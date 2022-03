Oscar 2022: con algunos nervios y pasos en falso, la música latina dijo presente en el escenario del Dolby Theatre

En los últimos años, la música latina tuvo una gran expansión a nivel mundial y comenzó, poco a poco, a conquistar al público anglosajón. Colaboraciones potentes entre músicos norteamericanos y latinos, artistas como Bad Bunny, J Balvin, Ozuna y Daddy Yankee instalados desde hace mucho tiempo en el top 50 de los más escuchados a nivel global, invitaciones a los late night shows más importantes de Estados Unidos y la participación de estrellas como Karol G y Nicki Nicole en festivales anglos como Coachella, son algunos de los hitos logrados.

Este fenómeno, que se ve reflejado en muchos lugares, finalmente llegó a Hollywood cuando durante la 94° edición de los Premios Oscar, Sebastián Yatra, Luis Fonsi y Becky G subieron al escenario principal para cantar en la premiación más importante del cine mundial.

Una gran puesta inspirada en la selva colombiana, con las hermosas y altas palmeras de la zona cafetera de dicho país vistiendo el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, fue el marco en donde Yatra interpretó “Dos oruguitas” de la película Encanto, nominada a mejor canción original . El colombiano dejó de lado el traje rosa que desfiló por la alfombra roja y lució un juego de pantalón y saco en color negro con apliques de mariposas amarillas. “Uno piensa en cantar en los Grammy Latinos, pero esto no te imaginás que pueda pasar”, había dicho el artista minutos antes de su actuación, en la que se lo notó un poco nervioso.

Sebastián Yatra canta "Dos oruguitas" en los Premios Oscar 2022

Acompañado de una banda en vivo compuesta por guitarras y percusión, y un dúo de bailarines vestidos con los trajes típicos de la zona de Santander, Colombia, que interpretó una coreografía, Yatra logró emocionar a todos los presentes con la dulzura de su voz y la ternura de la canción.

“Dos orugitas” fue compuesta por el actor y músico estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, y es el único tema que en todos los idiomas a los que se dobló Encanto, se mantuvo en español. “Mi español es súper conversacional, no llego a la poesía de Gabriel García Márquez sin ayuda, por eso estaba con mi diccionario al lado mientras escribía”, le contaba Miranda a LA NACION hace un tiempo durante una charla mano a mano. “Quería que se sienta como una canción de cuna, como algo que siempre existió, como una historia: dos oruguitas que se están aguantando y no quieren llegar a la próxima etapa de su vida. Me pareció súper romántico, porque es exactamente lo que está haciendo esta familia, en donde se aman pero no quieren crecer y llegar al próximo nivel de vida. Esa canción fue muy difícil de hacer”, aseguró en su momento.

No se habla de Bruno

Becky G y Luis Fonsi en el escenario de los Premios Oscar Chris Pizzello

La fiesta y la alegría que representa la música latinoamericana se vio reflejada en una de las canciones más escuchadas de este último tiempo: “No se habla de Bruno”. El tema, que también es parte de la banda sonora de la película Encanto, le trajo color y buena energía a la ceremonia de los Oscar y marcó un precedente al no estar nominada pero, de igual manera, ser interpretada durante la ceremonia.

Luis Fonsi y Becky G fueron las estrellas latinas elegidas para encabezar este musical. Los artistas tuvieron que dejar de lado el español con el que usualmente los escuchamos cantar, para interpretar la canción más popular del largometraje animado de Disney en inglés. Del cuadro también participaron los actores que le pusieron la voz a los personajes de la película: la argentina Stephanie Beatriz (Maribel), la estadounidense Adassa (Dolores), el colombiano Mauro Castillo (Felix), la colombiana Carolina Gaitán (Pepa) y la estadounidense Diane Guerrero (Isabela).

Una introducción con guitarra criolla, trompetas que le pusieron ritmo a la noche, un rap improvisado por la artista Megan Thee Stallion, la percusión de la mano de Sheila E. y trajes de colores para los cantantes y bailarines que se subieron al escenario hicieron del momento uno de los más alegres de la velada. Una pequeña modificación de la letra, para jugar con la premiación, fue la gran sorpresa que terminó de coronar el cuadro. Sin embargo, en las redes muchos usuarios no se mostraron demasiado felices con el cambio introducido.