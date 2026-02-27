Adiós a Neil Sedaka, incansable creador de temas que cantó más de una generación

Cuando le faltaba menos de un mes para cumplir 87 años murió este viernes en Los Ángeles Neil Sedaka, uno de los más prolíficos creadores de hits, sobre todo en los primeros años de la década de 1960, seguidos por un renacimiento a mediados de los años 70. Algunos de los temas compuestos e interpretados por Sedaka (“Breaking Up is Hard to Do”, “Calendar Girl” (del que surgió uno de los primeros videoclips tal como los entendemos hoy), “Happy Birthday Sweet Sixteen” y sobre todo “Oh, Carol!” fueron cantados por toda una generación.

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble que extrañaremos profundamente”, señaló su familia a través de un comunicado desde el cual se dio por primera vez la noticia del fallecimiento.

El destino de Sedaka, nacido en Brooklyn el 13 de marzo de 1939, pudo haber sido otro de haber seguido las enseñanzas del famoso pianista Arthur Rubinstein, que eligió al futuro cantautor pop cuando era adolescente para sumarse a un espectáculo neoyorquino bajo su tutela transmitido por una radio clásica. Pero era otro tipo de música el que despertó su atención: a los 13 años escribió su primera canción y formó un grupo llamado The Tokens, del que luego surgiría un éxito de aquel tiempo, “The Lion Sleeps Together”.

Neil Sedaka, cantante, pianista, compositor y productor musical, cerca de 1977 Icon and Image - Michael Ochs Archives

Sedaka obtuvo muy pronto una beca de dos años en la Juilliard School que le permitió alcanzar su primer éxito, “Stupid Cupid”. La bellísima voz de Connie Francis lo transformó en un hit en 1958. Francis haría poco después, en 1961, que el nombre del compositor se conociera todavía más cantando el tema principal (todo un éxito entre el público adolescente) de la película Se necesitan dos para amar (When the Boys Are), con George Hamilton y Dolores Hart.

La segunda gran etapa de la carrera de Sedaka se apoya sobre todo en “Bad Blood”, un tema que interpretó junto a Elton John y el rescate para las nuevas generaciones de “Oh, Carol!”, el tema con el cual más se lo identifica y compuso con una dedicatoria expresa a Carole King. Con ella encontraría también en los 70 un nuevo espacio para el éxito, componiendo a dúo otro clásico, “Crying in the Rain”, para los Everly Brothers. A mediados de esa década, Captain and Tennille convertirían en éxito mundial su tema más conocido, “Love Will Keep Us Together”, escrito por Sedaka y su colaborador de varias décadas Howard Greenfield.

La música popular reconocerá sobre todo de Sedaka su talento para la composición, aunque nunca dejó de estar activo interpretando en shows televisivos y giras nostálgicas algunos de sus grandes éxitos.