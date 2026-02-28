Nuevas denuncias contra Michael Jackson: los herederos del astro deberán responder en los tribunales de Los Ángeles

Una nueva demanda presentada el último viernes en tribunales de Los Ángeles, California, acusa a Michael Jackson por tráfico sexual y abuso infantil.

Frank, Marie-Nicole y Aldo Cascio, que visitaban al ídolo pop cuando eran niños, presentaron documentos judiciales contra los herederos del fallecido cantante. Según esta presentación, a la que tuvo acceso Page Six, el astro los habría drogado y agredido sexualmente.

Según lo publicado por el portal, los hermanos afirman que el abuso ocurrió cuando algunos de ellos tenían tan solo siete u ocho años. La familia Cascio afirma que Jackson, fallecido en 2009, “los preparó y les lavó el cerebro durante su infancia utilizando métodos típicos de depredadores infantiles” además de su riqueza y fama, y ​​un sistema de empleados que los ayudaron, incitaron y ocultaron activamente el presunto abuso.

La familia Cascio junto a Michael Jackson jacksondynasty.net

Los Cascio continúan afirmando que el músico se “infiltró” en sus vidas tras conocerlos a través de su padre, quien trabajaba en uno de los hoteles de lujo que Jackson solía frecuentar. Los hermanos alegan que recibieron “regalos suntuosos”, “atención obsesiva” y “acceso a su estilo de vida de celebridad” antes de que comenzara el abuso.

“Los llenó de drogas y alcohol. Les mostró pornografía, incluyendo fotos de niños desnudos, para normalizar el abuso y desensibilizarlos”, afirman los documentos, según Page Six. “Les hizo temer y desconfiar de los demás, convenciéndolos de que no solo su vida, sino también la de ellos y la de sus familiares, sería destruida si alguien descubría lo que les estaba haciendo”.

Esta nueva acción judicial se realiza meses después de que la familia Cascio compareciera ante un tribunal de Beverly Hills como parte de su intento de anular el acuerdo financiero con los herederos de Jackson. Su caso se presentará en una audiencia de seguimiento programada para el 5 de marzo.

Mediante una presentación judicial de noviembre de 2025, Frank, hoy de 44 años, Marie-Nicole, de 37, y Aldo, de 34, acusaron a los herederos de la fallecida superestrella por coerción, engaño y traición al intentar silenciar sus denuncias de abuso. Los hermanos alegaron que, en algún momento, entre 2003 y 2004 —cuando Jackson fue arrestado y acusado de abuso de menores—, Jackson les dijo que se “ocultaran” de su entonces abogado, Mark Geragos, para mantener en secreto que se alojaban con él.

Michael Jackson (Foto: Instagram @michaeljackson)

Por su parte, Marty Singer, el abogado de la familia Jackson, negó las acusaciones. “Esta demanda es una apropiación desesperada por parte de otros miembros de la familia Cascio, quienes se han sumado a la iniciativa junto con su hermano Frank, quien ya está siendo demandado en arbitraje por extorsión civil”, comentó a Page Six. “La familia defendió firmemente a Michael Jackson durante más de 25 años, atestiguando su inocencia de conducta inapropiada. Esta nueva presentación judicial es una táctica de búsqueda de un foro favorable en su plan para obtener cientos de millones de dólares de los herederos y las empresas de Michael”.

Lo que ahora quieren contar

En noviembre de 2025 comenzó a salir a la luz lo que los Cascio no habían contado durante la última década y media. The New York Post publicó un detallado informe al respecto, en el que varios de estos hermanos decidieron abrir el telón de una nueva versión de su relación con el astro pop.

Allí se cuenta que eran llamados la “segunda familia” del cantante. Y fue el propio Jackson quien los obligó a “esconderse” para que su abogado no supiera que se alojaban con él, tanto en sus propiedades como en hoteles. Y contaron la situación que vivieron un día: “Michael nos dijo que nos escondiéramos (...), Parecía nervioso y muy paranoico ante la posibilidad de que el señor Geragos -su abogado- descubriera nuestra presencia. Nos dijo cosas como ‘el abogado no puede saber que están aquí’ y ‘quédense aquí y no salgan hasta que yo les dé el visto bueno’. También nos dijo que no hiciéramos ruido”.

En declaraciones judiciales a las que tuvo acceso The Post, Frank, Marie-Nicole y Aldo Cascio también acusan a los herederos del astro de coacción, engaño y traición al intentar silenciar sus denuncias. Aldo y Marie-Nicole se definieron como víctimas de “abuso, aunque por entonces no dieron detalles.

Frank Cascio junto a Michael Jackson Captura

Marie-Nicole afirmó que entre 2003 y 2004 —el período en que Jackson fue arrestado y acusado de abuso de menores que no involucraban a la familia— ella y Aldo estuvieron presentes con frecuencia en las residencias y suites de hotel del cantante cuando el abogado Mark Geragos los visitaba para hablar del caso. En ese momento tendrían 15 y 12 años respectivamente.

El último año, la defensa de Jackson había advertido estas declaraciones como una maniobra para contrarrestar las peticiones judiciales que en julio de 2025 habían hecho los herederos del cantante. En ese momento, ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, la Michael Jackson Company y los albaceas testamentarios John Branca y John McClain, alegaron que “Frank Cascio y socios no identificados” estaban intentando lo que se describió como un “plan de extorsión civil”.

El padre de los Cascio, Dominic, conoció a Jackson en la década de 1980 mientras trabajaba en el Hotel Helmsley Palace de Nueva York y se convirtió en parte del círculo íntimo del cantante. La familia Cascio pasaba las vacaciones en el Rancho Neverland y viajaba por el mundo con Jackson. Frank Cascio creció idolatrando a la estrella y llegó a trabajar para él como asistente y representante. Pero en 2019, diez años después de la muerte del músico e inmediatamente después de la emisión del controvertido documental de HBO Leaving Neverland, Frank declaró a los albaceas de la herencia de Jackson que había sufrido abusos por parte del fallecido cantante, según señala el informe de The New York Post.

Aldo y Marie-Nicole aseguraron en sus declaraciones que un representante del patrimonio visitó el restaurante de su padre en Nueva Jersey para reunirse con nueve familiares y discutir lo que Marie-Nicole consideró un supuesto ‘acuerdo de conciliación’. Según documentos judiciales, solo había una copia del acuerdo para que todos la compartieran y se les leyó en voz alta. “Toda la situación fue apresurada, presionada y abrumadora”, afirmó Marie-Nicole. “Los representantes de los herederos nos dijeron que, si involucrábamos a abogados, el acuerdo no se concretaría o tardaría años. Estábamos confundidos, asustados y desesperados por proteger la privacidad de nuestra familia”.