing, Ludmila Fernández

La más reciente producción discográfica de Ludmila Fernández es la más jazzera desde la edición de su primer álbum, en 1999. Con producción propia y de Rodrigo Agudelo, Blossom In Swing es la muestra de su madurez como cantante, la prueba de que los años y el trabajo en la música no han pasado en vano, todo lo contrario. Con la elegancia vocal que la caracteriza, Ludmila van del swing al bop con algunas escalas por la música del Brasil y la de Cuba, y temas de propia cosecha. Siempre en compañía de Patricia Grinfeld (guitarra), Alejandro Kalinoski (piano), Damián Falcón (contrabajo) y Bruno Varela ( batería, el resultado es un trabajo exquisito.

Ludmila Fernández, a puro standard

Aire, Luciana De Rissio

Aire es el disco jazzy y hotelero de Luciana De Rissio. Pero lo de hotelero es por lo cool y no porque sea una música que solo va de fondo para acompañar cualquier charla. Claro que no, Aire es un disco para sentarse a escuchar con atención y disfrutar, desde el fraseo de Luciana en canciones en inglés hasta los arreglos. Un ejemplo: "Waiting in vain", un reggae de Bob Marley que se transforma en balada y que, sobre todo en su estribillo, nos hace pensar, después de esta versión, que siempre fue una balada. El eclecticismo que aportan temas de Cyndi Lauper ("True Colors"), Michael Jackson ("Human nature"), Fito Páez ("Parte del aire") o Sting ("Walking On The Moon") se homogeniza con las versiones del la cantante y su banda. También hay temas clásicos, muy clásicos, de Thelonious Monk y Cole Porter. Su banda es un trío de jazz (Ezequiel Dutil, en contrabajo, Mariano Agustoni en piano y Ernesto Zeppa en batería y producción) con el aporte del trompetista Juan Cruz de Urquiza como invitado. A la ex participante de Elegidos, que ha pasado por varios géneros musicales, parece quedarle muy bien las canciones en inglés, en el formato jazz.

Luciana De Rissio

Gabriela Patané

La cantante Gabriela Patané está terminando su tercer álbum, Young at Heart, desde que comenzó a dejar su voz registrada en discos, hace poco más de diez años. Los vinilos que se escuchaban en la casa familiar (Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Benny Goodman, Al Bowlly y Glenn Miller) calaron hondo en el alma de esta mujer que fue transformando su afición en discos. "Young at Heart", "I get alone without you very well", "I'm Through with Love", "La Vie en Rose", "As long As I live" y "Embraceable you" son algunos de los títulos del nuevo álbum, que anticipará este jueves, a las 21, en Bebop Club, Moreno 364, junto a su banda, que integran Lucas Pierro (piano), Federico Siksnys (Guitarra), Gustavo Chenu (batería), Nicolás Fernández (contrabajo) y Julián Lopez Di Muro (trompeta).

Gabriela Patané